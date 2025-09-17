Oposiciones del SES: los primeros exámenes serán en octubre para 13 categorías Las pruebas comenzarán el 18 para los técnicos de gestión de sistemas, odontoestomatólogos, técnicos de Radioterapia y celador (discapacidad)

Ana B. Hernández Miércoles, 17 de septiembre 2025, 10:15 | Actualizado 10:28h.

Los exámenes de las oposiciones del SES, convocadas el pasado diciembre, comenzarán en octubre para 13 categorías laborales. El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado hoy las resoluciones que determinan el inicio del nuevo proceso selectivo.

Todas las pruebas comenzarán a las 10 horas y las primeras serán el día 18 de octubre para técnicos de gestión de sistemas y tecnologías de la información (Centro Universitario de Mérida), odontoestomatólogos de Atención Primaria (Facultad de Medicina de Badajoz), técnicos especialistas en Radioterapia (Facultad de Derecho de Cáceres) y celadores en el turno de discapacidad (Facultad de Veterinaria de Cáceres).

El día 19 de octubre, también a las 10 horas, será el turno de los médicos de Urgencia Hospitalaria (Facultad de Ciencias Económicas de Badajoz), pediatras de Atención Primaria (Facultad de Veterinaria de Cáceres) y enfermeros especialistas obstétrico-ginecológicos (Centro Universitario de Mérida).

Las pruebas continuarán el 25 octubre para los médicos de Urgencia de Atención Primaria (Facultad de Ciencias Económicas de Badajoz), enfermeros especialistas en salud mental (Facultad de Enfermería de Cáceres), ópticos-optometristas (Centro Universitario de Mérida) y mecánicos (Facultad de Veterinaria de Cáceres).

Por último, el 26 de octubre, también a las 10 horas, los exámenes de oposición serán para los aspirantes que opten a un puesto de calefactor en instituciones del SES (Facultad de Ciencias Económicas de Badajoz) y los médicos de admisión y documentación clínica (Centro Universitario de Mérida).

Aspirantes

Son las primeras 13 categorías laborales con las que el SES comienza unas oposiciones en las que están en juego 2.037 plazas y a las que están admitidos 43.274 aspirantes. En el desglose por categorías, tanto sanitarias como no sanitarias del SES, la más numerosa con mucha diferencia es la de celador, oposición para la que hay 9.033 aspirantes admitidos, seguida de enfermeros y auxiliares administrativos, con 5.875 y 5.523 admitidos respectivamente.

Especialidades

Son 987 los que figuran en el listado para las especialidades de los facultativos hospitalarios, 351 los admitidos a las plazas de médicos de Familia en los equipos de Atención Primaria, 145 los médicos de Urgencias hospitalarias y 62 los médicos de Urgencias en Primaria.

Otras categorías que también tienen números notables de admitidos son los fisioterapeutas (779), lavanderos (611) y cocineros (576).

2.037 plazas

Cabe recordar que son 2.037 las plazas convocadas en el SES para estas oposiciones, en las que se suman las ofertas públicas de 2021, 2022 y 2023. En total, 1.540 plazas para sanitarios y otras 497 para categorías no sanitarias, para lograr convertirse en personal fijo del sistema público extremeño.