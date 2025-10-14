Extremadura empieza a vacunar contra la gripe para llegar al 75% de mayores, embarazas, enfermos y sanitarios

La campaña de vacunación contra la gripe ha empezado este martes, 14 de febrero, en Extremadura con el objetivo de superar el 75% de ... cobertura en personas de más de 60 años, embarazadas, sanitarios y aquellos que sufren patologías crónicas.

Es una tasa de vacunación a la que no suelen llegar en el Servicio Extremeño de Salud porque todavía hay gente que no está concienciada con la protección frente a esta enfermedad. Además, este año, la altas temperaturas de octubre no ayudan. «Las personas mayores suelen venir en los primeros días de la campaña y hay algunos que nos preguntan si con este calor les vamos a vacunar. Ante eso queremos que vengan y se vacunen para tener la mayor cobertura posible», ha explicado Ana Santos, farmacéutica del centro de salud Mérida Norte.

Allí ya han empezado a administrar las primeras dosis. Pueden pedir cita previa a través del teléfono gratuito 900 100 737, de lunes a viernes en horario de 07.00 a 22.00 horas o los fines de semana de 09.00 a diez de la noche, así como de forma online a través de la página web del SES.

Además, como en campañas anteriores, el SES habilitará, en el mes de noviembre, algunos centros de salud para vacunar por las tardes y sin cita a la población diana de la región.

El SES abrirá centros de salud por la tarde en noviembre para vacunar contra la gripe y la covid sin cita

Para la vacunación de la gripe, el SES ha adquirido 275.300 dosis, con una inversión de 3.942.303 euros.

La principal novedad de esta campaña es la administración de la vacuna Efluelda® a todas las personas de 60 y más años, una vacuna antigripal de alta carga. Esta vacuna ha demostrado una mayor eficacia en la prevención de hospitalizaciones y cuadros graves en personas mayores.

Extremadura se convierte así en una de las primeras comunidades autónomas en implantarla de forma universal en este grupo de edad.

La campaña incluye, además de a las personas mayores de 60 años, embarazadas, mujeres durante el puerperio (hasta los 6 meses tras el parto y que no se hayan vacunado durante el embarazo), sanitarios o quienes sufren enfermedades crónicas, a los convivientes de personas inmunodeprimidas, trabajadores expuestos a animales, profesionales de servicios esenciales como las Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, bomberos o servicios de protección civil, docentes y personal de guarderías, así como los niños de seis meses a cinco años.

En el caso de los niños de 6 a 23 meses, se les administra la vacuna intramuscular Vaxigrip®. Por otro lado, los a partir de los 24 meses hasta los cinco años reciben la vacuna intranasal Fluenz® que genera inmunidad a nivel mucoso, lo que mejora así la protección y evita el uso de inyecciones, facilitando su aceptación.

La campaña finalizará el 31 de enero de 2026, pudiéndose prolongar hasta el mes de febrero dependiendo de la situación epidemiológica.

Covid

En cuanto a la covid, la vacuna está dirigida a personas de 70 o más años, embarazadas, personal sanitario o sociosanitario. También deben vacunarse las personas con condiciones clínicas de riesgo, como trasplantes, inmunosupresión, enfermedades crónicas graves, así como embarazadas, internos en centros sociosanitarios, personal sanitario y convivientes de personas vulnerables.

Además, en aquellos grupos de población que coincida la recomendación de vacunación frente a gripe y Covid, se podrán coadministrar en el mismo acto vacunal.

Otra de las novedades de esta vacunación es que la población diana podrá vacunarse en cualquier momento del año, siendo necesario que hayan transcurrido al menos tres meses desde la última dosis o infección.

El Ministerio de Sanidad ha asignado a Extremadura para la vacunación frente a la covid 115.000 dosis de vacuna Comirnaty ® del laboratorio Pfizer para adultos, dosis estas adaptadas a las cepas actualmente circulantes, así como 1.050 dosis pediátricas y 400 mini pediátricas. A su vez, también se le ha asignado 16.680 dosis de vacunas de proteínas Bimervax ®del laboratorio Hipra.

El lugar de vacunación será el centro de salud o consultorio local habitual o en el centro más próximo al domicilio en caso de mutualistas.

VRS en adultos

Hay que recordar que en este otoño el SES también vacuna por primera vez contra el virus respiratorio sincitial (VRS) a las personas de 60 y más años institucionalizada en residencias de mayores o, lo que es lo mismo, que estén en las residencias, así como personas trasplantadas de pulmón.

Hasta ahora esta vacuna estaba dirigida en la región a los bebés hasta seis meses y a los menores de dos años con factores de riesgo.

Con esto se protegerá tanto a la población infantil como a la adulta más vulnerable frente al VRS. Esta vacunación se iniciará en el mes de noviembre, y se espera que se vacune al mayor porcentaje de la población diana. Para, ello el SES ha adquirido 15.000 dosis de la vacuna, con una inversión de casi 2 millones de euros.