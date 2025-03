Sucesos | Violencia machista: El detenido por matar a su mujer en Valencia de Alcántara tenía antecedentes por maltrato

La Guardia Civil ha detenido esta madrugada a un hombre de 41 años como presunto responsable de la muerte de su pareja de 30 años ... en la localidad cacereña de Valencia de Alcántara. La Benemérita ha informado de que el homicidio se produjo a las 00:25 horas de este lunes y que fue el propio autor quien comunicó el hecho al puesto de la Guardia Civil de Valencia de Alcántara mediante una llamada telefónica.

La víctima se llamaba Imane Saadaoui y había nacido en Marruecos en abril de 1992. La identidad de su presunto asesino, también marroquí, no ha trascendido por el momento.

Con esta nueva muerte por violencia machista, el número de mujeres asesinadas en Extremadura por sus parejas o exparejas asciende a 13. Se trata de la total desde que hay registros.

A nivel nacional, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 36 en lo que llevamos de año, y a 1.166 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar datos.

Detención del autor

Hasta la vivienda donde ocurrió el crimen se desplazaron agentes que confirmaron la muerte y detuvieron al autor. Los servicios sanitarios que acudieron al lugar no pudieron hacer nada por salvar la vida a la mujer, que ha sido trasladada al Instituto de Medicina Legal de Cáceres. La pareja tiene un bebé de 14 meses, de cuya custodia se he hecho cargo provisionalmente la Junta de Extremadura ya que no tienen parientes en el municipio.

El detenido tenía antecedentes por violencia de género con la víctima, si bien, actualmente, el caso se encontraba inactivo. Según apuntan fuentes institucionales, la mujer había sido atendida en varias ocasiones por los servicios sociales de violencia de género, la última de ellas hace pocos días.

Vecinos del municipio han indicado a HOY que el crimen ocurrió en una vivienda en la proximidades el parque San Pedro de Alcántara. También señalan que la pareja es de origen magrebí y que llegaron a Valencia de Alcántara durante la pandemia, con ella embarazada.

Para las 19.00 horas de esta tarde se ha convocado una concentración de repulsa ante el Ayuntamiento de Valencia de Alcántara, cuyo alcalde, el socialista Alberto Piris, ha reunido de urgencia una junta de portavoces.

Desde la Delegación del Gobierno en Extremadura han condenado a través de su perfil en redes sociales el supuesto homicidio por violencia de género.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha lamentado a través de un tweet que «el asesinato de una mujer de 30 años en Cáceres se investiga como violencia de género». «Rabia y dolor ante lo que podría confirmarse como asesinato machista. Debemos redoblar todos los esfuerzos y recursos para llegar siempre ha tiempo», ha expresado Montero a la vez que compartía un tweet de la Delegación del Gobierno.

Mientras, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, también ha reaccionado ante el suceso insistiendo en que la sociedad sigue teniendo un gran reto por delante para acabar con la violencia machista. «Le va la vida en ello a muchas mujeres. Una víctima más, hoy en Extremadura», ha expresado a través de las redes sociales.

La Junta de Extremadura ha hecho hincapié en la necesidad de realilzar un esfuerzo por parte de todas las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para que cese la violencia contra las mujeres y «no encuentre lugar en nuestra sociedad», recoge en una nota de prensa.

La consejera de Igualdad y Cooperación para el desarrollo, Isabel Gil Rosiña, y la directora del Instituto de la Mujer de Extremadura, Estela Contreras Asturiano, han manifestado también «su más absoluta condena y repulsa a este asesinato machista». Además, han trasladado sus condolencias y apoyo a familiares y amigos de la víctima, así como a los vecinos y vecinas de Valencia de Alcántara.

Igualmente, la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha expresado su repulsa a lo sucedido y ha apelado a la concienciación de la sociedad.

En 2009 Valencia de Alcántara despedía a otra víctima de violencia machista, una mujer de 54 años que trabajaba de limpiadora en un colegio de Humanes (Madrid) y que murió el Viernes Santo a manos de su marido.