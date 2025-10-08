Una mutua tramitará las bajas por accidentes laborales y embarazo del personal del SES

No será en el caso de las enfermedades comunes, pero a partir del 1 de noviembre, la mutua Fremap tramitará las bajas de los trabajadores ... del SES que sean por accidentes laborales, embarazo y enfermedades profesionales, y se ocupará de su atención sanitaria durante el tiempo de duración de la baja.

Según han informado los responsables del SES a los sindicatos con presencia en la sectorial del área, en la reunión que han mantenido este miércoles, la mutua Fremap pasará a ocuparse de la tramitación de las bajas por estos motivos, y de la atención sanitaria durante la duración de las mismas, desde noviembre. El objetivo es agilizar la tramitación y reducir los tiempos de espera.

Este convenio entre la Junta y Fremap, al que ahora se adhiere el SES, está vigente desde 2022 para los trabajadores de la Administración General, Educación y entidades dependientes de la Junta.

«Hemos planteado nuestro rechazo a este convenio, porque defendemos lo público y entendemos que lo que hay que hacer es reforzar el SES con más personal, y hemos solicitado, además, que se nos facilite el procedimiento y protocolo de actuación», indica Emilia Montero, responsable de sanidad de CSIF.

En la misma línea, de rechazo a la adhesión del SES a este convenio, se han mostrado el resto de sindicatos. «Apostamos por la gestión directa, pedimos que se refuerce el sistema público y entendemos que llevar a cabo esta decisión es reconocer la ineficacia del sistema para asumir la tramitación de los accidentes laborales de su propio personal», valora Felipe Bachiller, de UGT.

Concurso de traslados

La información sobre este convenio es uno de los asuntos tratados en una sectorial en la que, además, se han comunicado las nuevas especialidades cuyos concursos de traslados serán convocados previos a la nueva oposición que tiene el SES en marcha: médicos de Admisión y Documentación Clínica, técnicos de Salud, odontoestomatólogos, pediatras de equipos de Atención Primaria y médicos de Familia en los equipos de Atención Primaria.

Cabe recordar que este mes de octubre comienzan los exámenes de las oposiciones del SES, en las que están en juego 2.037 plazas. En total, 1.540 plazas para sanitarios y otras 497 para categorías no sanitarias.

Los exámenes se celebran este mes para 13 categorías. Las primeras pruebas serán el próximo día 18 para técnicos de gestión de sistemas y tecnologías de la información, odontoestomatólogos de Atención Primaria, técnicos especialistas en Radioterapia y celadores en el turno de discapacidad.

Contrataciones

Por otro lado, en el apartado de ruegos y preguntas, CSIF ha pedido al SES información sobre las contrataciones que se llevarán a cabo de cara al inicio de la campaña de vacunación el próximo 14 de octubre.

«Consideramos que la sobrecarga que ya hay en los centros de salud impide que el personal se pueda ocupar también de la vacunación, por lo que queremos saber cuántas contrataciones se van a hacer o si se va a llevar a cabo en horario de tarde por el propio personal que ya hay».

UGT, por su parte, ha planteado la necesidad de reformar el pacto de contrataciones temporales, «porque el que tenemos está en vigor desde hace 13 años, es un sistema que no recoge bajo el mismo paraguas a todas las categorías y cuyos criterios de cese están obsoletos».