El número de multas en las carreteras extremeñas bajó un 9,7% el año pasado A nivel nacional las denuncias de la DGT crecieron un 5,14%, según un informe de Automovilistas Europeos Asociados

Luis Expósito Badajoz Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:28

La DGT impuso el año pasado un total de 141.639 multas en Extremadura. Representan un descenso del 9,69% con respecto al año anterior, cuando se tramitaron 156.838 sanciones en la región. Así lo asegura un estudio de Automovilistas Europeos Asociados, que añade también que Extremadura es la región en la que se contabilizan menos denuncias por kilómetro de carretera, en concreto quince. En el otro extremo se encuentra Madrid, con 202 denuncias por kilómetro.

Por comunidades autónomas, el informe de AEA señala que han aumentado las denuncias en La Rioja (64,4%), Aragón (26,0%), Melilla (12,9%), Andalucía (12,8%), Navarra (11,7%), Castilla-La Mancha (9,6%), Castilla y León (9,4%), Madrid (8,8,%), Canarias (8,1%) y Murcia (4,4%).

En el caso de Madrid, el incremento de denuncias se ha producido por la intensísima actividad sancionadora llevada a cabo por un radar, el situado en el km 20,2 de la M-40, «que él solo formuló 74.873 denuncias de las 657.070 que se registraron en todas las carreteras de la Comunidad», cita el informe.

Por el contrario, han disminuido en Cantabria (-36,1%), Asturias (-14,6%); la citada Extremadura (-9,6%), Galicia (-9,5%), Comunidad Valenciana (-5,1%), Baleares (-2,4%), y Ceuta (-2,3%).

Así, la DGT formuló en las carreteras españolas de su competencia un total de 5.413.507 denuncias el año pasado, lo que supuso un incremento del 5,14%, y una recaudación de 539.985.552 euros. El informe de AEA señala que el exceso de velocidad sigue liderando el ranking de las sanciones, con 3.440.530 denuncias. Esto es, 2 de cada 3 infracciones, con un incremento del 4,10%. Le siguen las infracciones por no haber pasado la ITV o ser esta desfavorable (599.202), con una disminución del 5,80% respecto a las cifras de 2023; conducir sin carné (138.980), que sube un 3,53%; conducir utilizando el móvil (101.023), que sube un 8,84%; y no utilizar el cinturón de seguridad (100.766), que sube un 0,12%.

Como dato positivo, AEA destaca en su informe la reducción en un 10,51% de las denuncias por no hacer uso del casco (6.139 denuncias frente a las 6.860 formuladas en 2023) o por conducir superando la tasa de alcohol permitida (-5,83%), así como las formuladas por rebasar un semáforo en rojo (-22,52%).

Por el contrario, AEA advierte del dato preocupante de las denuncias formuladas por conducir con presencia de drogas con un incremento del 5,52%, pasando de 54.596 denuncias en 2023 a 57.610 en 2024. También aumentan las relativas a circular utilizando dispositivos visuales (55,77%); las paradas o estacionamientos (18,43%); conducir de forma negligente (18,26); no respetar un ceda el paso o STOP (17,37%); no identificar al conductor por parte de los titulares de los vehículos (14,49%); conducir de forma temeraria (7,36%); o circular sin seguro (7,17%).