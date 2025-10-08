HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este miércoles, 8 de octubre, en Extremadura?
Imagen de archivo de una consulta en un centro de salud. HOY

Una mutua tramitará las bajas por accidentes laborales y embarazo del personal del SES

La Junta amplía el convenio con Fremap, en vigor desde 2022 para Administración General y Educación, a los trabajadores del sistema sanitario

Ana B. Hernández

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:23

Comenta

No será en el caso de las enfermedades comunes, pero a partir del 1 de noviembre, la mutua Fremap tramitará las bajas de los trabajadores ... del SES que sean por accidentes laborales, embarazo y enfermedades profesionales, y se ocupará de su atención sanitaria durante el tiempo de duración de la baja.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La víctima de un choque frontal en Badajoz recibirá 2,3 millones de euros por las secuelas sufridas
  2. 2 La familia de Fernández Vara da las gracias por el cariño recibido
  3. 3 La Guardia Civil acude a una expropiación de la N-432 al estar habitada la vivienda
  4. 4 Emotivo adiós del IES Bárbara de Braganza a su conserje fallecido: «Su entrega ha dejado huella»
  5. 5 La Policía investiga un fuego en la puerta de un piso de Badajoz
  6. 6 Novedad en Mercadona: lanza sus esperados calendarios de Adviento 2025
  7. 7 El colegio Salesianos de Badajoz despide a su profesor Magdaleno Becerra
  8. 8 Sí le querían
  9. 9 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  10. 10 El edificio Ibercaja en Badajoz luce desde este martes su nuevo nombre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Una mutua tramitará las bajas por accidentes laborales y embarazo del personal del SES

Una mutua tramitará las bajas por accidentes laborales y embarazo del personal del SES