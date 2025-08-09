Portugal lanza una alarma por alto riesgo de incendio durante las próximas 72 horas Los avisos, a través de sms, han llegado a algunos vecinos que han cruzado o se han acercado a la frontera de Extremadura

Natalia Reigadas Badajoz Sábado, 9 de agosto 2025, 13:40 | Actualizado 14:08h.

«Alto risco de incendio próximas 72 horas». Es parte del mensaje que han recibido los extremeños que este sábado han cruzado o se han acercado a la frontera. Se trata de un aviso de la Autoridad Nacional de Emergencias de Portugal que avisa que el país luso está en estado de alarma debido a las altas temperaturas y el grave riesgo de incendio.

El sms también pide a los receptores que eviten hacer fuego en zonas rurales. En el mensaje incluye, además, un enlace a la web de la ANEPC en el que detalla los motivos de la alerta. «Ante las previsiones meteorológicas para los próximos días, que apuntan a un aumento significativo del riesgo de incendios rurales, el Gobierno, a través de los Ministros de Defensa Nacional, Infraestructuras y Vivienda (...) ha decidido extender la Declaración del Estado de Alerta a todo el continente».

El estado de alerta abarcará, indican, desde la medianoche del viernes 8 de agosto hasta las 23:59 del miércoles 13 de agosto, por lo que aún quedan cinco días de precauciones aunque el máximo peligro es en las próximas 72 horas.

Medidas excepcionales

El aviso es importante para Extremadura que comparte frontera y zonas forestales con el país luso. Además, el estado de alerta incluye una serie de prohibiciones para que las tengan en cuenta los vecinos que crucen la frontera estos días, en muchos casos por sus vacaciones. En Badajoz es especialmente habitual que sus vecinos pasen el día en Elvas o simplemente la visiten para comer o comprar.

En concreto la Autoridad Nacional de Emergencias de Portugal ha establecido una serie de medidas excepcionales. Entre ellas la «prohibición de trabajar en zonas forestales con cualquier tipo de maquinaria, excepto la asociada a la extinción de incendios rurales; la prohibición de trabajar en otras zonas rurales con segadoras con cuchillas o discos metálicos, desbrozadoras, trituradoras y máquinas con cuchillas o palas frontales y la prohibición del uso de pirotecnia u otros dispositivos pirotécnicos, independientemente de su método de combustión, así como la suspensión de las autorizaciones emitidas».

Portugal, además, ha movilizado a sus bomberos, agentes forestales y a los agentes de la Guardia Nacional Republicana (GNR) y la Policía de Seguridad Pública (PSP) entre otros efectivos. El país luso ha autorizado la interrupción de sus vacaciones y la suspensión de los días libres y los periodos de descanso.

Destinarán a estos efectivos a «vigilancia, inspección, patrullas disuasorias y apoyo general a las operaciones de protección y rescate», indican en el comunicado para la población.