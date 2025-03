Una mujer de 76 años, quinto fallecido por golpe de calor en Extremadura este verano

Tania Agúndez Badajoz Miércoles, 27 de julio 2022 | Actualizado 28/07/2022 10:44h. Comenta Compartir

Una mujer de 76 años ha fallecido este martes en la UCI del Hospital Don Benito-Villanueva, donde permanecía ingresada a consecuencia de un coma provocado por un golpe de calor.

Así lo ha confirmado el consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, tras lo que ha pedido a los extremeños mucho cuidado durante los días de intenso calor del verano. «Mucha precaución, esto es serio», ha apuntado a través de sus redes sociales ante las altas temperaturas que se están registrando estas jornadas.

Con esta muerte ya son cinco las personas que han fallecido por golpe de calor en Extremadura desde el mes de junio, según los datos de la Subdirección de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del SES. Tres de las víctimas han sido mujeres y las otras dos hombres. Cuatro de estas personas han fallecido en el hospital Don Benito-Villanueva y otra en el hospital de Mérida. Tenían edades comprendidas entre los 30 y los 85 años.

Precisamente, la Junta de Extremadura informó ayer que el lunes falleció por este mismo motivo otra mujer de entre 30 y 39 años en el Hospital de Mérida. La chica murió tras estar ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) durante diez días, desde que sufrió un golpe de calor el sábado 16 de julio. La afectada sufrió un 'síncope de calor' al permanecer expuesta a altas temperaturas durante un tiempo prolongado fuera de la actividad laboral.

Los otros tres fallecidos por golpe de calor son una mujer y un hombre, que murieron los días 19 y 20 de julio respectivamente, también en el hospital de Don Benito-Villanueva. Semanas antes, el 28 de junio, otro hombre falleció en ese mismo complejo hospitalario. Las edades de estas personas oscilaban entre los 60 y los 85 años.

Años anteriores

En 2012, 25 personas se vieron afectadas por un 'síncope de calor', nueve de ellas fueron ingresadas y dos fallecieron. En 2013 la cifra descendió y se atendieron a 10 personas, dos de ellas precisaron ingreso hospitalario y una persona falleció. En el año 2014 no constan datos sobre estos parámetros.

En el año 2015 fueron 14 las personas que acudieron a un centro sanitario, de las que once necesitaron ingreso y tres fallecieron. En 2016, los afectados fueron 16, con once ingresos y ningún fallecido. El año 2017, las personas aquejadas por gol pe de calor fueron diez, nueve fueron ingresadas y dos personas fallecieron. En el año 2018 estos datos se incrementaron, recogiéndose un total de 18 personas afectadas, de las que doce tuvieron que ser ingresadas y cinco fallecieron.

El año 2019 estas cifras descendieron y nueve personas sufrieron golpes de calor, de las que tres necesitaron ingreso y no hubo ningún fallecido. En 2020 los afectados también se redujeron y fueron siete las personas afectadas, de las que dos fueron ingresadas en centros sanitarios y no hubo fallecidos por esta causa. Y en 2021 también descendió el número de afectados y fueron cinco las personas atendidas, de las que dos fueron ingresadas y no se produjo ningún fallecimiento.

Recomendaciones para evitar un golpe de calor

Para evitar sufrir un 'síncope por calor', la Dirección General de Salud Pública del SES recuerda la importancia de seguir unas pautas básicas de conducta como evitar la exposición al sol y actividades que supongan esfuerzo físico durante las horas centrales del día, al menos entre las 12:00 y las 18:00 horas, e hidratarse bebiendo como mínimo un vaso de agua cada dos horas aunque no se tenga sed, algo especialmente importante en el caso de personas mayores y niños pequeños.

También se aconseja tomar comidas ligeras, evitar bebidas alcohólicas o excitantes y ventilar las viviendas abriendo las ventanas por la noche y cerrándolas durante el día.

En caso de sufrir síntomas como mareo, calambres, agotamiento, dolor de cabeza o confusión, el Servicio Extremeño de Salud recomienda dejar la actividad que se esté realizando, beber agua, descansar a la sombra o en un sitio fresco, y a ser posible refrescarse con un baño o una ducha.

Si los síntomas se agravan con fiebre, dolor de cabeza fuerte, náuseas, pulso acelerado pero débil o pérdida de consciencia, es necesario buscar asistencia médica de inmediato, bien a través del teléfono 112 o acudiendo al centro sanitario más cercano.

Temas

Ola de calor