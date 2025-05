Pedro Sánchez: «La fusión de Don Benito y Villanueva es un ejemplo de la buena política»

Apenas 48 horas después de conocerse el apoyo mayoritario al sí para la unión de Don Benito y Villanueva de la Serena, el presidente ... del Gobierno, Pedro Sánchez, puso rumbo a la que en un futuro próximo será la tercera ciudad más grande de Extremadura. Lo hizo acompañado de fuertes medidas de seguridad y casi por sorpresa, pues la visita de Sánchez se rumoreaba, pero la confirmación se hizo de rogar hasta la mañana de ayer.

Fue un viaje fugaz, primero en Villanueva de la Serena y después en Don Benito, donde hizo una declaración institucional dejando un mensaje claro: la fusión de ambos municipios «es un ejemplo de la buena política», afirmó el presidente del Gobierno, quien añadió que el proceso en el que están inmersas las dos localidades extremeñas se trasladará «al conjunto de la ciudadanía española».

Aunque se procuró que ambas visitas tuvieran un protocolo similar, no fueron iguales. La calma en la plaza de España de la localidad villanovense no fue la misma con la que fue recibido en Don Benito, también en la plaza de España, pero llena de agricultores que continuaban con las protestas iniciadas por la mañana por los problemas con los precios. En cualquier caso, el presidente del Gobierno y los manifestantes no llegaron a cruzarse.

Sin preguntas

«Mi felicitación y enhorabuena a los ciudadanos y ciudadanas de Don Benito y Villanueva de la Serena porque han apostado por el futuro, han votado unión, multiplicar oportunidades para las generaciones presentes, pero sobre todo para las futuras» fue el mensaje que trasladó Sánchez primero a los equipos de Gobierno de ambos consistorios y después en su declaración institucional. Los periodistas no tuvieron la posibilidad de preguntar.

Acompañado de la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, el jefe del Ejecutivo mantuvo sendos encuentros (primero en Villanueva de la Serena y luego en Don Benito) con los miembros de las respectivas corporaciones locales y sus alcaldes, José Luis Quintana y Miguel Ángel Gallardo, que sí estuvieron presentes en ambas reuniones.

«(a todos los grupos políticos) Habéis antepuesto el interés general a cualquier interés partidista» pedro sánchez Presidente del Gobierno

«Podéis contar conmigo y con la Junta porque la fusión es buena para el desarrollo de Extremadura» GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA Presidente de la Junta

En Villanueva animó a tener altura de miras, «puesto que sois un referente de unidad a nivel nacional y un ejemplo para el país», dijo a puerta cerrada.

Según la portavoz del equipo de gobierno municipal, María Lozano, todos se sintieron «apoyados y arropados ante un proyecto de tanta envergadura» con esta visita. A partir de ahora, añadió la edil, va a ser fundamental «de cara a poder coser la imagen de ciudad, tener el apoyo institucional de la más alta esfera política nacional» y también por parte de la Junta de Extremadura.

Igualmente, Sánchez hizo mención en Villanueva a los nuevos «impresionantes retos» que tenemos como sociedad y que pasa por un espacio en común y de encuentro para poder mirar hacia delante, según Lozano.

Por su parte, la impresión que la visita causó en los portavoces del resto de partidos con representación municipal fue «muy buena, ya que ha hablado como presidente, olvidando cualquier connotación de partido», respondieron desde Ciudadanos a Unidas Podemos, informa Soledad Gómez

En Don Benito, como antes en Villanueva, Sánchez saludó uno por uno a los miembros de la corporación municipal; también estaban presentes los alcaldes de las seis entidades locales menores, que han resultado decisivas para dar el apoyo definitivo a la unión en la consulta popular.

Sin embargo, este agradable recibimiento no fue el mismo por parte de la ciudadanía. Se había restringido el acceso a la calle Mesones y pese a ello se escuchaba un constante runrún procedente de la plaza de España, donde la Policía Nacional había establecido el límite de acceso tanto peatonal como de vehículos.

Tras el breve encuentro con la corporación municipal dombenitense, Pedro Sánchez compareció ante los medios de comunicación escoltado por la ministra Isabel Rodríguez; la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco; el presidente extremeño Guillermo Fernández Vara y los dos alcaldes protagonistas de la fusión. Si bien, ni Rodríguez ni García Seco tomaron la palabra en esta intervención.

El último en hacerlo fue Pedro Sánchez que dijo que los vecinos de ambas poblaciones «son un ejemplo de lo que representa la buena política, que necesita espacios de concordia, de entendimiento, de cooperación y, por supuesto también, de crear horizontes positivos para la ciudadanía». El mensaje que trasladan «de apostar por la cooperación en vez de la confrontación, de la colaboración en lugar de la competencia es inspirador y un ejemplo para toda España».

Sánchez afirmó también que consideraba importante su presencia en estos días posteriores al resultado del referéndum y trasladó en su mensaje el «enorme orgullo que el Gobierno de España siente por los ciudadanos y ciudadanas de ambas localidades». Un agradecimiento que también hizo extensible a los grupos municipales de ambas ciudades «que han antepuesto el interés general a cualquier legítimo interés partidista».

En su intervención también hizo referencia a los estudios realizados por la Universidad extremeña: «Esos nuevos horizontes tienen cifras que harán que la nueva localidad sea un polo económico de primer nivel en la región de Extremadura».

Un discurso que terminó con el compromiso de acompañar un proceso que aún debe culminarse: «Empezamos un nuevo camino que culminará con esa nueva ciudad y el Gobierno de España estará con la ciudadanía de las dos localidades».

Un día importante

Antes de estas palabras, el primero en intervenir había sido José Luis Quintana, alcalde de Don Benito, que ejercía de anfitrión en el salón de plenos. «Hoy es un día muy importante. Vamos haciendo las cosas bien, no por nosotros, sino por el resto de las generaciones», expresaba en su agradecimiento el primer edil antes de dar paso a Miguel Ángel Gallardo. «Es el espaldarazo del Gobierno de España, el compromiso que continúa y que ya tuvimos al principio de este proceso cuando en una visita a Moncloa nos lo trasladó», dijo el alcalde de Villanueva, recordando la visita realizada en octubre casi con los mismos protagonistas que ayer.

«Vimos el firme compromiso cuando el Ministerio de Política Territorial agilizó todos los trámites para que pudiera ser posible esa consulta», añadió en su mensaje.

Por su parte, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, valoró la fusión de los municipios de Don Benito y Villanueva de la Serena como «un acontecimiento histórico capaz de derribar fronteras y de unir a los hombres y a las mujeres de los pueblos». Vara también hizo referencia que «en un momento en el que en muchos sitios se levantan fronteras, aquí habéis sido capaces de derribarlas y decir que lo importante es unir a los pueblos».

Fernández Vara, al igual que Pedro Sánchez, brindó también el apoyo de la Junta para culminar este proceso de fusión. «Podéis contar conmigo, con la Junta de Extremadura, pero no solo porque hayáis decidido uniros, sino porque con esta fusión ganamos todos, porque es buena para Extremadura y para el desarrollo de la región», aseveró.

Asimismo, el presidente expresó su deseo de que, dentro de unos años, quienes votaron de forma legítima en contra de la fusión, «se den cuenta de que fue para bien».

Tras estas cuatro intervenciones, poco tardó en despejarse el salón de plenos, y de manera fugaz, como había llegado, se marchó el presidente Pedro Sánchez que esta vez no pudo siquiera pasar por la plaza de España de Don Benito antes de marcharse de regreso a Moncloa.