«Mover el camión nos cuesta más dinero del que ganamos»

Estrella Domeque Lunes, 14 de marzo 2022 | Actualizado 15/03/2022 11:47h.

Estamos en una situación ruinosa y trabajando por debajo de costes, así no se puede vivir». Es la afirmación de José Manuel Tapia, transportista autónomo de la localidad pacense de Villanueva de la Serena que participaba ayer en uno de los piquetes informativos ubicados en los principales cruces y accesos por carretera de numerosos municipios extremeños. De manera pacífica y con afán informativo, centenares de transportistas se sumaron al paro convocado por la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías, patronal que agrupa a pequeños y medianos empresarios y que solicita al Gobierno central que atienda sus reivindicaciones.

«Son varias, entre ellas, la jubilación a los 60 años, parar la especulación de los intermediarios y mejorar las condiciones laborales», explica este camionero. Entre las demandas está también la adopción de medidas para hacer frente a la subida del precio de los carburantes. «Hay que tener en cuenta los costes de combustibles, impuestos, ruedas, talleres… Por ejemplo, si tengo contratado un viaje de aquí a Barcelona me pagan 800 euros, pero a mí me supone más de 1.000 euros de coste. Es insostenible», lamenta antes de poner rumbo al Centro de Transportes de Don Benito donde permanecen estacionados decenas de camiones.

Los piquetes comenzaron ya en la madrugada del lunes entregando folletos a los camioneros que aún se encontraban trabajando y tratando de convencerles para sumarse al paro. En la mayoría de los casos la respuesta era afirmativa, aunque algunos también hacían caso omiso a las demandas de sus compañeros. En uno de los cruces de la N-430, próximo a Ruecas, se instalaba otra decena de transportistas realizando turnos para permanecer allí de forma continua acompañados en este caso por agentes de la Guardia Civil para velar por la seguridad de conductores y manifestantes. «Es un punto de información explicando lo que se reivindica y que la gente tenga conciencia», explica Miguel Ángel Ruiz, también transportista. «El Gobierno tiene que ser consecuente con la actual situación. No puede pagarse a dos euros el litro de gasoil sin que haya un incremento, por ejemplo, en las cargas y descargas», prosigue.

«Esto está abocado a la ruina total y el Gobierno debe sentarse a buscar soluciones para el buen funcionamiento del transporte porque en la mayoría de los casos somos autónomos o pequeñas empresas», pide Miguel Ángel Ruiz que afirma también que «no se puede consentir que en empresas pequeñas se aguante un pago a 90 o 120 días, a más de 30 días no se puede trabajar porque son muchos los gastos».

Es mediodía y ya son pocos los camioneros que pasan por este punto donde se les informa de que también pueden dirigirse a las inmediaciones de la plaza de toros de Don Benito para estacionar allí sus camiones y sumarse al paro. En esta zona, pese a que se acerca la hora de comer, los piquetes se mantienen sin descanso para frenar a los transportistas que acceden al municipio desde la carretera de Medellín. «No es que no ganemos, es que encima tenemos que poner de nuestro bolsillo», sostiene en ese punto Jorge Gómez, de Don Benito y transportista autónomo desde hace 17 años. «Llevamos avisando desde hace bastante tiempo, pero ya se ha hecho insostenible; mover el camión nos cuesta más dinero del que ganamos, lo que pasa es que, si nosotros paramos, creamos daños a terceros pudiendo faltar mercancías en las logísticas o productos en los supermercados», añade.

Y es que, asegura, su economía no se sostiene. «Si yo hago un viaje a una distancia de unos 1.000 kilómetros, el coste razonable puede ser de 800 euros, pero hay que contar los impuestos directos e indirectos, ecotasas... Y yo evidentemente tengo que llevarme algo a mi casa después de pagar todo eso», afirma.

Para Jorge Gómez, el paro pretende visibilizar esta situación, «que la gente sepa que no paramos por capricho, que para nosotros es muy duro; ninguno se niega a trabajar, lo que no podemos es trabajar con los costes de producción que tenemos». Mientras, al Gobierno central le pide soluciones. «Alguien nos tiene que proteger y aflojar un poco en un momento circunstancial como este, el Gobierno ya negoció en diciembre con algunas plataformas que se representan a ellos mismos y llegaron a un acuerdo para no realizar la huelga, pero nosotros somos los que tenemos los camiones».

Este camionero entiende que el paro se va a prolongar durante varios días, incluso, dice, puede llegar a ser histórico. «Nos vamos a hacer fuertes porque da igual, no pierdes nada parando y ese puede ser el problema de esto para algún político», asegura, «o esto se reconoce y se presta ayuda o la huelga se puede alargar en el tiempo porque da igual, no nos compensa salir; algunas personas pueden pensar que estamos exagerando, pero yo puedo enseñar los gastos que tengo, lo que me pagan y lo que me queda... Me interesa más arruinarme en mi casa que andando».

En ese sentido, advierte de que el ambiente pacífico de este primer día de huelga puede alterarse en las próximas jornadas, «si no hay camiones, al final se paran las economías y se generan problemas graves de abastecimiento y llegará un momento en el que se crispe la gente porque no todo el mundo tiene las mismas necesidades», concluye tras un primer día sin incidentes relevantes.

