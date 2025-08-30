Carlos Cuerpo vuelve al Teatro Romano para presenciar la tragedia de 'Jasón y las furias'

Ángela Murillo Sábado, 30 de agosto 2025, 11:07 Comenta Compartir

El Ministro de Economía, Comercio y Empresa regresó anoche al Teatro Romano de Mérida para presenciar una tragedia griega. El extremeño Carlos Cuerpo disfrutó de la representación de 'Jasón y las furias', uno de los montajes más aclamados de la presente edición. Con sello extremeño, la obra cierra el domingo la programación número 71 del Festival Internacional de Teatro.

A esta puesta en escena también asistieron la presidenta de la Junta, María Guardiola, y el delegado del gobierno en Extremadura, José Luis Quintana. Junto al ministro nacido en Badajoz, el director del festival, Jesús Cimarro, y el gerente, Pedro Blanco, accedieron al recinto monumental romano para asistir a la propuesta de Teatro del Noctámbulo, una representación muy aplaudida con las soberbias interpretaciones de José Vicente Moirón y Carmen Mayordomo, actores al frente de un reparto que completan Gabriel Moreno, José F. Ramos, Alberto Lucero, Lucía Fuengallego y Camila Almeda.

A partir de un texto nuevo de Nando López basado en los clásicos, Antonio C. Guijosa dirige esta función que narra la leyenda del valeroso héroe griego Jasón hasta alcanzar el ansiado vellocino de oro gracias a la ayuda de Medea, una hazaña en el camino a la gloria que se torna en desgracia y traición. Se trata de una versión actualizada de los textos de Séneca y Eurípides. Su autor ha querido «desnudar a Medea y Jasón de esa mirada estereotipada, no quedarnos en el mito y la violencia vicaria, sino ir más allá e interpelar al público».

La valoración de Guardiola

La presidenta de la Junta disfrutó de la velada teatral, a la vista de la valoración que ha compartido en las redes sociales. «Una tragedia con acento extremeño que nos interpela sobre la violencia y el dolor que provoca. Una obra para tomar conciencia y alzar la voz contra quienes atacan donde más duele». La presidenta ha aprovechado su publicación para felicitar a la compañía extremeña, a todo el elenco de la función y al director del festival, Jesús Cimarro, «por seguir haciéndonos disfrutar de la mejor cultura».

Con 'Jasón y las furias', el domingo finalizan dos meses de teatro en el monumento romano, un ciclo que cada verano ponen Extremadura en la primera plana cultural.

«El festival ha sido un éxito por dos motivos: por lo que se ve, una programación intensa y atractiva que interesa mucho al público y por lo que no se ve, y un equipo de trabajo en el que todo funciona a la perfección», dijo esta semana el delegado de Cultura en el Ayuntamiento de Mérida, Antonio Vélez.