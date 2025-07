El Constitucional admite el recurso de Extremadura contra el reparto de menores migrantes

Ana B. Hernández Jueves, 17 de julio 2025, 20:07 Comenta Compartir

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso interpuesto por el Gobierno extremeño contra el reparto de menores migrantes no acompañados, según ha informado la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada. «Presentamos el recurso porque invade competencias autonómicas y ha sido admitido».

La consejera no ha participado este jueves en la Sectorial de Infancia convocada para debatir el reparto de los menores. Extremadura se ha sumado al resto de comunidades gobernadas por el PP Y ha plantado a la ministra Sira Rego. «Habíamos impugnado el orden del día de la reunión, porque no había sido aprobado con antelación como establece el reglamento, y esperábamos esa modificación», ha expuesto García Espada. Sin embargo, «una vez más el Gobierno desprecia los cauces institucionales».

Ante esta situación, el Ejecutivo regional ha decidido no participar en el encuentro. «Extremadura no va a ser cómplice de una convocatoria ilegal. Desde la Junta mostramos nuestra solidaridad con Canarias y nuestro compromiso, pero no vamos a permitir que se banalice ni utilice a menores como moneda de cambio en el tablero político».

Sara García Espada rechaza el reparto acordado por el Ministerio de Infancia por el que Extremadura debería acoger a 159 menores migrantes no acompañados y para lo que recibiría dos millones de euros por parte del Gobierno.

Doble vara

«Denunciamos un reparto con el que el Gobierno solo busca enfrentar a las comunidades autónomas aplicando criterios arbitrarios y sin consenso con el único objetivo de excluir a Cataluña y País Vasco, sus socios parlamentarios», ha declarado. «Frente a esta estrategia, alzamos la voz y exigimos consenso», ha reclamado. «Todas las comunidades autónomas merecemos el mismo trabajo con igualdad de condiciones y criterios objetivos».

Desde su punto de vista, «la doble vara de medir del Gobierno es insostenible». Según ha argumentado, «mientras se niega a acoger a 1.000 solicitantes de protección internacional como le ha exigido el Supremo, asfixia a las comunidades con repartos forzosos sin medios suficientes y sin diálogo previo».

La crítica del PSOE

Para el PSOE, sin embargo, «la consejera de Salud se esconde tras falsas reuniones en Madrid para evitar el debate parlamentario y el control democrático».

La portavoz del grupo parlamentario socialista, Piedad Álvarez, ha explicado que Sara García Espada registró el pasado lunes su ausencia al pleno de la Asamblea, celebrado este jueves, alegando su presencia en Madrid para asistir a dos reuniones oficiales.

Sin embargo, «la consejera de Salud no está hoy en Madrid, ni tuvo nunca la intención de estarlo». Una de las reuniones previstas era sobre el reparto de menores migrantes no acompañados, »un encuentro al que PP ya tenía decidido no asistir como parte de una estrategia de boicot al Ministerio«, y la segunda, telemática, estaba centrada en recursos humanos sanitarios »y habitualmente no asisten consejeros sino directores generales».

Piedad Álvarez ha subrayado que la consejera no ha asistido al pleno para eludir las preguntas e interpelaciones planteadas por el grupo socialista «sobre el preocupante estado de la sanidad en Extremadura. No ha querido dar la cara, ni dar explicaciones».

No obstante, Sara García Espada sí ha asistido de manera telemática a la comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud. A su término ha comparecido ante los medios de comunicación para anunciar la próxima convocatoria de formación sanitaria especializada.