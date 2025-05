Rocío Blas: «No hay una base que sustente que la selectividad extremeña es más fácil»

Apenas queda una semana para que más de 5.000 alumnos extremeños se enfrenten a uno de los exámenes más importantes de su vida. La ... selectividad, ya denominada PAU en todo el país, se celebrará entre el 3 y el 5 de junio y lo hará en pleno debate que enfrenta a los que defienden una prueba única en todo el territorio y los que abogan por mantenerla tal y como se ha desarrollado siempre.

Entre tanto, hay comunidades autónomas como Extremadura que continúan siendo acusadas de realizar una prueba más laxa. Ante eso, Rocío Blas Morato, adjunta al rector para el vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Movilidad de la UEx, asegura que «no hay una base objetiva que sustente que la selectividad es más fácil en esta región».

Defiende que «es una cuestión de percepción» y que las pruebas son diferentes cada año, los resultados también y no existe un solo criterio para analizar dicha cuestión. «Hay muchos factores que influyen y no podemos establecer relaciones simples», insiste.

De hecho, alude a cuestiones que echan por tierra ese tipo de afirmaciones. En la convocatoria de este año el Ministerio de Universidades ha armonizado algunos criterios para todo el país como la penalización por faltas de ortografía.

En este 2025 cometer errores ortográficos ya no será motivo de suspenso directo por regla general en Extremadura. Si antes con más de cinco fallos en el examen de Lengua y Literatura se consideraba no aprobado aunque tuviera la prueba perfecta, ahora la penalización máxima será de dos puntos sobre la calificación total.

«Antes de este año, con la armonización de algunos criterios por parte del Ministerio, como por ejemplo la ortografía, Extremadura era mucho más estricta que otras regiones», asegura Blas días después de que la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) haya pactado avanzar hacia una selectividad más homogénea en todas la regiones.

Selectividad única

«El proceso de armonización liderado por la CRUE se inicia con el objetivo de crear un marco de referencia común en las 35 materias que componen la Prueba de Acceso a la Universidad. En Extremadura solo tenemos 31 porque no contamos con idiomas propios como otras regiones. No podemos hablar de una PAU única, sino que el objetivo es crear una estructura que por ejemplo tenga el mismo número de bloques o número de preguntas, pero no se trata de contenidos. No pueden ser las mismas cuestiones porque eso sería inviable al haber disparidad en cuanto a los contenidos de los currículo en función de las distintas comunidades autónomas», explica Blas, que indica que esos trabajos de la CRUE podrían ponerse en marcha en la selectividad de 2026.

«Valoramos de forma muy positiva que la estructura sea común en las medida de lo posible. Ahora la CRUE los unificará en un documento común que será elevado al Ministerio y a los gobiernos autonómicos», añade la vicerrectora de Estudiantes.

En el proceso puede haber discrepancias por parte de los gobiernos regionales, pero en el caso de Extremadura todo apunta a que defienden esa estructura común liderada por las universidades del país.