«La mayoría de herencias no van a tener que pagar el impuesto de sucesiones»

Elena Manzano (Cáceres, 1981) se licenció en Derecho por la Universidad de Extremadura con el mejor expediente de su promoción, tras lo que hizo el doctorado con la máxima calificación y con un premio extraordinario, incluyendo estancias en Italia. Autora de numerosos artículos en revistas ... nacionales e internacionales, es profesora titular de Derecho Financiero y Tributario de la Facultad de Derecho desde 2004. Además de miembro del Consejo Consultivo de Extremadura, ha formado parte de la comisión de expertos para la reforma del sistema de financiación autonómica nombrada por la Asamblea de Extremadura y de las comisiones nacionales para la reforma de las haciendas autonómica y local.

–Con semejante currículum, ¿por qué decidió dar el salto a la política, primero como concejala en Cáceres y ahora en el Gobierno regional?

–Por María Guardiola. Para mí es una apuesta personal. He colaborado siempre con distintos partidos en beneficio de mi región, pero no había dado el salto a la política hasta que me llamó para incorporarme al equipo de Rafa Mateos. He defendido siempre a mi tierra y unos valores claros en el ámbito del Derecho Financiero y Tributario, y cuando comencé a trabajar con María vi que ella defendía lo mismo y creí que era el momento perfecto para dejar el plano teórico y pasar a hacer realidad en Cáceres toda la propuesta de reforma tributaria y de financiación local que yo había defendido en Madrid.

–Una de las primeras medidas del Gobierno de María Guardiola ha sido la reforma fiscal, con especial atención al IRPF. ¿Cuál es el objetivo?

–El objetivo es devolver a las familias extremeñas lo que entiendo que han pagado de más durante los últimos años. Si examinábamos la tarifa anterior, en los primeros tramos de renta teníamos tipos muy elevados. Hasta 20.200 euros un primer tipo del 9,5% y un segundo de 12,5%. Sólo Aragón se situaba en el 12,5%, en el resto de regiones era más reducido. Para mí, que un contribuyente extremeño con un nivel de renta de unos 1.200 euros al mes esté soportando la mayor tributación de toda España quiebra los principios de capacidad económica y de igualdad, que están en la Constitución. Por eso la reforma parte de bajar esos dos primeros tramos a un 8% y un 10%. Pero después esa bajada tan importante no se traslada al resto de rentas. Presupuestariamente, no me puedo permitir que se beneficien todos los contribuyentes, y además entiendo que no sería justo. Para eso, compenso esa bajada en el resto de tramos. Así se benefician todos, en ningún caso supone una subida. Rentas a partir de 60.000 euros van a ver reducido el impuesto en unos 43 euros, muy poco.

–A eso se suma también la ampliación de la deducción de vivienda, destinada al alquiler.

–Eso es. Tenemos un programa electoral que queremos desarrollar en el acceso a la vivienda. Nos obsesiona retener población. Esto ya no es un reto demográfico, es una emergencia. Mis alumnos, a los que dedicamos un montón de años de formación, se van a otras comunidades porque aquí no hay trabajo. Y uno de los problemas que encontramos es la vivienda. Tenemos una deducción que queríamos impulsar y abrir con nuevos modelos de familia. Aunque el impacto presupuestario va a ser importante, 1 millón de euros, que es la misma cantidad que los catorce beneficios fiscales en el IRPF, hemos querido subir al 30% para que los jóvenes tengan facilidades para independizarse. Hemos elevado también el nivel de renta para acceder a la deducción; y hemos elevado la cuantía, 1.000 euros en cómputo anual y hasta 1.500 en localidades de menos de 3.000 habitantes.

–El PP no llevaba en su programa la supresión del impuesto de patrimonio, ¿se ha hecho para cumplir el acuerdo con Vox, donde sí se recoge?

–Sí, en el acuerdo estaba. Es una de las medidas en las que también hemos trabajado mucho. En el programa queríamos compensar medidas muy urgentes con otras que eran necesarias, vinculadas a una política fiscal de atracción. Entre ellas está el impuesto de patrimonio. No existe prácticamente en ninguno de los estados de la OCDE y en la Unión Europea y la incidencia recaudatoria es irrisoria en Extremadura. Estamos rodeados, no olvidemos Portugal también, de territorios en los que no se exige este impuesto. Esto provoca deslocalizaciones de patrimonio, que lo tienen fácil. Basta con empadronarte en Madrid o en otra comunidad que no lo cobre. Pero con eso perdemos la recaudación de renta y, si se va de verdad, el IVA y los impuestos especiales por el consumo. Y sobre todo estaba generando un agravio comparativo con esas regiones. Creo que hay otras fórmulas para que esas personas con nivel de renta y riqueza tributen como deben. Y en el IBI pagan por ese patrimonio, y si tienes un vehículo pagas el impuesto de rodaje. Hay figuras que parecen recaer sobre lo mismo.

–¿Rechaza las críticas de que se beneficia a las rentas altas, también con la supresión del impuesto de viviendas vacías y del recargo autonómico del impuesto de matriculación a los vehículos más contaminantes?

–Sobre todo creo en la utilidad del sistema tributario. Los impuestos son esenciales para el sostenimiento del gasto público, pero tenemos que valorar muy bien qué figuras impositivas tenemos, no complicar en exceso a los contribuyentes y obtener una recaudación adecuada. No quiero simultanear tributos con los que voy a obtener una recaudación prácticamente nula sólo por un punto de vista político o un ideario. También cumplen otros fines, creo en la fiscalidad medioambiental como forma de parar determinadas conductas. Pero hay otras figuras a las que no encuentro justificación, como el impuesto a grandes tenedores de viviendas, porque además existen otras vías para exactamente lo mismo. Las viviendas desocupadas pueden ser gravadas en el IBI con un recargo de un 50%. Crear una figura impositiva que va a dar problemas de gestión y va a proporcionar una recaudación escasa, como ocurre con el impuesto de patrimonio… Yo quiero racionalizar el sistema tributario, simplificarlo, esto no puede ser tan complejo. Y lo mismo con los tributos propios, hay algunos por lo que no obtenemos recaudación.

Sucesiones y donaciones

–Ya ha anunciado que habrá más reformas fiscales el próximo año en impuestos como el de sucesiones y donaciones y en transmisiones patrimoniales. ¿En qué consistirán?

–Tenemos planificada la reforma de todo el sistema, pero de forma gradual. Quiero medir el impacto de todos los beneficios y saber si tienen resultado. El cambio que vamos a hacer en la próxima ley de medidas es en sucesiones y donaciones. Transmisiones patrimoniales tenemos que meditarlo, lo vamos a hacer en 2024, pero hemos decidido esperar. Ahora mismo sucesiones y donaciones está bonificado al 99%, eso implica que muchos contribuyentes apenas tributen pero tienen que declarar algo. La mayoría de herencias en la región son una casa, un poco de dinero, un coche y poco más. Una cuantía media de 100.000 euros por contribuyente. Vamos a elevar la reducción de los grupos I y II, que son los parentescos más cercanos (hijos, cónyuges y ascendientes), que está entre 16.000 y 18.000 euros, a 500.000. Esto hará que la base liquidable será cero, cuota cero e ingreso cero. Para controlar, será necesario presentar el modelo dentro de los seis primeros meses. Esto se va a traducir en que la mayoría de herencias en Extremadura no van a tener que pagar.

–¿Y para el resto de grupos del impuesto?

–Para los grupos III y IV, para grados de parentesco más lejanos, nos preocupa la vinculación. El parentesco es importante, pero no tiene que ser lo único, porque a veces esconde situaciones en las que no hay ninguna comunicación. Y sin embargo nos encontramos otros casos en los que no hay parentesco pero esa vinculación es tan fuerte que se debe valorar. Por ejemplo, un señor que se había casado con una mujer que tenía dos hijos. El padre biológico existía, pero no se hacía cargo de esos niños. Y este señor se siente padre de esos dos menores, pero no los adopta porque tienen a su padre. Con el paso de los años, quiere darles 40.000 euros para comprar una casa. Pero se enfrenta a una donación en el grupo IV, lo que supone unos niveles de tributación que, si tienes un patrimonio importante, rozan un 80%. Y su herencia igual. No me parece de justicia.

–¿Cómo plantea actuar ante esos casos?

–Con un registro. Vamos a crear un registro de especial vinculación y vamos a escenificar distintas posibilidades. También me preocupa mucho la igualdad. Hay parejas que deciden no formalizar sus vínculos y ante una herencia es un grupo IV de parentesco. Si conseguimos acreditar que hay convivencia, excluyendo las relaciones laborales y de empleo doméstico, se podrá valorar equiparaciones.

Presupuestos de 2024

–¿Cómo espera compensar la caída de ingresos que se producirá con estas rebajas fiscales?

–Quiero ver las entregas a cuenta del próximo año. Creemos que van a estar muy bien, casi duplicadas, pero aún no lo sabemos. En el Presupuesto de 2023 hay una subida de casi 800 millones de recaudación, 200 millones en renta y más de 200 en IVA. ¿No había margen para una rebaja de 70 millones, como nosotros hemos hecho? Además, creo que vamos a obtener más recaudación, mirando a Andalucía y Madrid, que son comunidades más dinámicas. Una persona que gana 1.200 euros al mes, al que le vamos a devolver 300 euros, va a inyectar ese dinero en la economía. Va a generar más impuestos con consumo, con el IVA, con impuestos especiales...

–A pesar de estas rebajas fiscales, ¿el Presupuesto de la Junta de 2024 será por tanto mayor que el de este año?

–Vamos a verlo, necesito las entregas a cuenta, un poco más de datos de cómo vamos a estar.

–¿Será necesario esperar a la formación del nuevo Gobierno central para conocer esas entregas a cuenta?

–Espero que no. Ya hemos enviado una carta y estamos llamando todos los días. Si no, seguiremos adelante y a ver qué hacemos. Entiendo que se congelen otros temas, que no hayan hecho nada sobre la reforma tributaria, pero esto lo tienen cuantificado. ¿Por qué la ministra no lo difunde? No lo puedo comprender.

–¿Espera llegar a un acuerdo con Vox para esas cuentas?

–Espero que sí. Y escucharemos a todos los grupos. Mi visión de la política es que, si alguien tiene una buena idea para Extremadura, que entre todos la hagamos realidad venga de donde venga. Si viene una buena propuesta de cualquier grupo, se hará. Y por supuesto de Vox.