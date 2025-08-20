Turismo«La pequeña Atenas de Extremadura»: así es este histórico pueblo de Badajoz
Un destino imprescindible lleno de historia, arquitectura y encanto
La provincia de Badajoz guarda un tesoro que muchos desconocen. Llerena, un municipio que ha sido recientemente destacado por la red Los Pueblos Más Bonitos de España como «la pequeña Atenas de Extremadura». Un calificativo que refleja la riqueza histórica y cultural de esta localidad.
«Llerena cautiva con su historia, su monumentalidad y su ambiente cultural. Entre murallas medievales, palacios renacentistas y templos gótico-mudéjares, la ciudad sorprende a cada paso como un auténtico tesoro patrimonial«, así ha definido la red Los Pueblos Más Bonitos del España esta localidad extremeña.
Qué visitar en Llerena
Llerena ofrece un recorrido por siglos de historia a través de sus monumentos y rincones más emblemáticos.
Muralla de Llerena.
Plaza Mayor: Rincón único con soportales mudéjares.
Palacio de Doña Mariana: Hoy convertido en hospedería, ideal para alojarse.
Iglesia de la Merced e Iglesia de Santiago.
Puerta de Montemolín: Otra de las puertas de la antigua muralla.
Hospital San Juan de Dios: Es la actual biblioteca municipal.
Palacio de los Zapatas: Actualmente es el Tribunal de Primera Instancia.
Convento de Santa Clara: Donde se pueded comprar los famosos dulces tradicionales de la localidad de las monjas de clausura del convento.
Cómo llegar a Llerena
Llegar a Llerena es fácil tanto en coche como en transporte público, lo que la convierte en una escapada perfecta desde cualquier punto de la provincia de Badajoz.
En coche: Desde Badajoz, la opción más rápida es tomar la N-432 hasta el municipio.
En transporte público: Partiendo desde Zafra, se puede coger el tren que en media hora conecta con Llerena, permitiendo visitar ambos lugares en un mismo viaje.
