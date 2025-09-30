«Te recuerdo en los primeros años de la infancia, larguirucho y flaco...», los emotivos versos de Antonio a su hermano Pablo Guerrero El menor de los cinco hermanos le dedica un sentido epitafio al cantautor extremeño fallecido este miércoles en Madrid a los 78 años

R. H. Martes, 30 de septiembre 2025, 19:53 Comenta Compartir

«Te recuerdo Pablo, en los primeros años de la infancia, larguirucho, flaco, llamándome chacho y jugando a ver quién se dormía primero, en la cama compartida de nuestra casa familiar en Esparragosa, y yo siempre decía ya estoy dormido/

Te recuerdo Pablo, en el paraíso familiar de nuestra adolescencia, en los secos veranos extremeños, todos los hermanos y hermanas bañándonos en la alberca, con el agua fría y cristalina y durmiendo al fresco de la noche, en aldas de paja, en la huerta de la tía Vicenta, en la sierra de Lares, y tú, Pablo, nos contabas cuentos e historias inventadas sobre estrellas y fantasmas/

Te recuerdo Pablo, en los primeros años de la adolescencia, con flequillo e igual de flaco, tocando una guitarra y hablándome de los Beatles, de los Rollin Stones, de Bob Dylan de Joan Baez y de Leonar Cohen/

Te recuerdo Pablo, ya a finales de los 60 en los tiempos universitarios. Escribiendo tus primeros poemas, siempre con libros de literatura, narrativa, poesía. Autores consagrados, como Vicente Alexandre, Rafael Alberti, Federico García Lorca, pero también con la obra de los poetas de la generación de los cincuenta, Blas de Otero, Jose Angel Valente, al que pusistes musica en su poema 'Por debajo del agua' incluida en tu disco 'Porque amamos el fuego'/

Te recuerdo Pablo, en los recitales de los colegios mayores de Madrid, ya en el tardofranquismo, coreando todos y todas tus canciones 'A cántaros', 'A tapar la calle', con los aires de aquella palabra LIBERTAD, que tanto significaba para tu generación y la mía y hoy, una palabra banalizada y con un significado perverso y oscuro/

Te recuerdo Pablo, el 6 de Mayo de 1976 en el Festival de los Pueblos Ibéricos cantando, a pleno pulmón tu canción 'Extremadura', que se convertiría en un himno reivindicativo de nuestra región ante miles de estudiantes, en el Campus de la Universidad Autónoma de Madrid rodeados de la gente a caballo, como tú los llamabas, grises para el común/

Te recuerdo Pablo. Feliz. El día del nacimiento de tu hijo Juan, envuelto en el amor de tu compañera Charo, disfrutando, creando nuevas canciones, una etapa de madurez profesional, editando tus primeros libros de poesía. Ampliando tu creación músical, experimentando con nuevos sonidos/

Te recuerdo Pablo, ya en la década de los noventa, en tus silencios de piedra, como los definió un cantautor amigo en las fiestas familiares, con tu sonrisa inteligente, con tu aguda ironía, siempre pendiente de un gesto, de una idea para trasformarla en poesía/

Te recuerdo Pablo, en los comienzos del siglo XXI , recibiendo el premio Goya por la letra de la mejor película de animación 'El bosque Animado' interpretada por Luz Casal/

Te recuerdo Pablo, el 7 de Septiembre del año 2000, en el Teatro Romano de Mérida con tu legendaria austeridad, recibiendo la medalla de oro de Extremadura, la emoción y el orgullo de nuestra adorada madre Hortensia, tu breve y sentido discurso de aceptación, reivindicando tus orígenes locales, tu Esparragosa de Lares de la infancia y adolescencia, también los años de juventud tiempo de canciones al aire, de caminos y pueblos elevando la voz de la poesía y la canción y de lucha por las libertades y de los tiempos de madurez de la búsqueda de la belleza sin abandonar el compromiso ético y estético/

Te recuerdo Pablo, con tu voz profunda recitando tus poemas en el corto 'La esquina del tiempo' rodada en una pedanía de la Siberia extremeña, al borde del río Zújar, en la Sierra de Lares, en tu espacio geográfico y sentimental con el arraigo de la tierra y del hombre. Tan importante fuente de inspiración en tus primeros poemas y canciones/

Te recuerdo Pablo en una terraza de un centro comercial de Ciudad Lineal, con el rostro empapado de lágrimas, en silencio, llorando, con una infinita tristeza, la ausencia, ya para siempre, de tu amada Charo, fiel amiga, amante y compañera, qué desolación, qué dolor impregnaba tu mirada/

Te recuerdo Pablo, ya con tu cruel enfermedad diagnosticada, recibiendo la medalla de oro de Bellas Artes 2021 en Tenerife, con la ilusión y la entereza de espíritu de saber, que era un premio merecido y un reconocimiento a toda tu obra artística como cantautor y poeta/

Te recuerdo Pablo, tu alegría de que te publicasen tu obra poética completa en la editorial Abada y tu ilusión por acercarte a firmar ejemplares a la Feria del Libro de Madrid/

Te recuerdo Pablo, ya muy reciente, con tu silla de ruedas, con un atisbo de felicidad y agradecimiento sincero a todos tus amigos y amigas. En la sala Tribueñe de Madrid, escuchando, a mi lado, ensimismado y atento al recital de poemas tuyos, que habías elegido y que tanto te emocionó/

Te recuerdo Pablo, ya en el hospital, con la enfermedad quitándote tus últimas esperanzas, con los ojos cerrados, escuchando o no, los poemas de Borges, que te leía para el tiempo inmóvil y el presagio aterrador de la muerte citando a Borges 'La muerte es una vida vivida, la vida es una muerte anunciada'/

Te recuerdo Pablo, ya muy reciente, hablado de Cervantes y de las veces que habías leído El Quijote/

Cervantes, en su última dedicatoria al Conde de Lemos, poco antes de morir, dejo escrito 'el tiempo es breve, las ansias crecen, las esperanzas menguan y, con todo esto, llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir'.

Así ha sido el espíritu de Pablo en los últimos meses de su cruel enfermedad. Te recordaremos Pablo siempre porque seguirás hablándonos con tus canciones y con tus poemas, con el conjunto de tu obra que permanecerá en nuestra memoria eternamente José Pablo, Pablo Guerrero, cantautor, poeta y sobre todo una persona honesta sencilla cariñosa e inteligente y en el sentido más machadiano de la palabra 'buena'«.

Firmado: Antonio Guerrero