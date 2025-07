¿Qué ha pasado este lunes, 7 de julio, en Extremadura?

R.H. Lunes, 7 de julio 2025, 21:09 Comenta Compartir

Las obras de mejora energética llegarán a los centros educativos de 63 localidades de la región

Han sido 94 las actuaciones para las que se ha solicitado financiación a la Junta de Extremadura y 74 las que se han aceptado. Obras en todos los casos en favor de la eficiencia energética que se ejecutarán en los centros educativos de 63 localidades de la región, porque en algunas de ellas se llevará a cabo más de una actuación. La Junta financiará estas actuaciones con casi 9,5 millones de euros, los ayuntamientos las cofinanciarán con un 20 %, las obras deberán comenzar en el plazo máximo de seis meses y «la finalización, recepción y puesta en servicio de las actuaciones subvencionadas deberá ser antes de 30 de junio de 2027», según consta en la resolución publicada.

Prisión para el acusado de agredir a una mujer en un local de intercambio de Mérida

Prisión provisional para el hombre acusado por una presunta agresión sexual a una mujer en un local de intercambio de parejas en Mérida. Es la medida cautelar que ha decidido el Juzgado de Instrucción número 2 de Badajoz, a cuya disposición puso al detenido la Policía Nacional, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx). Aunque ha sido un juzgado pacense el que ha decretado el envío a la cárcel del hombre, porque fue detenido en Badajoz, esta causa por un presunto delito de carácter sexual la llevará un juzgado de la capital autonómica, en cuyo favor se inhibirá el pacense, indica también el TSJEx, porque la víctima presentó la denuncia en la Comisaría de Mérida y es en esta ciudad en la que tuvieron lugar los hechos que se investigan.

El ministro extremeño Carlos Cuerpo retira su candidatura para presidir el Eurogrupo por falta de apoyos

A la tercera, no ha podido ser la vencida. El ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, ha retirado este lunes su candidatura a presidir el Eurogrupo, el foro económico de los países de la moneda común, tras constatar que no cuenta con los apoyos necesarios. Esta es la tercera ocasión en la que España presentaba a un aspirante al cargo –lo intentaron, sin éxito, Luis de Guindos en 2017 y Nadia Calviño en 2020–. Y todo apunta, más tras la retirada de Cuerpo, a que el irlandés Paschal Donohoe, el actual presidente y favorito en las quinielas, volverá a revalidar el cargo. Fuentes del Ministerio de Economía apuntan que tras días intensos recabando apoyos «se ha constatado que el apoyo al ministro Cuerpo no alcanza la mayoría necesaria para garantizar el éxito de la candidatura».

Las empresas extremeñas ya pueden optar a los 280 millones de euros del cuarto Perte VEC

Diez días a partir de este lunes tienen de plazo las empresas para presentar sus proyectos a la convocatoria del Perte VEC (Vehículo Eléctrico y Conectado) IV, que permanecerá abierta hasta el jueves 17 de julio. Dotada con 280 millones de euros, está reservada para la sección A de baterías. Como ya anunció Jordi Hereu, ministro de Industria, en el salón Automobile que se celebró en la primera quincena del mes de mayo en Barcelona, esta nueva línea de ayudas ofrece 100 millones de euros en subvenciones y 180 millones para financiación directa mediante préstamos reembolsables.

Alejandro Magno lleva al Teatro Romano el debate sobre la sexualidad, la diversidad y la libertad personal

El Festival de Teatro Clásico de Mérida entra en su segunda semana de programación que viene marcada por el estreno de 'Alejandro y el eunuco persa', un espectáculo con sello extremeño que descubre el lado más amoroso y humano del gran conquistador macedonio y el viaje espiritual que recorre en su imparable avance hacia oriente. Una obra que se representará del miércoles 9 hasta el domingo, día 13, en el Teatro Romano de Mérida, escrita por Miguel Murillo y dirigida por Pedro A. Penco, con Guillermo Serrano (Lorenzo de la Mata en la serie 'La Promesa' de Televisión Española) como protagonista, acompañado por Miguel Ángel Amor, Rafa Núñez, Paula Iwasaki y Ana García en los papeles principales.