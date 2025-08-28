Un fallo en un radar de Don Benito provoca denuncias erróneas

E. Domeque Jueves, 28 de agosto 2025, 07:45 Comenta Compartir

La Policía Local de Don Benito informó el martes por la noche de la avería del radar de velocidad ubicado en la avenida de Europa. Un fallo que provocó que durante varias horas realizara fotografías a los vehículos pese a no superar la velocidad máxima permitida. Esto llamó la atención de los conductores, sobre todo por la noche, cuando la falta de luz hace que el flash de la fotografía sea más llamativo.

Según explican a través de las redes sociales, las denuncias serán revisadas y se anularán de oficio, «por lo que no es necesario llamar ni personarse en la jefatura».

Ya este miércoles informaban a través de esta misma vía de que la incidencia había quedado resuelta.

Velocidad máxima

Cabe recordar que este radar funciona desde 2022, la velocidad está limitada a 50 kilómetros por hora y se da un margen de un 7% para detectar la infracción, esto es, una velocidad de 54 kilómetros por hora.

