Más de mil caballistas honran en Guadalupe a la Reina de la Hispanidad

Como manda la tradición, Guadalupe volvió a ser este domingo epicentro de los actos del Día de la Hispanidad en Extremadura, con 6.000 personas ... abarrotando la plaza. Protagonizaron la jornada los actos organizados por la Real Asociación de Caballeros de Santa María de Guadalupe y el Honrado Concejo de Caminos a Guadalupe a caballo.

Tras la llegada al templo de los caballeros, comenzó la eucaristía oficiada por el obispo de la Diócesis Coria-Cáceres. En su homilía, Jesús Pulido Arriero abundó en la «importancia de Guadalupe para todo el mundo y muy especialmente para Hispanoamérica», y avanzó que ya se están preparando varias conmemoraciones como la del centenario de la coronación de la Virgen, que tendrá lugar en 2028.

Durante la misa fueron investidos los nuevos 27 caballeros, a los que se impuso la banda azul ante la imagen de 'La Morenita', considerada Reina de la Hispanidad por la devoción que se le profesa también en distintos países de Latinoamérica. Estuvo presente en la celebración Cristóbal Colón de Carvajal y Gorosábel. El descendiente del descubridor de América ejerció de padrino de algunos de los nuevos caballeros.

A continuación se produjo uno de los momentos más vistosos de la celebración: la procesión en la que los caballeros portan las banderas en representación de 29 países, con presencia de la enseña extremeña. Estuvieron acompañados por las integrantes de la Asociación de Damas de Guadalupe, que en 2027 cumplirá su cincuenta aniversario.

Tras la parada para comer, sobre las cuatro de la tarde, la plaza volvía a abarrotarse para empezar a recibir a los jinetes y amazonas del centenar de agrupaciones procedentes de distintos puntos de Extremadura y, en menor medida, de fuera. Serradilla, Almadén, Cabeza del Buey, La Cumbre, Guareña, Arroyo de la Luz, Ibahernando, Robledillo de Trujillo, Almadén o Montánchez han sido algunos de los pueblos representados.

Junto a la fuente central esperaba a los caballistas Jaime Ruiz Peña, el adelantado del Honrado Concejo, que, micrófono en mano, fue dando la bienvenida que durante varias jornadas han peregrinado hasta la Puebla. El primero en llegar fue Alfonso Borrego, descendiente del jefe apache Gerónimo, un historiador y defensor de los lazos de hermanamiento entre América y España, que portó la bandera del antiguo Imperio Español. Logró arrancar el aplauso de la plaza con su breve intervención: «España no debe pedir perdón por conquistar América, sino por haberse ido».

Fueron más de mil los jinetes que culminaron su camino a los pies del Real Monasterio de Guadalupe en el día de la Fiesta Nacional. Entre estos peregrinos a caballo fue palpable el aumento de presencia femenina, así como de menores de edad. Los nuevos participantes en esta tradición arraigada en Extremadura fueron bautizados de forma simbólica con el agua de la fuente.

La jornada, en la que se rozaron los treinta grados, contó con un amplio dispositivo de seguridad integrado por Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y Cruz Roja. Los sanitarios tuvieron que atender algún desvanecimiento entre los asistentes.