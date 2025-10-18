HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 18 de octubre, en Extremadura?
Luis Tobajas, médico en el centro de salud San Jorge, de Cáceres. HOY
Luis Tobajas, médico de Familia

«Se ha perdido el hábito del uso del preservativo porque crece la sensación de que no pasa nada»

Las infecciones por transmisión sexual crecen especialmente en el grupo de jóvenes con edades desde los 20 a los 34 años

A. B. Hernández

Sábado, 18 de octubre 2025, 20:51

«Estamos muy preocupados por la situación que se está dando, cada vez son más los casos de infecciones de transmisión sexual que vemos en ... consulta», afirma Luis Tobajas, médico en el centro de salud San Jorge, en Cáceres. «De hecho, desde la pandemia no hay casi semana que no veamos un caso de infección sexual en la consulta; esto no es una moda ni un susto pasajero».

