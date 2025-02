«Si el paro del transporte va a peor pediré escolta a la Guardia Civil»

El sector del transporte por carretera sigue viviendo tiempos convulsos, como demuestra el paro anunciado para este lunes, al que se sumaron conductores adheridos ... a la Plataforma Nacional de Transportistas, básicamente chóferes, autónomos y pequeñas y medianas empresas. El portavoz en la región de este colectivo, Germán Martínez, señaló que la situación para ellos es «insostenible» y, por ello, según sus datos, en la región han dejado este lunes de trabajar en torno a 1.800 profesionales de la carretera. Desde Asemtraex (Asociación de Empresarios de Transportes de Extremadura), otra organización sectorial que no secunda este paro, minimizaron los efectos de este cierre patronal y hablan de piquetes informativos en Plasencia, Mérida y Miajadas sin mayores incidencias en el transporte por carretera.

En cambio, se han vivido momentos de tensión este lunes porque ha habido camioneros que decidieron seguir su camino y hay empresarios que han sufrido un primer aviso el lunes y este martes temen que sus camiones no puedan circular con normalidad. Es el caso de Javier Rodríguez, que dirige una flota de 15 tráileres que transportan mercancías peligrosas. «Hemos salido como un día normal, pero nos han parado en varios sitios, se ponen en mitad de la carretera y te invitan a desviarte a un área de servicio. Nos han explicado que hoy podíamos seguir, pero que si no paramos mañana (martes) podría ser peor. Para ir a Puertollano y Huelva al final no hemos tenido problema, pero en San Vicente de Alcántara uno de mis camiones ha venido escoltado por la Guardia Civil. No sé si mañana martes tendré que organizar mis camiones en un convoy y que los escolte la Guardia Civil», dice este empresario extremeño afectado por los piquetes, aunque comparte el fondo de las reivindicaciones porque el precio del gasoil está disparado. «Hoy mis camiones han perdido dinero», afirmaba ayer Rodríguez.

Según Germán Martínez, de la plataforma que promueve el paro, la reivindicación principal es el alza del precio de los carburantes, pero también protestan por las «condiciones precarias» en las que trabajan los conductores, el escaso margen de beneficio que obtienen en sus portes, cuando no pierden dinero a su jornada porque a veces el precio del trabajo es menor que el coste que supone realizarlo». Otra demanda es que los conductores solo tengan que limitarse a conducir, no a las tareas de carga y descarga en los muelles, lo cual supone un abuso para los miembros de la Plataforma Nacional de Transportistas.

Quienes han promovido este paro indefinido también se quejan de «estrategias que desde las administraciones han permitido que la convivencia dentro del sector sea cada vez más dividida y abundante en cuanto a número de camiones para ofrecer un mismo servicio en condiciones desiguales».

Según Martínez, la protesta continúa este martes y será indefinida hasta que la Administración central se siente a dialogar con este colectivo.

Otras organizaciones del sector en la región no han secundado este paro. Asemtraex se hace eco de la posición de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), que si bien reclama «medidas urgentes» para limitar la escalada del precio del combustible, rechaza el paro convocado con el fin de no afectar a la cadena de suministro en un momento delicado como el actual debido a la guerra en Ucrania.

Según el gerente de Asemtraex en Extremadura, Alonso Sánchez, «la plataforma que ha convocado el paro pide precios mínimos obligatorios y esto ya está prohibido por ley y solo sirvió para multar a los que trabajaban por debajo de esos precios mínimos». Para Sánchez, ya existe una herramienta legal, publicada en el BOE el pasado 2 de marzo por la cual, si el precio del combustible aumenta más del 5% desde que se realiza el encargo al transportista hasta que lo ejecuta, este lo puede reflejar en la factura del cargador.

Por último, Sánchez pide que los piquetes que hay en las carreteras y centros de transporte de la región «sean informativos, no coactivos», y recuerda a los asalariados que esto no es una huelga sino un cierre patronal.