Números de la Fiebre del Nilo en Extremadura: dos muertos, 17 casos confirmados y cinco hospitalizados Tres de los casos notificados este verano por el SES han sido asintomáticos

Todos los hospitalizados han pasado por el hospital de Don Benito-Villanueva de la Serena.

R. H. Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:41 | Actualizado 14:16h.

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado este miércoles un nuevo caso de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura. La persona infectada es un hombre de 72 años perteneciente al Área de Salud de Don Benito-Villanueva que se encuentra ingresado en el hospital comarcal de esta zona, la más afectada por las picaduras de la hembra del mosquito Culex.

Por otra parte, ayer martes se produjo el alta hospitalaria del caso notificado el pasado 12 de septiembre, relativo a la mujer de 66 años que estaba ingresada en ese mismo Hospital de Don Benito.

En total, se han registrado 17 casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2025, tres de ellos asintomáticos, y dos fallecidos: una mujer de 82 años y un varón de 77. En este momento, cinco pacientes continúan ingresados en el centro hospitalario dombenitense.

Alerta para el diagnóstico

Desde la dirección del SES se ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura para que se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de casos de clínica compatible, manteniendo así una actitud de alerta frente a posibles casos, que permitirá aumentar la capacidad diagnóstica, aunque el 80 por ciento de las infecciones en humanos son asintomáticas.

Medidas de prevención

El SES aconseja mantener en buenas condiciones las piscinas, estanques o balsas, y procurar vaciar y evitar que contengan agua objetos como platos debajo de tiestos, jarras, cubos, juguetes, platos de animales domésticos y neumáticos, entre otros.

También recomienda tapar recipientes o contenedores con agua en el exterior, así como mantener limpios los canalones de recolección de aguas en los tejados y los desagües de los patios, además de vestir ropa de colores claros y, si es posible, cubrir la mayor zona del cuerpo con manga larga, pantalones largos, calzado cerrado, etcétera.

Asimismo, evitar el uso de jabones aromatizados, perfumes y aerosoles para el pelo, ya que pueden atraer insectos, y utilizar repelentes e insecticidas de uso por el público en general, siempre que estén autorizados como loción, espray o pulseras. El SES recomienda la instalación de mosquiteras en puertas y ventanas para evitar así la entrada de mosquitos.