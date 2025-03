Los MIR ya no quieren ser médicos de familia «por las condiciones laborales»

La especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria no se caracteriza por estar entre las favoritas de los médicos internos residentes (MIR), un hecho que ... se ha evidenciado en los dos últimos años al quedar plazas desiertas entre las ofertadas.

En Extremadura suman en las dos últimas convocatorias un total de 42 puestos que no han sido elegidos por ningún aspirante (26 en 2022 y 16 en 2023). Aunque las razones son variadas, hay unas en las que coincide el sector sanitario: las malas condiciones laborales y el desprestigio de esta especialidad.

Lo dicen los que ya están cursando la residencia, las asociaciones que agrupan a MIR y quienes acaban de aprobar el examen y han elegido plaza en este mes de mayo.

«Se permite ejercer en Medicina de Familia a médicos sin el MIR y eso hace más atractivo poder trabajar directamente sin hacer la residencia. Se cobra un salario mucho más alto como médico adjunto que como residente», explica Álvaro Pascual, MIR de tercer año de Medicina Familiar y Comunitaria en el área de salud de Navalmoral de la Mata. Asegura que «se ha producido un desprestigio de la especialidad».

En su caso, sí eligió esa especialidad. Cuando en 2020 hizo la prueba a la que se presentaron más de 10.000 médicos recién graduados, no sobraron plazas. Fueron dos años después cuando comenzó a haber vacantes desiertas.

Pascual pertenece a la Asociación MIR, que agrupa a médicos residentes de todo el país, y en cuanto a las condiciones laborales, también es muy claro. «No puede ser que en una mañana tengan que ver a 60 pacientes. Tú quieres ejercer la Medicina no despachar pacientes, sino poder atenderlos», indica Pascual.

«Cuando estaba rotando en las prácticas, la médico con la que estaba veía a 70 pacientes al día» Marta Montero MIR que ha elegido Dermatología

Además, en Extremadura se dan una serie de peculiaridades que hacen que la región siempre esté entre las que no logra cubrir todas las plazas. «Aquí los MIR no cobramos las pagas extras en su totalidad, la hora de guardia es de las más bajas de España y, aunque en el último acuerdo se ha prometido igualarlo a la media nacional, todavía no sabemos cuándo se producirá ese hecho. Esas diferencias también pesan y, teniendo en cuenta las dificultades que hay para atraer a profesionales, lo que habría que dar son incentivos», reivindica la Asociación MIR.

Marta Montero, que es la extremeña que mejor nota ha obtenido en el examen de acceso a la especialidad médica de este año, coincide con Álvaro. «En atención primaria están sobrecargados de trabajo. Por ejemplo, cuando estaba rotando en las prácticas, la médico con la que estaba veía a 70 pacientes en un día. La principal razón por la que no se elige esta especialidad es por las condiciones laborales», asegura Montero, que se irá al Hospital Universitario de Salamanca a hacer la especialidad de Dermatología.

Inestabilidad en los contratos

A la sobrecarga de trabajo, un aspecto que se ha incrementado con la pandemia, se suman otras cuestiones como la inestabilidad de los contratos. «Son por periodos de tiempo muy cortos», añade Montero, quien también alude a los incentivos en zonas rurales.

En Extremadura el SES ha acordado recientemente con los sindicatos aumentar en unos 500 euros al mes aproximadamente el salario de aquellos profesionales que trabajen en zonas de difícil cobertura.

Sin embargo, llama la atención que en Extremadura también se han quedado plazas libres en grandes ciudades como Cáceres. En esa área han sobrado siete de las nueve plazas de Medicina Familiar ofertadas en esta convocatoria. Las restantes son en Plasencia (7), Coria, (1) y Don Benito (1).

«Es llamativo que en Cáceres y Plasencia queden tantas plazas MIR libres. La Consejería debe hacer un estudio de eso» Carlos Arjona Presidente del Colegio de Médicos de Cáceres

Precisamente, desde el Colegio de Médicos de Cáceres piden que la Consejería de Sanidad realice un estudio para analizar esta cuestión. «Es llamativo que en Cáceres y Plasencia queden tantas plazas libres. Pedimos que analicen, teniendo en cuenta a los profesionales, qué está sucediendo», indica el presidente de la entidad colegial, Carlos Arjona.

Aparte de esa solicitud a las autoridades sanitarias, Arjona apunta a que existe desinterés por trabajar en centros de salud. «La atención primaria tiene grandes problemas. Hay mucha sobrecarga y es necesario tomar medidas», afirma.

En esta ocasión, Extremadura ha sido la tercera comunidad autónoma del país en la que más puestos MIR no se han completado, solo por detrás de Castilla y León, con 40, y Galicia, con 33.