La periodista extremeña Berta Collado regresa a casa y disfruta de la soledad en este pueblo de Extremadura

Tania Agúndez Badajoz Viernes, 22 de agosto 2025, 20:39 Comenta Compartir

Sola. Y disfrutando de la soledad. Descansando en los pueblos de Extremadura en agosto. Recorriendo sus calles empedradas y llenas de historia. Así ha pasado la periodista extremeña Berta Collado algunos de los calurosos días de agosto. La televisiva Berta Collado ha regresado a casa y ha estado recorriendo algunos de los rincones más bonitos del norte de Extremadura.

De hecho, ha compartido en sus redes sociales algunos de los momentos que ha pasado en Jarandilla de la Vera, una localidad en la que ha encontrado el descanso y la tranquilidad, así como bellas estampas de sus paseos por la población.

Licenciada en Periodismo y máster en comunicación televisiva, Berta Collado, una habitual en distintos formatos televisivos desde hace casi dos décadas, se crió en Navalmoral de la Mata. Ella se siente muy extremeña y permanece muy vinculada a la región.

«Noche de agosto. Pueblo empedrado. Ahí se magnifica todo. Y con sentido. Es la soledad que sientes en las calles vacías y calladas que precisamente te hacen compañía. Esa compañía de cuestas, oscuridad, barro y gatos. En realidad estás solo. Pero no. Pero qué gusto estar solo. Pero no. Pero en realidad sí», ha escrito en un 'post' compartido en sus redes sociales en alusión a su visita a Extremadura.

De hecho, a este texto le acompañan varias fotos de las rutas que realizaba por el municipio de Jarandilla de la Vera y de las estampas que veía en esos paseos.

Además, también se ha animado a contar anécdotas vividas en la localidad verata. «Subí varias calles en Jarandilla De la Vera después de haber tomado helado de leche fresca, que es típico de mi tierra. Era lunes y no se escuchaba ni un ruido salvo el de tres adolescentes subidos en un patinete que no paraban de llamar a los interfonos (como cuando éramos pequeños). La señora del primer interfono en cuestión, con bata de señora por la que no ha pasado el tiempo, les imploraba por el balcón y ellos huían con risa nerviosa a buscar otro objetivo», narra en esa misma publicación.

«Fui al banco de colores. No había nadie. Sabía que no iba a haber nadie pero necesitaba comprobar ese vacío. Por lo que sea. Aún con la esperanza de que ese vacío se llenara para los gatos, los chicos del patinete y los trabajadores que salen a fumarse un cigarro con ganas de morir y vivir a la vez», reflexiona.

En ese mismo texto, la extremeña expresa el bienestar y la tranquilidad que ha encontrado en esta escapada. Unas sensaciones que la llevan «al infinito». «A la mañana siguiente desayuné churros, le di Jumpers a mi amigo gato, comprobé que la calle de día seguía vacía y decidí volver a la pensión de la lámpara con tulipa. Y así, hasta el infinito», concluye.