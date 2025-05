Quintana pide respeto para los funcionarios ante las sospechas de tongo

J. L. G. Martes, 22 de febrero 2022 | Actualizado 23/02/2022 07:25h. Comenta Compartir

El alcalde de Don Benito, José Luis Quintana, compareció ayer por la mañana para salir al paso de los rumores de manipulación en el recuento final de los votos el pasado domingo, cuando la consulta popular arrojó un resultado favorable a la fusión con Villanueva de la Serena del 66,27%, solo 27 centésimas por encima del 66% que se habían autoimpuesto los dos municipios para seguir adelante con el proceso. Esto significa que la unión seguirá adelante por una diferencia de apenas 41 votos.

La poca diferencia, el hecho de que la página web oficial dejara de dar información del escrutinio (nunca se recuperó) y el gran retraso en comunicar el resultado final (más allá de la medianoche del domingo), ha hecho levantar suspicacias sobre la limpieza del proceso, aunque como publicó ayer este diario, el secretario municipal lo ha justificado por la «escrupulosidad» que se aplicó precisamente al recuento de las papeletas, principalmente de las más de 4.000 del voto anticipado.

Pese a ello, en las redes sociales las acusaciones han sido muy duras y antes de dar la palabra al resto de portavoces municipales, José Luis Quintana quiso aclarar ayer que el acuerdo que tomaron en el pleno del pasado día 14 de octubre no habla de dos tercios de los votos (66,6 por ciento), una de las críticas más habituales en las últimas horas para deslegitimizar el resultado de la fusión.

«Allí se acordó por unanimidad de los tres grupos que se iniciara la tramitación del procedimiento cuando se recabe al menos el voto favorable del 66 por ciento», subrayó Quintana para despejar esta duda.

El alcalde dombenitense indicó también que toda la ejecución de la consulta popular ha estado realizada sin intervención de los concejales ni ningún político y que el proceso estuvo en manos del secretario del Ayuntamiento, el cual está a disposición de quien desee recabar las explicaciones oportunas. «Creo en el estado de Derecho de este país, no busquemos tres pies al gato donde no lo hay», dijo el regidor.

El resto de portavoces municipales acompañaron ayer a Quintana. María Luisa Cifo, de Ciudadanos, declaró que «en todo momento han sido los funcionarios públicos los que de forma escrupulosa han controlado el recuento de los votos y ninguno de los concejales hemos tenido acceso a los votos, así que no se ha podido manipular nada; que se ponga en tela de juicio que hemos podido hacer y deshacer a nuestro antojo lo que los ciudadanos de Don Benito han decidido en las urnas me parece deleznable».

«Damos la cara porque no hay nada que esconder, no hay manipulación ni pucherazo», añadió la portavoz de Ciudadanos, y recordó que la consulta no era necesaria legalmente para sacar adelante la fusión de los dos municipios.

Por su parte, Ángel Valadés, portavoz del Partido Popular, señaló que dudar del desarrollo del referéndum es dudar de la dignidad de todos ellos y cree que esto no procede.

«El trabajo de los funcionarios públicos nunca ha sido cuestionado (...) el secretario del Ayuntamiento es el fedatario máximo y yo creo en su trabajo», indicó el edil del PP en relación a la custodia del voto anticipado. Además, recordó que de cara al día de la votación algunos afiliados pidieron estar presentes como observadores, lo solicitaron al secretario y se les autorizó.

En cuanto al recuento del voto anticipado que dio lugar a la polémica, Ángel Valadés dijo ayer que «se pecó de exceso de pulcritud porque así lo decidió el secretario».

El fallo informático

Sobre el fallo informático que se produjo la noche del domingo, ninguno de los ediles dio muchas explicaciones más allá de que ellos también fueron víctimas porque se quedaron sin datos. Hay que recordar que la contración para este servicio de una empresa extremeña se ha reconocido como un error porque se optó por una opción barata, 2.400 euros más iva según reconocía el lunes el alcalde de Villanueva de la Serena, Miguel Ángel Gallardo. La gran afluencia de usuarios la noche del pasado día 20 colapsó la web, es al menos la razón que se ha alegado para explicar el apagón de datos que se produjo.

En cuanto al valor de los votos nulos, el portavoz municipal del PP se refirió a la Ley de Régimen Electoral General, que indica que no son válidos para calcular el porcentaje, pero se tienen que contar por si hay alguna reclamación.

«Quiero hacer una llamada a la cordura para que lo que ha pasado no divida a la gente. Si alguien puede tener dudas estamos dispuestos a aclararlo, y si la portavoz de Podemos (en la Asamblea de Extremadura, Irene de Miguel) ha pedido una auditoría y se le dará la explicación que pida», declaró Valadés.

Y zanjó su intervención señalando que respeta a los que han votado que 'no', que en adelante serán escuchados, pero ha pedido respeto para los que votaron que sí, una clara mayoría en cualquier caso ya que los votos favorables doblaron a los noes.

También la portavos socialista defendió la pureza del proceso. «Ni un solo político tuvo acceso a los votos», aseguró Ana Isabel Bahamonde, quien recordó que el resultado está recogido en un acta pública