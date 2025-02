Jubilación: La paguilla llegará desde marzo a 4.500 pensionistas extremeños

José M. Martín Badajoz Jueves, 3 de marzo 2022, 13:02 | Actualizado 13:10h. Comenta Compartir

La cuantías varían entre los 4,56 y los de 82,62 euros. Es una paguilla que algunos jubilados extremeños percibirán ya en su nómina de marzo. No todos, solo aquellos que se hayan jubilado de forma anticipada entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2021.

Eso sí, además, deberán cumplir una serie de requisitos, como haber cotizado al menos 44 años y medio. Este complemento que se incluye en la reforma de las pensiones impulsada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, pretende compensar a aquellos jubilados cuya prestación hubiese sido mayor si se les hubiera aplicado el sistema de coeficientes reductores que está vigente desde 2022.

En función de la desviación que se produzca en cada pensión, el ingreso que tendrán en sus nóminas a partir de marzo será mayor o menor.

La medida en Extremadura beneficiará a menos de 4.500 pensionistas. El cálculo que hace el Ministerio a nivel nacional es que hay 237.500 personas que cumplen los requisitos temporales, pero cerca de unos 24.000 ya cobran actualmente la pensión máxima por lo que no tienen derecho a la paguilla. Como también hay jubilados que no han sufrido una pérdida por la aplicación de los coeficientes antiguos, la cifra que se estima es que 180.000 personas tienen derecho al complemento.

Ese número supone algo menos del 2% del total de pensiones, por lo que trasladado a Extremadura, donde hay 232.105 pensionistas (según los datos de la Seguridad Social de febrero), arroja ese número cercano a los 4.500.

No es la única buena noticia para los jubilados en este 2022, que ya comenzó con un incremento de las pensiones para hacer frente a la inflación. Una subida del 2,5% de las contributivas y un 3% de las no contributivas que, sin embargo, los pensionistas consideran insuficiente. El IPC cerró 2021 con un incremento del 7,1 en Extremadura y el índice del primer mes de 2022 fue 6,5 puntos superior al del año anterior. Esto hace que los pensionistas hayan perdido poder adquisitivo y la plataforma por la defensa del sistema público de pensiones continúa con sus manifestaciones en las que reclaman, entre otras cosas, que no haya ninguna pensión inferior al salario mínimo.

112 euros por maternidad

Por último, y con el objetivo de reducir la brecha de género que existe entre los pensionistas, la Seguridad Social ha establecido una paga extra que puede ascender hasta los 112 euros.

El 94% de sus beneficiarios serán mujeres, pero también puede llegar a algún hombre. Es una compensación planteada para quienes estuviesen un tiempo sin cotizar a causa de la maternidad y eso haya reducido su pensión actual.

La paguilla no se pagará por defecto a las pensionistas que cumplan los requisitos, sino que debe ser solicitada. Solo podrán hacerlo quienes cobren una pensión contributiva y tengan hijos a su cargo. La cuantía que percibirán será de 28 euros por hijo hasta un máximo de cuatro hijos, por lo que se moverá entre los 28 y los 112 euros.

