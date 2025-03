Velas encendidas y rostros de tristeza y cinco minutos de silencio han llenado la tarde de este martes la plaza de la Constitución de Valencia ... de Alcántara, en donde el Ayuntamiento ha convocado una concentración en repulsa del asesinato machista que ha arrebatado la vida a Imane Saadaoui, de 30 años. Al acto acudieron vecinos y amigos, entre ellos una prima de la fallecida que reside en Madrid y que aseguraba apenada «no esperar» este desenlace. Al acto ha acudido la consejera de Igualdad, Isabel Gil Rosiña, la presidenta del PP en Extremadura, María Guardiola e Irene de Miguel, la coordinadora regional de Unidas Podemos.

«Hoy es un día lleno de tristeza y de rabia, de tristeza porque se ha apagado una luz, y de rabia porque ha sido de la manera más dura y difícil», ha indicado Cristina Reyes, responsable de los servicios de igualdad del Ayuntamiento de esta localidad fronteriza. «La han asesinado por ser mujer, solo por eso», ha indicado Reyes para condenar la muerte de Saadaoui, a la que en ningún momento nadie durante este acto se ha referido por su nombre. «Estamos rotas de dolor, ojalá la vida nos hubiera dado la oportunidad de seguir luchando junto a ti, pero te han quitado el derecho a vivir y a luchar por la libertad», ha indicado Reyes, que se ha comprometido a continuar con la lucha y ha pedido a toda la población compromiso contra la violencia de género. «Te recordaremos siempre, a ti y a tu infinita dulzura».

El alcalde de la localidad, Alberto Piris, trasladó a los familiares y amigos de Imane las condolencias por su asesinato. Recordó que hasta el día de hoy, desde 2003, fecha a partir de la que que se contabilizan los datos 13 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas. En España son 36 las mujeres que han muerto a manos de sus compañeros sentimentales en lo que va de año. «Hay que insistir en la necesidad del esfuerzo de todas las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para que cese la violencia contra las mujeres», señalo, mientras recordó que en los próximos tres días habrá luto oficial en la localidad. «Tu muerte nunca quedará en el olvido, descansa en paz».

En declaraciones a los medios después de este acto Isabel Gil Rosiña señaló que «la violencia de género no entiende de edad ni de nacionalidad» y recalcó la importancia de que las mujeres denuncien estos casos. Gil Rosiña indicó no tener «detalles del procedimiento» para valorar con exactitud cómo se rompió una cadena de seguridad que había mantenido en estrecha vigilancia a esta mujer «hasta hace pocos días». «De manera general, no en este caso en particular el sistema de protección a la mujer víctima de violencia de género de la Junta de Extremadura acompaña a la víctima tengan o no una orden de protección».