El PP destaca las políticas de apoyo a la industria del Gobierno regional

El PP solicita un apoyo mayoritario en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre para dar estabilidad a la región y continuar en la senda ... del crecimiento industrial de la mano de María Guardiola.

El gobierno en minoría del PP complica la aprobación de leyes como los presupuestos autonómicos, lo que ha llevado a la presidenta extremeña a convocar por primera vez elecciones anticipadas en la comunidad.

El portavoz de los populares extremeños, José Ángel Sánchez Juliá, ha asegurado que «Extremadura está ahora mismo en el foco de la inversión industrial en nuestro país», con proyectos en marcha que plantean crear más de 5.000 puestos de trabajo y destinar a la región más de 23.000 millones de euros.

«Las políticas del Gobierno de María Guardiola están poniendo alfombra roja para que los inversores vean nuestra región como un lugar de oportunidades que está ofreciendo todo lo que necesitan», ha añadido.

Junto a esto, ha destacado el «ecosistema que favorece la inversión», con medidas como las rebajas de impuestos llevadas a cabo por el Ejecutivo autonómico desde 2023, así como «una estrategia de atracción» basada en «innovación, crecimiento sostenible y competitividad».

Sánchez Juliá ha destacado los proyectos de centros de datos de Navalmoral de la Mata, Valdecaballeros, Cáceres y Badajoz, que necesitan potencia energética adecuada, para lo que considera fundamental la continuidad de la central nuclear de Almaraz. También ha reclamado una nueva subestación en Expacio Navalmoral para dar servicio a las inversiones previstas en la zona.

Asimismo, ha recalcado la inversión que promueve la Junta de Extremadura para la construcción de cinco nuevos polígonos industriales con una inversión de 33 millones de euros; así como nuevos parques empresariales en pequeñas localidades.

«Esa es la Extremadura que desde el PP queremos seguir construyendo, y para eso necesitamos estabilidad», ha añadido Sánchez Juliá. «Estamos hablando de realidades que ya están generando empleo en la región». Por ese motivo, ha pedido para las elecciones del 21 de diciembre la «confianza mayoritaria de los extremeños» al proyecto de María Guardiola.

Fábrica de chips en Trujillo

Sánchez Juliá se ha referido igualmente al proyecto de Diamond Foundry, la compañía que elabora diamantes sintéticos en Trujillo, para aprovechar ese material e instalar en esa misma localidad una fábrica de componentes de chips. Para ello, el Consejo de Ministros autorizó este martes al Ministerio para la Transformación Digital a participar en esta iniciativa con una inversión de 752 millones de euros.

Sobre esto, el portavoz popular ha indicado que «es una muy buena noticia que pone a Extremadura en el foco a nivel internacional», pero considera que «tiene que ser compatible con el resto de proyectos industriales de nuestra región».