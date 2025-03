Extremadura acaba el proceso de plazas MIR con 16 vacías de médico de familia La repesca no ha sido suficiente para adjudicar todos los puestos y es la tercera región del país que más vacantes deja sin cubrir

Álvaro Rubio Cáceres Jueves, 11 de mayo 2023, 21:32

Extremadura no ha logrado adjudicar todas sus plazas de médicos internos residentes (MIR). Finalmente, la convocatoria extraordinaria que ha terminado este jueves no ha servido ... para que no queden puestos vacíos. El SES se queda con 16 vacantes de Medicina Familia y Comunitaria.

En la repesca solo ha logrado adjudicar 11 de las 27 vacantes que quedaron desiertas en el primer llamamiento. Por áreas de salud, siete corresponden a Cáceres, otras siete a Plasencia, una a Don Benito y otra a Coria. En las demás áreas (Badajoz, Mérida, Navalmoral de la Mata y Llerena-Zafra) se han cubierto todas. En el total del país, han quedado libres 131 plazas. Extremadura es la tercera región que más puestos deja sin cubrir. Solo se sitúa por detrás de Castilla y León, con 40, y Galicia, con 33. Además, también han quedado vacantes en Aragón (15), Navarra (14), Cataluña (8), Cantabria (4) y Asturias (1). Además, por provincias, la cacereña es una de las que registra más plazas vacías, con 15. Solo le supera Lugo, con 19. De este modo, la región ha adjudicado 213 de las 229 plazas de MIR que ofertaba de todas las especialidades de Medicina. Además, Extremadura ha ofrecido una vacante de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia por primera vez y se ha cubierto. Todas las que han quedado vacías son de Medicina Familiar y Comunitaria, un hecho que evidencia el difícil reto al que se enfrenta la Administración extremeña y ratifica un problema que ya sucedió el año pasado. En la convocatoria de 2022 se quedaron libres 26 plazas de Medicina de Familia, un número similar al de esta ocasión. Además, la historia se repitió. Primero quedaron más vacantes y luego, en la segunda vuelta, se adjudicaron algunas pero no todas, tal y como ha sucedido esta vez. La provincia cacereña es una de las que más plazas libres registra de todo el país, con 15 de las 131 que han quedado vacantes El SES esperaba cubrir todas sus plazas con la convocatoria extraordinaria que se ha celebrado del 8 al 11 de mayo y que estaba destinada a aquellos aspirantes que por cualquier causa no hubieran elegido plaza en la primera vuelta y para los extracomunitarios. Sin embargo, eso no se ha cumplido. Además, pese a ser el año en el que la oferta MIR en Extremadura era la más alta de la historia, la Junta tampoco ha logrado la mayor cobertura de plazas de médico interno residente. Entre el 22 y 23 de mayo los nuevos MIR (213) se incorporarán a las distintas áreas de salud extremeña. Son más que en 2022, cuando entraron 197, pero menos que en 2021, cuando sí se cubrieron todas las vacantes y empezaron su formación 215 en Extremadura. Sin plan B Por el momento ni el Gobierno ni la Consejería de Sanidad han anunciado un plan B para intentar cubrir las plazas que se han quedado libres. Lo que sí ha hecho el consejero de Sanidad, José María Vergeles, es una lectura positiva. «La buena noticia es que hemos asignado 82 plazas de Medicina Familiar y Comunitaria en Extremadura en esta convocatoria MIR. Seguiremos con una amplia oferta MIR para el futuro, es el camino para disponer de los especialistas necesarios. El mal menor es que queden plazas vacantes», dijo Vergeles este jueves en redes sociales. El año pasado, cuando también sobraron plazas MIR, Vergeles, sin embargo, lo calificó como «un signo de alarma de que algo está pasando en el Sistema Nacional de Salud» y reclamó «un análisis y decisiones que solucionen estructuralmente esa alarma que ha generado la no elección de atención primaria». Vergeles ya negó en ese momento que el hecho de que se queden plazas desiertas en la convocatoria MIR se deba a una razón exclusivamente de origen económico, sino que pasa por aspectos como poner en marcha el estatuto del tutor o mejorar las condiciones laborales. También abogó por fomentar la rotación por el medio rural y apostar por las zonas de difícil cobertura. Lo que está claro es que las plazas libres en toda España indican que cada vez menos estudiantes optan por esta especialidad y de ello están alertando especialistas, asociaciones de médicos internos residentes, sociedades científicas y colegios profesionales. Consideran que existe una desafección por la medicina de familia porque ofrece unas malas condiciones laborales y la pandemia ha dejado en ella una herida que se ha traducido en sobrecarga laboral.

