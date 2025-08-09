El Instituto Carlos III atribuye 71 muertes por calor en Extremadura este verano

Un mes de junio «extremadamente cálido» y julio, «muy cálido». Así ha catalogado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) los dos meses ... de verano en Extremadura.

El mes de junio, en el que se inicia la época estival, registró una temperatura media entre todas las estaciones meteorológicas de la Aemet en Extremadura de 26,1 grados, es decir tres grados superior a la media del sexto mes del año que está en 23,1. Cabe recordar que justo el 29 de junio se superaba la máxima alcanzada en este mes desde que hay registros. Ese día Alconchel rozó los 45 grados al anotar los 44,9º.

Por su parte, la media de temperaturas en el mes de julio en la región fue de 27,1 grados, esto es 0,9 grados por encima de la media que se sitúa en 26,2 grados.

Este incremento de las temperaturas tiene sus consecuencias. Según las estimaciones de MoMo, el sistema de monitorización de mortalidad diaria del Instituto de Salud Carlos III, desde junio hasta lo que llevamos del mes de agosto, en plena ola de calor, el calor es responsable de la muerte de 71 extremeños.

Si comparamos las cifras con el verano completo de 2024, la región suma ya tres muertes más que el pasado verano y eso que aún queda más de la mitad de agosto.

Por meses

Según la estimación del Instituto Carlos III, en junio de este año se han producido 13 muertes por el calor. El pasado año no se atribuyó ninguna muerte por esta causa en el mismo mes.

En el mes de julio de este verano habrían muerto 48 personas, 19 más que en 2024 cuando fallecieron 29.

En los nueve primeros días de agosto de 2025, inmersos en una ola de calor, ya habrían muerto 10 personas por las altas temperaturas en Extremadura. Durante todo el mes de agosto de 2024 perdieron la vida un total de 38 personas.

A nivel nacional

España ha soportado una primera mitad del verano con temperaturas por encima de la media y está inmersa en plena segunda ola de calor, que como mínimo va mantener los termómetros al rojo y las noches en vela seis días más, hasta el jueves. El resultado es que desde el 21 de junio, fecha de inicio del verano, hasta el jueves 7 de agosto, última jornada con datos oficiales, el calor es el responsable principal de la muerte de 1.510 españoles, según lo certifican las estimaciones del Instituto de Salud Carlos III.

Los datos de estos investigadores señalan que en las primeras 48 jornadas de este verano las altas temperaturas han terminado, de media, con la vida de 31 españoles cada día. Estas abultadas cifras delatan que, hasta este momento, en España vivimos el cuarto verano con más muertes atribuibles al calor extremo de la última década.