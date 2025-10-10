La campaña de vacunación contra la gripe y la covid empezará el martes

El Servicio Extremeño de Salud comenzará la campaña de vacunación contra la gripe y la covid el próximo martes 14 de octubre. Se extenderá ... hasta el 31 de enero, la dosis estarán disponibles en los centros de salud, ya se puede pedir cita para recibirla y está dirigida principalmente a los colectivos más vulnerables.

En cuanto a la gripe, la población diana serán las personas de 60 años o más, los niños de seis meses a cinco años, embarazadas en cualquier trimestre de gestación y mujeres durante el puerperio (hasta los 6 meses tras el parto y que no se hayan vacunado durante el embarazo), los convivientes con vulnerables o menores de seis meses, los trabajadores de centros sanitarios y sociosanitarios, así como los profesionales de servicios esenciales como las Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, bomberos o servicios de protección civil y docentes.

También está dirigida a quienes tengan patologías de riesgo aún siendo menores de 60 como diabetes, obesidad mórbida, cáncer o enfermedades crónicas, entre otras; y personas que vivan en centros de discapacidad, residencias de mayores e instituciones cerradas.

En el caso de los niños de 24 a 59 meses recibirán la vacuna intranasal contra la gripe, que es aplicada como un aerosol sin inyecciones. Genera inmunidad a nivel mucoso, limitando de manera más efectiva la replicación del virus de gripe y con ello la infección y la transmisión a terceros.

Precisamente, entre los menores la vacuna de la gripe no suele alcanzar porcentajes altos de coberturas. De hecho, en 2023, apenas se vacunaron el 33% de los niños y, ante el poco éxito, la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria hizo un llamamiento a las familias y las administraciones para mejorar de forma urgente las cifras. En 2024 mejoraron, pero aún así en las dos primeras semanas de campaña no había llegado ni al 10% del total de población en este grupo de edad.

En cuanto a la covid, la vacuna está dirigida a personas de 70 o más años, embarazadas, personal sanitario o sociosanitario. También es para quienes tienen menos de 70 con factores de riesgo.

Para recibir las dosis en los centros de salud y consultorios se puede pedir cita previa a través del teléfono gratuito 900 100 737, de lunes a viernes en horario de 07.00 a 22.00 horas o los fines de semana de 09.00 a diez de la noche, así como de forma online a través de la página web del SES.

Ya hay casos este año

La campaña de vacunación contra la gripe y la covid empezará en Extremadura en la misma fecha que el año anterior. Algunas regiones como Asturias o Cataluña ya han iniciado la administración de dosis ante unos meses que se esperan similares a los de otras temporadas, con sus picos habituales entre diciembre y febrero.

Eso sí, los primeros casos ya se están dando, aunque todavía no ha empezado a hacer frío en Extemadura. Pese a ello, con la llegada del otoño hay un incremento de infecciones respiratorias y se nota en los centros de salud.

Según los últimos datos del sistema de vigilancia SiVIRA, la tasa de infecciones respiratorias agudas (IRA) en Atención Primaria se sitúa en 483 casos por cada cien mil habitantes de media para todo el país.

Virus Respiratorio Sincitial

Hay que recordar que en este otoño el SES también vacuna por primera vez a los mayores de 60 años contra el virus respiratorio sincitial (VRS). Hasta ahora esta vacuna estaba dirigida en la región a los bebés hasta seis meses y a los menores de dos años con factores de riesgo.

En concreto, en esta campaña alcanzará a los mayores de 60 años institucionalizados o, lo que es lo mismo, que estén en las residencias.

La vacuna contra el VRS se administrará igualmente a los menores, para continuar reduciendo las hospitalizaciones y casos graves, con una efectividad estimada superior al 80% y coberturas que superaron el 90% en recién nacidos durante la temporada.

El objetivo de la nueva campaña de vacunación es mantener las elevadas tasas de vacunación alcanzadas en la temporada anterior, cuando se inmunizó al 97,5 % de los nacidos antes de la temporada, al 98,9 % de los nacidos durante la misma y al 93,5% de los menores de 24 meses con patologías de riesgo.