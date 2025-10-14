Modesta inaugura la vacunación contra la gripe en Extremadura: «Me pongo la dosis siempre y me va muy bien»

A primera hora de la mañana de este martes, Modesta Guerra Rodríguez estaba en el centro de salud Mérida Norte para vacunarse contra la gripe. ... Ella ha inaugurado la campaña en Extremadura que se ha iniciado este 14 de febrero en los centros de salud de la región y se prolongará hasta el próximo 31 de enero.

Tiene 76 años y cuando se acerca el mes de octubre no tiene duda de inmunizarse ante este virus. «Tengo una herida en la pierna que me vengo a curar todas las semanas y la enfermera ya me avisó de que empezaba la campaña. Ya tenía la cita pedida. Me vacuno todos los años y me va muy bien», ha contado a HOY Modesta apenas unos minutos después de recibir la correspondiente dosis.

La principal novedad de esta campaña es la administración de la vacuna Efluelda® a todas las personas de 60 y más años, una vacuna antigripal de alta carga que ha demostrado una mayor eficacia para prevenir ingresos hospitalarios y cuadros graves en mayores. De este modo, Extremadura se convierte en una de las primeras comunidades autónomas en implantarla de forma universal en este grupo de edad.

«Es un virus que se contagia y lógicamente ya hemos tenido una pandemia. Así que hay que protegerse. Me empecé a vacunar hace unos siete años. Al principio no estaba muy convencida, pero me convenció la enfermera y me alegro. Desde que lo hice me va muy bien, no me sienta mal la vacuna y no me contagio de la gripe», comenta Modesta, que hace un llamamiento a la vacunación porque reconoce que hay personas en su entorno que no se ponen las correspondientes dosis, aún siendo de riesgo.

«A quien conozco le digo que se le pongan. Solo es una pequeña molestia en el brazo, pero a mí, por ejemplo, ni me da fiebre», cuenta. «Me siento más segura con ella», añade.

Población diana

La campaña de vacunación contra la gripe en Extremadura tiene como objetivo superar el 75% de cobertura en personas de más de 60 años, embarazadas, sanitarios y aquellos que sufren patologías crónicas.

Para ello el SES ha adquirido 275.300 dosis con más de 3,9 millones de euros de inversión. Entre la población diana se incluye además a mujeres durante el puerperio (hasta los 6 meses tras el parto y que no se hayan vacunado durante el embarazo), convivientes de personas inmunodeprimidas, trabajadores expuestos a animales, profesionales de servicios esenciales como las Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, bomberos o servicios de protección civil, docentes y personal de guarderías, así como los niños de seis meses a cinco años.

En el caso de los niños de 6 a 23 meses se les administrará la vacuna intramuscular Vaxigrip®. A partir de los dos años hasta los cinco recibirán la intranasal Fluenz® que genera inmunidad a nivel mucoso, lo que mejora así la protección y evita el uso de inyecciones, facilitando su aceptación.

Pueden pedir cita previa a través del teléfono gratuito 900 100 737, de lunes a viernes en horario de 07.00 a 22.00 horas o los fines de semana de 09.00 a diez de la noche, así como de forma online a través de la página web del SES.

Además, como en campañas anteriores, el SES habilitará, en el mes de noviembre, algunos centros de salud para vacunar por las tardes y sin cita a la población diana de la región.

En cuanto a la covid, la vacuna está dirigida a personas de 70 o más años, embarazadas, personal sanitario o sociosanitario. También deberán vacunarse las personas con condiciones clínicas de riesgo, como trasplantes, inmunosupresión, enfermedades crónicas graves, así como embarazadas, internos en centros sociosanitarios, personal sanitario y convivientes de personas vulnerables.

Además, en aquellos grupos de población que coincida la recomendación de vacunación frente a gripe y covid, se podrán coadministrar en el mismo acto vacunal.