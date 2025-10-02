HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Pablo Guerrero en tres canciones: del folclore extremeño al himno generacional

Un recorrido por tres canciones que muestran la esencia de Pablo Guerrero: sus raíces extremeñas, su compromiso social y el himno que marcó una generación

Irene Toribio

Irene Toribio

Jueves, 2 de octubre 2025, 10:06

Comenta

Este 30 de septiembre se apagaba la voz de Pablo Guerrero, pero su música seguirá latiendo en cada rincón de Extremadura y en los corazones de quienes crecieron escuchando sus canciones fuera de nuestras fronteras. Desde las melodías que cantaron a su tierra hasta los himnos que acompañaron a toda una generación, su música es un legado de raíces, pasión y memoria. Hoy recordamos tres canciones que resumen la grandeza de un cantautor que hizo de su tierra su inspiración y del mundo su escenario.

A Cántaros

En 1972 publicó 'A cántaros', un disco cuya canción homónima marcó a toda una generación y que hoy todos entonan al unísono su «Tiene que llover». Se convirtió en un himno a finales de la dictadura franquista y los comienzos de la Transición, considerando la lluvia como el comienzo de una nueva etapa democrática en España.

Extremadura

Un himno a su tierra, Extremadura, «tierra de conquistadores que apenas te dieron nada. Ay, mi Extremadura amarga. Ay, mi Extremadura, levántate y anda».

A tapar la calle

Canción de raíces extremeñas, que refleja las luchas y esperanzas de las personas por transformar sus realidades. Un himno a la resistencia y la libertad.

Tres canciones que recordamos hoy, pero que son parte de un legado que va mucho más allá de tiempos y fronteras. Su música, sus letras y su compromiso con la tierra y la libertad siguen inspirando a quienes les escuchan.

Adiós a Pablo Guerrero

El cantautor y poeta extremeño fallecía en Madrid a los 78 años tras una larga enfermedad. El artista, originario de Esparragosa de Lares (Badajoz), dio su último concierto en noviembre de 2022 a modo de despedida en la sala Galileo Galilei de Madrid, escenario ya pisado por él y lugar ineludible donde han propagado su poesía los cantautores más reivindicativos del país.

A lo largo de su trayectoria ha recibido importantes galardones, entre los que destacan la Medalla de Extremadura, que recibió en el año 2000.

