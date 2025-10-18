«Se ha perdido el hábito del uso del preservativo porque crece la sensación de que no pasa nada»

«Estamos muy preocupados por la situación que se está dando, cada vez son más los casos de infecciones de transmisión sexual que vemos en ... consulta», afirma Luis Tobajas, médico en el centro de salud San Jorge, en Cáceres. «De hecho, desde la pandemia no hay casi semana que no veamos un caso de infección sexual en la consulta; esto no es una moda ni un susto pasajero».

Tobajas apunta que el incremento que constatan los médicos se debe a que cada vez hay más contagios y también más detección, «pero el resultado es el mismo, hay que actuar». Especialmente entre los jóvenes de 20 a 34 años, «donde se concentran sobre todo los casos».

No obstante, «cada semana vemos también diagnósticos en otros grupos de edades, porque no hay un escudo protector por tener 40 o 50 años ni por tener pareja estable tampoco».

Detrás del incremento de las infecciones de transmisión sexual, «está el cada vez menor uso del preservativo, porque se ha perdido el hábito sobre todo en sexo oral y en relaciones de confianza, y ha crecido la sensación de que no pasa nada», pese a que las prácticas sexuales de riesgo van a más.

«Salir de fiesta, tomar drogas y practicar sexo con más de una pareja, conocidos o desconocidos, es algo que se ha normalizado y que está detrás del incremento de estas infecciones». Tobajas urge a hacer algo para atajar este problema, «los mensajes no están llegando y el aumento de estas enfermedades va a continuar».