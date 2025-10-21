Nuevo plante de los sindicatos a Educación por el desacuerdo en la subida salarial

Nueva mesa sectorial para negociar las oposiciones docentes del próximo año y nuevo plante de los sindicatos a la Consejería de Educación. Las centrales tampoco ... acudirán este martes a la reunión fijada para establecer las plazas definitivas y especialidades del nuevo proceso selectivo que se llevará a cabo en la segunda quincena de junio, según ha adelantado este lunes la consejera Mercedes Vaquera.

«Esta sectorial es importante para los opositores y confiamos en que los sindicatos estén presentes para cerrar la fecha de las oposiciones», ha dicho Vaquera, y el resto de detalles pendientes de un proceso en el que, por el momento, Educación ha avanzado que saldrán a concurso más de 300 plazas para maestros, profesores de los sectores singulares de Formación Profesional y de Escuelas de Idiomas.

Pero los sindicatos no acudirán este martes a la sectorial en desacuerdo con la subida salarial establecida por la Junta porque, desde su punto de vista, esa cuantía -100 euros en dos años- no homologa a los maestros y profesores de Extremadura con la media nacional.

Las cinco centrales con presencia en la sectorial -PIDE, CSIF, ANPE, CC OO y UGT- decidieron no acudir a la primera reunión en la que se iba a negociar las oposiciones docentes y romper relaciones con Educación hasta alcanzar un acuerdo salarial, y su postura hoy sigue siendo la misma. El último encuentro celebrado entre ambas partes para consensuar el incremento en las nóminas de maestros y profesores se zanjó sin acuerdo y, por eso, las centrales mantienen no solo su negativa a participar en la negociación de otros asuntos educativos, sino su firme decisión de continuar con las acciones de protesta.

Tras la huelga y la manifestación del pasado 7, los cinco sindicatos anunciarán este martes, a la hora en la que está fijada la sectorial, las nuevas movilizaciones que llevarán a cabo para conseguir su objetivo, una homologación salarial para la que reclaman el abono de 150 euros brutos más al mes en dos años o 200 en tres.

Una subida que no es asumible para las arcas públicas. Mercedes Vaquera ha insistido este lunes en que lo que piden los sindicatos tiene un impacto presupuestario superior a los 62 millones de euros y que esta cantidad «rompería el equilibrio económico de nuestra región».

Educación defiende su oferta y reitera que la misma será una realidad a partir de enero de 2026. Ese mes los docentes cobrarán 80 euros brutos más al mes en sus nóminas, 1.120 euros al año, y otros 20 más -280 anuales- desde enero de 2027.

Más de 5.000 convenios

La consejera ha realizado estas declaraciones en el transcurso de la visita a la empresa Inquiba, en Guareña, una de las que colabora con la implementación en la región de la FP Dual, que comenzó el curso pasado y que éste alcanza a la totalidad de esta formación.

Por ello, para lograr que todos los alumnos que la cursan puedan hacer las prácticas que exige la dualización, la Junta ha ampliado el número de convenios con las empresas extremeñas, la inmensa mayoría pymes.

«El curso pasado firmamos más de 3.700 convenios para las prácticas de 13.000 alumnos y éste, con la FP Dual al 100%, firmaremos más de 5.000 para los 26.000 alumnos», ha recordado Mercedes Vaquera.

Para animar a las empresas a sumarse a la dualización, la Junta sacará esta semana o la próxima una convocatoria de ayudas por dos millones de euros destinadas a ayudar a las pymes a garantizar prácticas remuneradas a los alumnos. En concreto, «recibirán 5,5 euros por hora trabajada a la vez que cotizan a la Seguridad Social».

La consejera de Educación ha asegurado que con esta medida Extremadura se acerca a los modelos europeos y que su objetivo es «potenciar aquellas titulaciones de profesionales más demandados por las empresas, pero que a su vez son los que menos matriculaciones tienen por parte de los alumnos».

Serán preferentes para estas ayudas las familias profesionales de Agricultura, Hostelería, Turismo, Comercio, Marketing, Obra Civil, Industria Alimentaria, Electricidad, Electrónica, Transporte, Mantenimiento de Vehículos, Energía o Sanidad.