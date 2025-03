La mujer asesinada en Valencia de Alcántara tenía otra hija de ocho años que vive en Marruecos

El hombre acusado de matar a su mujer este pasado martes en la localidad cacereña de Valencia de Alcántara podría pasar a disposición judicial ... este jueves, según ha avanzado el delegado del Gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza, quien ha asegurado que el proceso de investigación está «muy avanzado», ya que fue el presunto asesino de la mujer, el que llamó a la Guardia Civil y «se autoinculpó inmediatamente».

Ha recordado que la víctima, Imane Saadaoui, era una mujer de 30 años, asesinada por su pareja de 41, ambos marroquíes, y ha dicho que deja dos huérfanos. Uno de ellos es el bebé de 14 meses que vivía con la pareja en el domicilio en el que se produjo el homicidio y se encuentra bajo la protección de los Servicios Sociales de la comunidad autónoma; y también hay una niña de ocho años que reside en Marruecos, y que «se encuentra al cuidado de los padres de la víctima», ha ahondado el delegado del Gobierno.

En declaraciones a los medios de comunicación, Mendoza ha señalado que las evidencias «son de tal calibre» que permiten asegurar que la muerte de esta mujer, de 30 años, fue ocasionada «violentamente y mediante un arma blanca». Así y aunque no ha querido dar «excesivo detalle», sí ha podido confirmar que «efectivamente se tienen todas las evidencias de que fue el autor de la muerte de su mujer, que se la causó seguro con un arma blanca y sin que proceda ahora mismo dar más detalles».

Minutos de silencio

Mendoza ha hecho estas declaraciones a los medios tras participar, a las puertas de la Delegación del Gobierno en Badajoz, en un minuto de silencio en recuerdo de la última víctima de violencia de género en Valencia de Alcántara. Un minuto que, como ha indicado, condena la violencia machista y, concretamente en este caso, un «asesinato» que tuvo lugar en la localidad de Valencia de Alcántara en la madrugada del día 31 de octubre, que supone el primer acto de violencia machista con resultado de muerte de una mujer en Extremadura en los últimos cinco años.

Representantes de todos los ámbitos sociales «para condenar estos actos de violencia machista y decir muy alto y muy claro que vamos a seguir nuestra lucha por la erradicación de esta patología social que nos afecta en cualquier lugar en el que nos encontremos».

A preguntas de los periodistas por si se ha localizado a los familiares de la víctima, Mendoza ha relatado que se cursó la solicitud de localización a través del consulado de Marruecos en España, «y más o menos los tenemos identificados», pero que «salvo una familiar de segundo grado de la víctima, no se han puesto en contacto todavía oficialmente con los servicios que los tienen que atender en territorio español».

Vídeo. Concentración en la Subdelegación del Gobierno de Cáceres

Por su parte, el menor de 14 meses hijo de la víctima sigue bajo la protección de los Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, en un centro «adecuado al efecto» a la espera de que familiares se puedan personar y hacerse cargo de él, «siempre que ofrezcan las garantías suficientes en cuanto al grado de parentesco y el grado de cuidados que merece ese niño», ha apostillado.

Sobre el otro huérfano que deja la víctima, Francisco Mendoza ha reconocido que no quiere dar detalles y que no se tiene «constancia tampoco confirmada oficialmente», pero «parece ser que deja una niña también en Marruecos fruto de una relación anterior» y de ocho años de edad; al tiempo que ha incidido en que «todavía» no está confirmado, tienen información transmitida por vecinos y conocidos, «pero no tenemos la información contrastada», así como que podría ser fruto de una relación anterior, «si es que se confirma su existencia».

Orden de protección

Por otro lado y sobre la orden de protección que estaba desactivada, el representante del Ejecutivo Central en la región ha explicado que cuando alguien presenta una denuncia se activa un procedimiento de seguimiento de esa persona, y que en este caso fue practicada esa denuncia, se hizo el seguimiento, y se abrieron diligencias judiciales sobre la denuncia practicada, pero el procedimiento judicial «fue sobreseído».

En este punto, ha matizado igualmente que los procedimientos judiciales se sobreseen, bien porque no se acredite que efectivamente concurren circunstancias que permitan demostrar la comisión de un delito, o bien porque la persona denunciante haya retirado la denuncia y se resista a ratificarse en los hechos que en su día fueron denunciados.

Frente a una denuncia judicial, ha apuntado, se mantiene todavía un sistema de supervisión psicológica o asistencia, para ver si se produce alguna circunstancia que permita adoptar alguna medida especial de protección, «en este caso no se detectó ninguna circunstancia particular que obligara a tomar esas medidas de protección».

De este modo, «estaba desactivada la denuncia efectuada en primer término hace ya casi un año o algo menos, pero estaba desactivada, y por lo tanto la persona llevaba su vida con normalidad», ha ahondado, junto con que sí que existió esa supervisión psicológica sobre este caso, la cual consiste en una entrevista con la potencial víctima de violencia de género para ver qué efectos le está causando una posible agresión, posibles malos tratos o los actos de violencia que se produzcan.

Además, se le hace el seguimiento para ver en un momento dado si accede a denunciarlo, si se pone en conocimiento, o se presenta alguna evidencia que permita actuar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Ampliar Minuto de silencio en la delegación del Gobierno, en Badajoz. CASIMIRO

«No olvidemos que incluso sin denuncia de la persona víctima de violencia de género se puede actuar, siempre que se tenga alguna evidencia de que se está produciendo ese acto de violencia», ha destacado Mendoza, para quien «si hubiera habido evidencia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad les puedo garantizar que actúan inmediatamente, pondrían los hechos en conocimiento de la autoridad judicial para que se adoptaran las órdenes de protección consecuentes».

Otras ciudades extremeñas como Cáceres y Mérida han acogido también este miércoles concentraciones de repulsa al asesinato de Imane Saadaoui.

Responsables políticos, judiciales, policiales, militares y ciudadanos en general han guardado un minuto de silencio este mediodía en Cáceres. El subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García; el alcalde de la ciudad, Luis Salaya, acompañado de varios concejales de su equipo de Gobierno; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Félix Tena, y representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, como la Guardia Civil o la Policía Nacional, así como militares han acudido a la concentración que ha tenido lugar a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en la capital cacereña, a la que también se han sumado medio centenar de ciudadanos.

Con una pancarta en la que se podía leer 'No a la violencia de género' y un gran lazo color violeta, los asistentes han guardado un minuto de silencio en repulsa por la violencia machista y en recuerdo de la última víctima, que eleva a 36 el número de mujeres asesinadas a manos de su pareja en este año 2022, y a 1.166 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar datos. En Extremadura, un total de 13 mujeres han muerto por violencia machista en estos veinte años.

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha dicho tras la concentración que son «momentos especialmente duros» y se trata de «una situación que nadie desea pero que no tiene que hacer desfallecer la lucha contra la violencia de género porque las políticas contra la violencia de género funcionan y generan buenos resultados, aunque en días como hoy resulte difícil de creer».

Fallo del sistema

«En este caso no ha funcionado el sistema y hemos fallado pero hay muchas mujeres que gracias a estas políticas mantienen sus vidas y han podido salir de esos entornos terribles, y han podido dejar de ser víctimas de la violencia, y por eso hay que recordar hoy la importancia de mantener las políticas de lucha contra la violencia de género y reforzarlas», ha concluido.

A la misma hora se convocaba otra concentración en Cáceres a las puertas del Centro de Educación Permanente de Adultos (CEPA), situado en la calle Gómez Becerra) contra este asesinato machista, ya que el presunto asesino y la víctima eran alumnos del centro en la sede de Valencia de Alcántara.

Mérida

De forma paralela, medio centenar de personas se han concentrado este miércoles delante del Ayuntamiento de Mérida. Han asistido el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna; la directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX), Estela Contreras, la delegada de Igualdad, Ana Aragoneses, así como miembros de la Corporación Municipal, trabajadores del ayuntamiento y ciudadanos en general.

En declaraciones a los medios, la delegada de Igualdad ha mostrado su «máxima repulsa y rechazo» ante este último crimen, ante lo que ha reafirmado que el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género contra la Mujer, «son todos los días».

Aragoneses ha alertado de que los datos de violencia de género «son terroríficos», con 36 mujeres asesinadas en lo que va de año, ante lo que ha destacado la necesidad de «seguir trabajando», por lo que el Ayuntamiento de Mérida «sigue poniendo a disposición de las mujeres los recursos de atención para acompañarlas en la toma de decisiones y asistirlas según todo el proceso».

«La mayor manifestación de la violencia de género es el asesinato, pero también hay otras formas de violencia hacia las mujeres, y vamos a combatirlas todas», ha reafirmado la delegada del Igualdad, quien ha reiterado que «todos los días son 25 de noviembre.

Según los datos que ha aportado, desde el Punto de Atención Psicológica situado en la capital extremeña se están atendiendo actualmente a 120 mujeres por casos activos de violencia de género, mientras que desde noviembre del año pasado, han pasado por la Oficina de Igualdad 217 víctimas atendidas.