¿Qué ha pasado este jueves, 17 de julio, en Extremadura?

R.H. Jueves, 17 de julio 2025, 20:45 Comenta Compartir

El Constitucional admite el recurso de Extremadura contra el reparto de menores migrantes

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso interpuesto por el Gobierno extremeño contra el reparto de menores migrantes no acompañados, según ha informado la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada. «Presentamos el recurso porque invade competencias autonómicas y ha sido admitido». La consejera no ha participado este jueves en la Sectorial de Infancia convocada para debatir el reparto de los menores. Extremadura se ha sumado al resto de comunidades gobernadas por el PP Y ha plantado a la ministra Sira Rego. «Habíamos impugnado el orden del día de la reunión, porque no había sido aprobado con antelación como establece el reglamento, y esperábamos esa modificación», ha expuesto García Espada.

Extremadura oferta por primera vez plazas MIR de la especialidad de Urgencias y Emergencias

Extremadura lanzará la mayor convocatoria de Formación Sanitaria Especializada el próximo año e incluirá por primera vez plazas MIR (Médico Interno Residente) de la nueva especialidad de Urgencias y Emergencias, según ha adelantado esta mañana la consejera de Salud, Sara García Espada, al término de la comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud (SNS). «Hemos aprobado la convocatoria de Formación Sanitaria Especializada para 2025-2026 y en la misma se mantendrán, por los buenos resultados que han dado, tanto la eliminación de la nota de corte, como la doble modalidad de adjudicación presencial y telemática, que han sido logros impulsados desde Extremadura», ha dicho la consejera.

Dos accidentes con camiones implicados obliga cortar la A-5 y la A-66

Un camión que se ha salido de la sobre las 13.25 horas en la Autovía del Suroeste, la A-5, en el kilómetro 283, cerca de Villamesías, obligó a cerrar la A-5 en sentido Madrid para que un helicóptero pudiera aterrizar en la vía y trasladar al herido hasta un centro hospitalario. Unas horas más tarde, sobre las 16.45 horas, un accidente con dos camiones articulados implicados hizo necesario un corte total en la A-66 en la provincia de Badajoz. Según explicó la Guardia Civil del subsector de Badajoz a HOY, dos camiones quedaron volcados sobre la vía, a la altura de Los Santos de Maimona.

Se reactiva el incendio de Trujillo, cuarto gran fuego del verano, que obligó a desalojar a 18 personas

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Plan Infoex) ha vuelto a activar este jueves el nivel 1 de peligrosidad en Trujillo, en esta ocasión por posible afección a edificaciones aisladas. Se trata de la reactivación de uno de los cinco incendios del miércoles en los que se activó este nivel de alerta. En la zona trabajan cinco unidades de bomberos forestales, cinco medios aéreos, un equipo de maquinaria pesada, un agente del medio natural y un técnico de extinción.

La tragedia 'Edipo Rey' más internacional llega a Mérida desde Roma

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida da un nuevo paso en su apuesta por la internacionalización y el intercambio cultural con la llegada de la producción italiana Edipo Rey, procedente directamente de Roma. La obra, uno de los grandes clásicos de la tragedia griega, se representará este viernes y sábado, 18 y 19 de julio, en el Teatro Romano de Mérida como parte del acuerdo de colaboración firmado entre el festival emeritense y el prestigioso Festival de Ostia Antica (Roma).