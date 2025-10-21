HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Manifestación de los docentes el pasado 7 en Mérida. HOY

Nuevo plante de los sindicatos a Educación por el desacuerdo en la subida salarial

Las centrales no acudirán a la sectorial de este martes para negociar las oposiciones docentes que tendrán lugar en la segunda quincena de junio

Ana B. Hernández

Martes, 21 de octubre 2025, 07:22

Comenta

Nueva mesa sectorial para negociar las oposiciones docentes del próximo año y nuevo plante de los sindicatos a la Consejería de Educación. Las centrales tampoco ... acudirán este martes a la reunión fijada para establecer las plazas definitivas y especialidades del nuevo proceso selectivo que se llevará a cabo en la segunda quincena de junio, según ha adelantado este lunes la consejera Mercedes Vaquera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Nuevo coche para el alcalde: adiós a los Volvos de Celdrán
  2. 2

    A escena de nuevo un radar móvil de Mérida, que se colocará en diversas zonas desde esta semana
  3. 3 Restaurantes Lateral sustituye en Cáceres al 100 Montaditos de San Pedro de Alcántara
  4. 4

    El nuevo puente de Alcántara ya es una realidad
  5. 5

    La Junta de Extremadura recupera los proyectos de autovías autonómicas pero recorta la Zafra-Jerez
  6. 6 Investigan si el hombre de 72 años que murió en una cacería cerca de Trujillo sufrió un infarto
  7. 7 El Cupón Fin de Semana de la ONCE deja en Badajoz y Cáceres 80.000 euros
  8. 8

    El nuevo permiso por fallecimiento de diez días excluye a la familia política y podrá repartirse en cuatro semanas
  9. 9 Evoluciona de forma favorable el incendio de la corchera de San Vicente de Alcántara
  10. 10

    El exasesor de Moncloa niega que el hermano de Sánchez le enchufara en Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Nuevo plante de los sindicatos a Educación por el desacuerdo en la subida salarial

Nuevo plante de los sindicatos a Educación por el desacuerdo en la subida salarial