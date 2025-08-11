Ola de calor: estas son las localidades extremeñas que han sufrido una madrugada tórrida

Noche sofocante de nuevo Extremadura. Una madrugada más, la sexta en este segunda de ola de calor que afecta a la región, se ha vuelto ... a vivir una noche tórrida, es decir, que los termómetros no bajan de 25 grados cuando ya se ha puesto el sol y que está dificultando la conciliación del sueño a los extremeños.

En total, tres municipios han estado en el umbral que marca la Agencia Estatal de Meteorología para que se pueda calificar como noche tórrida, es decir entre los 25 y los 30 grados.

Clasificación de noches Noche tropical. El concepto de noche tropical se utiliza cuando las temperaturas nocturnas no descienden de los 20 grados.

Noche ecuatorial o tórrida Cuando los termómetros no bajan de los 25 grados

Noche infernal Se trata de las noches en el que las mínimas no bajan de los 30 grados Celsius.

La mínima más alta se ha registrado en Puerto Rey, donde los termómetros no han bajado de 26,3 grados. Se trata de 0,6 grados más bajo de los que se marcó en Plasencia la noche anterior, que se quedó en 26,9.

Le siguen Castuera, con 26,1º; y Cañamero, con 25,2º.

48 de las 53 estaciones que tiene repartidas la Agencia Estatal de Meteorología en Extremadura no han bajado de 20 grados de mínima. Esto significa que 44 municipios han anotado valores dentro de la horquilla que marca la noche tropical.

La temperatura más baja se ha marcado en Las Hurdes, concretamente en Nuñomoral donde el mercurio ha descendido hasta los 16,1 grados.

Un indicador de la noche calurosa que se avecinaba lo marcaron las máximas que había a medianoche. 29 de los 53 medidores de la Aemet en la región aún estaban a más de 30 grados a las 00.00 horas, siendo las máximas en Puerto Rey, con 33,3 grados; Trujillo, con 33,1º; y Coria, con 33º.

De hecho, la localidad española más calurosa del domingo fue extremeña. En la ciudad de Badajoz, donde se alcanzó los 43,3 grados, liderando el ranking de municipios con las temperaturas más altas de España. Es más, cinco de las diez poblaciones más calurosas a nivel nacional fueron de Extremadura.

Aviso especial

Cabe recordar que la Aemet mantiene el aviso especial por ola de calor hasta el miércoles 13, con temperaturas máximas que alcanzarán y podrían superar de nuevo los 42 grados en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir durante este lunes y martes. «En lo relativo a las mínimas, se mantendrán los valores muy elevados en gran parte del territorio peninsular, incluso con una tendencia ascendente al menos hasta el martes 12, con lo que no se bajará de 22-25 grados en zonas de la mitad sur. La ola de calor podría terminar el miércoles, aunque a partir del jueves no está clara la evolución de las temperaturas», advierten desde la Aemet.

De este modo, toda Extremadura, a excepción del sur de Badajoz, permanecerá este lunes, 11 de agosto, en alerta naranja por temperaturas máximas que podrán alcanzar los 40 grados en algunas zonas de la región.

Las mínimas también continuarán siendo altas en gran parte de la comunidad. De hecho, no bajarán de los 24 grados en la provincia de Cáceres ni de los 21 grados en la provincia de Badajoz.

Así, el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura activará desde las 13 hasta las 21 horas del lunes la alerta naranja por altas temperaturas en toda la región.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, las temperaturas alcanzarán los 40 grados en las Vegas del Guadiana, La Siberia extremeña, Barros y Serena, en la provincia de Badajoz, y en las zonas del Tajo, Alagón y Meseta cacereña; mientras que los termómetros ascenderán a los 39 grados en el norte de la provincia de Cáceres, Villuercas y Montánchez.

Para el martes, 12 de agosto, se espera una situación similar, con el calor de nuevo como protagonista. Se espera pocos cambios en los valores máximos, ya que se espera que se alcancen entre los 40-42 grados de manera generalizada en toda Extremadura. Las mínimas, incluso, continuarán subiendo, haciendo que sea aún más complicado conciliar el sueño durante la noche y la madrugada. Para esa jornada se espera que el mercurio no baje de los 23 grados en la provincia pacense y de los 25 grados en la cacereña.

Ese día también estará activa la alerta naranja por altas temperaturas en toda la región entre las 13 y las 21 horas, excepto en el Sur de la provincia de Badajoz, donde el aviso será amarillo.

El miércoles se esperan pocos cambios. El ambiente seguirá siendo sofocante y el calor marcará la jornada. Ese día se espera que los termómetros se muevan entre los 23 y 42 grados en la provincia de Badajoz; mientras que oscilarán entre los 24 y 39 grados en la provincia de Cáceres. Hasta este día la Aemet mantiene, de momento, el aviso especial por ola de calor.

El jueves se podría registrar un descenso en las temperaturas, más generalizado en las mínimas, aunque los valores continuarán siendo elevados. Así, según la previsión de la Aemet, los datos se moverán entre los 20 y 39 grados en Badajoz y entre los 22 y 38 en Cáceres.

Esta situación de calor intenso y persistente viene determinada por una masa de aire cálido y seco estacionada sobre gran parte de la Península y Canarias. Este hecho, unido a la elevada insolación propia del verano, está haciendo que se registren valores térmicos más altos que los habituales para esta época del año, conformando un episodio de ola de calor.

«El jueves 14 la incertidumbre es elevada, pero lo más probable es que se den descensos térmicos adicionales en las zonas más afectadas a lo largo de este episodio, lo que sería suficiente para darlo por finalizado. En cualquier caso, en días posteriores podrían volver las temperaturas anormalmente cálidas al cuadrante nordeste peninsular», apuntan desde la Aemet.

Recomendaciones

Ante esta situación, el 112 Extremadura recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a los servicios de Policía Local.

A la ciudadanía se le aconseja evitar la exposición al sol en las horas centrales del día; beber abundantes líquidos sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta refrigerados; evitar comidas copiosas y no abusar de bebidas alcohólicas; reducir la actividad física y permanecer en lugares ventilados o acondicionados.

Usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, sombrero, gafas de sol y cremas protectoras solares. En casa, utilizar las habitaciones más frescas, bajar persianas y cerrar ventanas por el día y abrirlas por la noche para ventilar, mantener los alimentos en el frigorífico y vigilar siempre las medidas higiénicas de conservación.

También se sugiere prestar especial atención a menores de edad y personas mayores, vigilando su grado de hidratación y en caso de necesidad ponerse en contacto con el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.