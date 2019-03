Pistolas y encuestas

Cada vez que un adolescente airado o un exmilitar desquiciado mata a decenas de personas en Estados Unidos, un hecho cada vez más frecuente, me siento afortunada de vivir en España. Aquí la rabia contra el mundo que está detrás de esas tragedias raramente se sustancia a tiros. Por eso no se entiende que haya políticos en España que quieran imitar a Estados Unidos en lo peor que tiene ese país, admirable en muchas otras cosas.

Nadie que analice de manera desapasionada la cuestión concluye que hay necesidad de facilitar el acceso a las armas a los ciudadanos.

La mayoría de los españoles no hemos tocado un arma en nuestra vida y no sentimos ninguna necesidad de hacerlo. Alimentar la psicosis de inseguridad que pueden sentir algunas personas para convencerles de que solo estarán a salvo si disponen de un arma no ayuda a luchar contra la delincuencia. Y todos sabemos que las tasas de criminalidad en España están entre las más bajas de Europa. ¿Para qué entonces necesitamos armarnos?

La propuesta de Vox no merecería ningún comentario si no fuera porque este partido está en alza y tiene serias opciones de entrar en el Congreso con un buen puñado de escaños.

La encuesta que publicamos hoy y que contempla la posibilidad de que consiga un diputado por Badajoz es una prueba de la eclosión de la extrema derecha. Partimos de la base de que es una encuesta que solo refleja la intención de voto aquí y ahora, no dentro de un mes. Por ello sería aventurado dar como seguros los resultados que refleja este sondeo. Son, sin duda, un termómetro de cómo está la situación política en España, y en Extremadura en particular, en estos momentos.

La tendencia que marcan se viene detectando en otras encuestas: reforzamiento del PSOE y caída del Partido Popular y de Podemos. La aparición de Vox se haría a costa del PP, que ya no ganaría las elecciones y perdería un escaño, y la subida del PSOE dejaría al partido de Iglesias sin el escaño que logró en 2015 y 2016 por la circunscripción de Badajoz.

Quizá la novedad más llamativa en la información que ofrece HOY a sus lectores es que Vox alcance suficientes votos en Badajoz como para robar al PP uno de sus tres diputados. Aunque el porcentaje de votos que podría conseguir es similar en Cáceres, el hecho de que en esta provincia se repartan solo cuatro escaños, en lugar de los seis que corresponden a Badajoz, hace más difícil entrar en el reparto a un tercer contendiente.

Vox se encuentra ahora en estado de gracia entre un sector de la opinión pública. La intención de voto que revela la encuesta para Extremadura (un 12%) es similar a la de que se observa en otras comunidades y casi idéntica a la que se produjo en Andalucía. Por ese lado no hay que sorprenderse. Incluso sin conocer a los candidatos (la encuesta se hizo antes de que se publicaran sus nombres) ya hay un buen número de electores que declaran sus preferencias por el partido de Santiago Abascal.

Pero no sabemos qué va a ocurrir dentro de un mes. Los propios expertos en demoscopia han reconocido que antes de las elecciones andaluzas menospreciaron la fuerza de Vox, e incluso que muchos votos se decantaron por este partido en la última semana. Si ante las generales el voto es tan volátil las resultados nos pueden sorprender. Los errores de los partidos pueden ser decisivos.

Está por ver si la apelación al voto útil que está haciendo Pablo Casado, y que se ha convertido en el eje principal de su campaña, cala en aquellos electores que están hoy tentados de apostar por Vox.

Si los sectores que han tachado al PP como la 'derechita cobarde' se dan el gusto, a modo de placer prohibido, de poner su confianza en esa derecha sin filtro que representa Abascal, revólver incluido, o le dan una oportunidad a Casado. También puede ocurrir que, al final, propuestas tan peregrinas como facilitar la tenencia de armas acaben por asustar a eventuales votantes. Una cosa es defender la caza y otra distinta es promover que los ciudadanos guarden una pistola en la guantera del coche o en la mesilla de noche por si un día sufren un atraco.