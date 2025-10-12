La comunidad latina de Cáceres estrecha lazos y saca pecho en el Día de la Hispanidad La parroquia de Guadalupe acoge este 12 de octubre una jornada de convivencia en la que también se ha dado protagonismo a África en esta edición

Cada 12 de octubre la comunidad latina residente en Cáceres se da cita en la parroquia Virgen de Guadalupe para celebrar una jornada de convivencia con motivo del Día de la Hispanidad. Este año no ha sido una excepción.

Integrantes de la Asociación Conectados Peruanos en Extremadura (Acpe), de reciente creación, se han encargado de recibir ataviados con trajes típicos desde las doce del mediodía de este domingo a los asistentes a la misa que ha marcado el pistoletazo de salida a un día festivo en el que no faltarán ni los bailes típicos de países como Colombia ni la comida intercultural en la que los platos más representativos de cada nacionalidad se sirven sobre la mesa de los salones parroquiales.

«Estamos disfrutando de nuestro día. Haciéndolo sentir desde lejos. Pero estamos muy agradecidos con Cáceres. Es una ciudad muy linda y la gente es muy buena. A diferencia de lo que está sufriendo nuestro país ahorita, estamos súper contentos aquí», cuenta Yaki García, presidenta del colectivo mientras recuerda la inestabilidad política que atraviesa en estos momentos Perú tras la destitución exprés de su presidenta, Dina Bouluarte, y de la inseguridad que arrastra.

Yaki reside en Cáceres desde hace cuatro años. «Me vine por las extorsiones de mi país. Tenía mis negocios allá y hubo ciertas cosas que hicieron que me fuera», confiesa. Regentaba un centro de ventas por llamadas telefónicas (un 'call center') y ahora en Cáceres ha montado una agencia de marketing digital con inteligencia artificial. «Vamos emprendiendo poco a poco», destaca.

Según los últimos datos publicados del padrón municipal (correspondientes al 1 de enero de 2022), la mitad de los extranjeros que residen en Cáceres proceden de Latinoamérica, con hondureños, colombianos y venezolanos a la cabeza. Según esta misma estadística, un 46 por ciento de las 3.142 personas que proceden de diferentes países y que viven en la ciudad son originarios de Hispanoamérica.

Dentro de este grupo está también Leo Dan, un colombo-venezolano apasionado por la arquitectura que este domingo se ha encargado de organizar las diferentes actuaciones que ha llevado a cabo la comunidad hispana en el interior de la iglesia. «Tenía familia en Cáceres. Vine de visita, me gustó y me quedé», resume. Administrador público de profesión, trabaja en la actualidad para una empresa de instalación de cocinas. «Es una ciudad muy tranquila y llena de paz. La acogida por parte de los españoles ha sido genial y nos sentimos muy contentos de estar acá», agrega.

Proyecto solidario

El párroco, Ángel Martín Chapinal, ha destacado que en esta edición África también está presente. Mozambique es el país de destino del proyecto solidario presentado este día por la misionera laica cacereña Montaña Malpartida. «La zona norte de Mozambique lleva ocho años en guerra, una guerra que ni siquiera el gobierno quiere reconocer como tal. Pero ya hay más de un millón de desplazados y centenares de muertos. Están infundiendo el miedo en toda la zona. Hay mucha hambre, muchas necesidades y mucho miedo. Muchas aldeas están quedando desiertas porque los yihadistas están entrando y decapitando a personas para que tengan miedo. Es una guerra silenciada porque son los misioneros y los obispos los únicos que han dado la voz de alarma», cuenta. Su objetivo es recaudar el mayor dinero posible para ayudar a los desplazados. El proyecto se denomina 'Mozambique, una guerra silenciada'.