Nervios ante la PAU más difícil: «Me tiro 12 horas en la biblioteca»

Claudia, José María, Alba, Javier y Ángel tienen entre 17 y 18 años y en apenas unas horas se enfrentarán a unos exámenes que marcarán ... su futuro. La selectividad, ya denominada PAU en todo el país, empieza en Extremadura este martes y los jóvenes que acaban de finalizar Bachillerato viven estos momentos con nervios. Más de 5.500 chavales de la región afrontan un proceso decisivo que este año llega con novedades y genera más incertidumbre que nunca.

Nuevos modelos de examen, criterios de evaluación distintos y unas pruebas en las que memorizar sin razonar o estudiarse la mitad del temario ya no es suficiente. Tienen que demostrar que realmente están preparados para dar el salto a la universidad.

«Llevo unas semanas viviendo por y para la PAU. Me tiro en la biblioteca 12 horas diarias», cuenta Javier González desde el campus universitario de Cáceres. Tiene un 8,44 de media en Bachillerato y quiere estudiar Ingeniería Informática. Le piden un 12 de nota de corte y necesita hacerlo bien. «Estoy bastante nervioso, aunque creo que si he sacado Bachillerato, tendré un buen resultado», comenta mientras hace un pequeño descanso del estudio. «Serán tres días de mucho agobio», reconoce.

«Llevo unas semanas viviendo por y para la PAU. Ahora serán tres días de mucho agobio» Javier González Quiere hacer Ingeniería Informática

Eso sí, cree que lo peor de todo el proceso ha pasado. «El problema más grande fue al principio de curso. Apenas teníamos información de los cambios que iba a haber este año, pero según han ido avanzando los meses, mucho mejor, y los profesores nos han preparado bien».

Asiente con la cabeza Alba Muñoz, que quiere hacer Publicidad y Relaciones Públicas. «Hay materias que se han complicado como Historia. Así que estoy nerviosa, pero espero sacarlo», confía.

Y es que este año, la principal novedad es que solo habrá un modelo de examen por asignatura y no dos como hasta ahora. Los ejercicios de cada materia estarán estructurados en diferentes apartados que podrán contener una o varias preguntas. Aunque existe la posibilidad de que puedan elegir entre algunas de ellas, no implicará estudiar menos temario. Por tanto, asignaturas como Historia, en la que en años anteriores bastaba con estudiarse una parte del temario, deben tener un conocimiento completo.

«Hay materias como Historia que se han complicado. Estoy nerviosa, pero espero sacarlo» Alba Muñoz Quire estudiar Publicidad y Relaciones Públicas

Además, la nueva PAU se adapta a la última reforma educativa, la conocida como Ley Celaá. Entró en vigor en 2021 y hace hincapié en la parte competencial. Por tanto, entre un 20% y un 25% de las preguntas se centrarán en razonar y plantear soluciones a problemas reales. Nada de memorizar sin sentido.

Eso sí, en esta ocasión serán menos exigentes con las faltas de ortografía. El Ministerio de Universidades ha armonizado algunos criterios sobre penalización en este asunto. Cometer errores ortográficos ya no será motivo de suspenso directo por regla general. Si antes con más de cinco fallos en el examen de Lengua y Literatura se consideraba no aprobado aunque tuviera la prueba perfecta, ahora lo máximo a descontar será dos puntos de la calificación total.

La forma de subir nota

Lo que no cambia es que el proceso continúa dividiéndose en dos fases: una obligatoria en la que se examinarán de Lengua y Literatura, el idioma elegido (Inglés, Francés o Portugués), la materia específica de la modalidad de Bachillerato cursada e Historia de España o de la Filosofía, y una voluntaria, en la que podrán examinarse de hasta cuatro materias. Esa parte es recomendable para los alumnos que necesiten una nota comprendida entre el 10 y el 14, la máxima puntuación.

Muchos no la hacen porque no necesitan una calificación tan alta, como es el caso de Ángel Rojo. «Quiero estudiar Magisterio y creo que voy bien. No me estoy estresando mucho», dice. José María Casares está en una situación similar. «Voy a hacer Derecho y necesito poca nota, así que prefiero no comerme mucho la cabeza».

Otros aún tienen dudas sobre la carrera que cursarán. «No sé si haré Magisterio o Historia y Ciencias de la Música», cuenta Claudia Villegas. «Estoy nerviosa porque ya están aquí los exámenes». Tanto los profesores como nosotros hemos estado bastante nerviosos durante todo el año. Al inicio de curso aún no teníamos los modelos de examen. Ahora todo está más claro y hay más calma», comenta.

No se enfrenta con tanta presión a esta prueba Claudia Zafra, que cursará el conservatorio superior de música. Toca el violín, pero por si acaso hará la PAU. «No necesito selectividad por ahora, pero nunca se sabe y siempre hay que tener una alternativa», afirma esta joven desde la biblioteca central de la Universidad en la capital cacereña. «Así que quiero sacar una nota decente», dice.

La calificación final de acceso del alumno se obtiene con la suma del 60% de su nota media de Bachillerato más el 40% de la conseguida en la PAU.

Los resultados se darán a conocer a partir el 13 de junio. Será entonces cuando sepan si realmente pueden estudiar la carrera que desean.