Niños, perros y patinetes

En Badajoz, un patinete, o para ser más preciso, su conductor, ha atropellado a un niño de cuatro años que salía del colegio ... con su madre y ha estallado en la ciudad un clamor vecinal exigiendo que se controlen estos vehículos, su velocidad, la formación de sus conductores, su responsabilidad… En Cáceres, sin embargo, aún no se ha dado el caso de que un patinete haya atropellado gravemente a un niño o a un viejo y ese clamor ciudadano todavía no se ha producido. Pero se producirá porque, en Cáceres, los patinetes no solo van a la velocidad que quieren y no se sabe que sus conductores estén formados ni tengan responsabilidad ni seguro, aquí es mucho más grave.

En Cáceres, y esto lo puede corroborar cualquier ciudadano, una gran parte de los patinetes no respetan semáforos ni normas de circulación y otra gran parte circula a toda velocidad por las aceras, sobre todo al amanecer y al oscurecer, cuando no se les ve claramente y es más difícil multarles y más fácil que te atropellen. Lo del patinete que te adelanta raudo y veloz por la acera es algo normal, común, diario. Reconozco que sus conductores tienen reflejos e intuición y zigzaguean con maestría hasta que un peatón se para a consultar el teléfono o hace un movimiento inesperado y surge el incidente. Como en Cáceres no ha acabado ningún viandante en la UCI por atropello de patinete, la autoridad mira para otro lado y así, evitando las sanciones, se evitan los problemas. Supongo que cuando pase algo tan grave, triste y exasperante como en Badajoz, ¡ojalá que no!, la ciudadanía exigirá medidas y la autoridad echará balones fuera culpando al Gobierno o a la Unión Europea por no dictar normas generales. Pero no sancionar a quien conduce un patinete por una acera es dejación temeraria y una vergüenza. En Cáceres, el clamor ciudadano, por ahora, no va contra los patinetes peatonales, sino a favor de que los perros puedan pasear sueltos por los parques de la ciudad. En un país con 9,3 millones de perros frente a 6,6 millones de niños menores de 14 años es lógico el poder del perro. Todos tenemos alguna anécdota que contar sobre un señor con perro que afeó a una madre con niño que no llevara sujeto a su hijo para evitar un incidente canino. Durante este verano, hice gimnasia dos días a la semana en un parque donde están prohibidos los perros sueltos, pero dos de cada tres dueños de perro no cumplían la norma. Los canes paseaban a sus anchas y bueno, es verdad, eran graciosos, cariñosos y no solían molestar hasta que llegaba uno grande, sin bozal, algo alocado y había que recogerlo todo. Por no hablar de los perros potencialmente peligrosos, que lo sé, son una excepción, pero sigues encontrándotelos sin bozal y, en algunos parques y zonas públicas, sueltos. Alabo a quien adopta perros de las perreras, me siento habitante de un país culto y sabio cada vez que me cruzo con alguien que lleva a su perro con cariño y con correa por un parque, estoy orgulloso de que mi nuera alimente a los gatos callejeros y sí creo que quien ama a los animales es porque ama también a las personas y viceversa. Pero un perro suelto en un parque lleno de niños y viejos entraña un peligro cierto al igual que un patinete por una acera donde caminan niños imprevisibles y viejos con dificultad. Los patinetes tienen su espacio, el asfalto de las calles, y los perros deberían tener un lugar específico para estar sueltos en los parques y jardines públicos. Pero, aunque sean mayoría, creo que los derechos del niño y del viejo deben prevalecer sobre los derechos de las mascotas, por mucho cariño que les tengamos.

