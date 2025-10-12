HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este domingo, 12 de octubre, en Extremadura?
Recepción de los peregrinos a caballo en la plaza de Guadalupe.

Recepción de los peregrinos a caballo en la plaza de Guadalupe. Rita Penas

Más de mil caballistas honran en Guadalupe a la Reina de la Hispanidad

La procesión de las banderas y la recepción de los jinetes y amazonas fueron los momentos álgidos de este 12 de octubre junto al Real Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe

A. Murillo

Domingo, 12 de octubre 2025, 20:50

Comenta

Como manda la tradición, Guadalupe volvió a ser este domingo epicentro de los actos del Día de la Hispanidad en Extremadura, con 6.000 personas ... abarrotando la plaza. Protagonizaron la jornada los actos organizados por la Real Asociación de Caballeros de Santa María de Guadalupe y el Honrado Concejo de Caminos a Guadalupe a caballo.

Te puede interesar

