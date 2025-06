PP y PSOE se reprochan en Extremadura sus votaciones en el Congreso sobre Almaraz

La plataforma 'Sí a Almaraz, sí al futuro' pide al Gobierno que tramite la proposición de ley aprobada ayer por el Congreso de ... los Diputados, presentada por el PP, que alargaría la vida útil de la central nuclear de Almaraz más allá del año 2028, cuando está previsto que cierre según el acuerdo firmado hace seis años entre las empresas propietarias y Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, la encargada de los desmantelamientos nucleares y la gestión de los residuos de estas plantas).

El presidente del colectivo surgido a principios de año y que reúne a ayuntamientos y asociaciones del entorno de la planta valora «muy positivamente» que una mayoría del Congreso apoyara la proposición impulsada por el PP, que logró 171 votos a favor al recabar el apoyo de Vox y la abstención de los nacionalistas catalanes de Junts, el partido que lidera Carlos Puigdemont. «Es una buena noticia porque aborda el aplazamiento del cierre de este parque nuclear al menos diez años», apunta Fernando Sánchez, que recuerda que la plataforma que preside «siempre se ha mostrado siempre a favor de que nuestra central pueda ampliar su vida otros sesenta años igual que lo ha hecho su gemela estadounidense de North Anna, en Virginia «.

«Ahora, lo que falta es que el Gobierno haga caso al Legislativo y vaya adelante con la prórroga» Fernando Sánchez Presidente de 'Sí a Almaraz, sí al futuro'

«Ahora lo que hace falta es que el Gobierno haga caso al Legislativo y vaya adelante con la prórroga de la central nuclear de Almaraz«, apunta el portavoz, que cree que »ir a contracorriente de la reindustrialización, no tiene sentido«. »Cuando vemos que países como Dinamarca o Reino Unido, gobernados ahora por laboristas, y otros como Bélgica o Italia apuestan claramente por la nuclear, nos damos cuenta de que vamos camino de convertirnos en una excepción que dejaría herida de muerte la competitividad de nuestra industria«.

«Resultaría absurdo el cierre de la primera industria de Extremadura abanderando la transición energética cuando la nuclear es una energía que evita 34 millones de toneladas de dióxido de carbono al año de media y además, es una herramienta para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones y una economía baja en carbono«, reflexiona Sánchez, que el próximo lunes estará en Bruselas.

La comparecencia en Bruselas

Viajará hasta la capital belga para comparecer ante la comisión de peticiones del Parlamento Europeo «para pedir a la Unión Europea que intervenga para evitar el cierre de la central de Almaraz». «El Parlamento Europeo -afirma el presidente de 'Sí a Almaraz, sí al futuro' tiene ante sí una oportunidad clave para evitar una decisión que amenaza la seguridad energética, el desarrollo territorial y el empleo en una región ya vulnerable».

«La central nuclear de Almaraz, que aporta el 7% de la electricidad nacional y el 50% de la extremeña, está en plenas condiciones técnicas para seguir funcionando más allá de 2027, como ha reconocido recientemente la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO)», añade el portavoz.

PP: «Es una indignidad del PSOE de Extremadura»

Por su parte, el portavoz del Partido Popular de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha asegurado este miércoles que la proposición de ley aprobada ayer en el Congreso «es una herramienta más para garantizar los más de 3.000 puestos de trabajo que se generan», y ha criticado que el PSOE y sobre todos los diputados extremeños no la respaldaran.

«Este voto en contra muestra la indignidad del PSOE de Extremadura que han elegido defender primero a Pedro Sánchez y dejar a Extremadura a unl ado. ¿Qué tiene que explicar el aforado exprés, Miguel Ángel Gallardo?, ha señalado ante los medios.

El portavoz popular también se ha referido a cuál va a ser la postura del PSOE extremeño ahora que «el gobierno del País Vasco está pidiendo un cupo energético para desarrollarse aún más industrialmente. Está creando una velocidad de dos velocidades y está perjudicando a Extremadura».

PSOE: «No han puesto reparos a los votos de Junts esta vez»

Desde el PSOE, su portavoz del Grupo Parlamentario en la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, ha salido al paso de las críticas del PP y ha subrayado que esta vez los populares «no han tenido reparos de apoyarse en formaciones como Junts de las que tanto reniegan» con el propósito de enfrentarse al Gobierno.

«El Partido Popular ganó una iniciativa que es más de lo mismo» gracias al apoyo de Junts, de quienes «tanto dicen que son chantajistas, que siempre están buscando su interés particular y no el interés genera. No sé si el Partido Popular de Extremadura ha explicado por qué se apoyan en los independentistas para sacar adelante iniciativas de estas características», ha remarcado en declaraciones a los medios de comunicación este miércoles.

Los socialistas, por su parte, consideran que no tienen «nada nuevo que aportar a este debate», y se mantienen en su relato de esperar a que sean las propietarias de las centrales las que «tienen que manifestarse» para decir si quieren o no quieren esa prórroga más allá del año 2027.

Piedad Alvarez también ha señalado que la presidenta extremeña, María Guardiola «no tiene ningún interés en buscar una alternativa» al cierre de Almaraz «se produzca cuando se produzca».

Entre tanto, ha reclamado a Guardiola que utilice los 85 millones de euros que percibe la Administración regional por Almaraz en buscar una «solución» a la comarca, porque lo único que está haciendo con este asunto es «politiqueo y es buscar siempre el enfrentamiento».

Mientras, los extremeños, ha dicho, tienen «problemas» de vivienda, de calor en las aulas, la lista de espera «más alta» de España para operarse en la sanidad pública y el Ejecutivo regional sigue «pensando en hacer oposición a Pedro Sánchez en lugar de defender a Extremadura».