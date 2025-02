«Quiero una hacienda estatal fuerte, pero que invierta donde se necesite»

Juan Soriano Lunes, 9 de octubre 2023, 07:21 | Actualizado 08:40h. Comenta Compartir

–¿Cree que renunciar a ingresos por impuestos perjudica a la región en sus demandas de una mejor financiación?

–No. Hay que separar muy bien los conceptos. En el sistema de financiación tengo derecho a lo que dice la Constitución, que habla de principios ... básicos, de que los ciudadanos tienen derecho a residir en el territorio que quieran y recibir los servicios en condiciones de igualdad. El sistema de financiación autonómica mide el coste de esos servicios, cuánto cuesta sanidad, educación y servicios sociales, y lo hace a través del Fondo de Garantía, que es el principal. Todo lo demás se articula para compensar (Fondo de Suficiencia, Fondo de Convergencia…). Lo importante es que esto se mida bien, con unas variables objetivas en las que nos veamos identificados. Si la población pesa un 97% y la superficie un 1,8%, en territorios como el nuestro no estamos bien representados. Si las variables cambian, vamos a recibir mejor financiación. Que me expliquen cómo obtengo una mayor recaudación con 1 millón de habitantes. Ya teníamos tipos altos en renta y la recaudación era nula. Jamás voy a llegar a una recaudación tan elevada que me permite cubrir mis servicios. Yo creo que mi población paga demasiados impuestos. ¿Me va a dar una posición preferente en Madrid decir que frío a impuestos a los extremeños? Mentira. Esto ya se ha visto, el último informe sobre población ajustada ya dice que la población no puede ser la variable principal. Pero lo que está ahora encima de la mesa es mucho peor, un concierto económico para Cataluña. Ahí es donde tenemos que mirar, no a que Extremadura baje los impuestos.

Noticias relacionadas Elena Manzano Silva | Consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta «Habrá anuncios importantes en deudas con los funcionarios que no se habían atendido» Juan Soriano Elena Manzano Silva | Consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta «La mayoría de herencias no van a tener que pagar el impuesto de sucesiones» Juan Soriano –Pero si cada comunidad demanda aquellos aspectos que más le interesan, ¿la solución pasará por aportar más dinero al sistema? –Claro, siempre ha sido así y debe ser así. Las comunidades autónomas somos las que prestamos las competencias principales. Quiero una hacienda estatal fuerte, no una mayor cesión de impuestos. El IRPF en un 50% está bien, IVA e impuestos especiales igual… No quiero avanzar en la cesión. Pero que la hacienda estatal sea consciente de quién está prestando competencias y que invierta donde se necesite, no con criterios políticos. Cuando hablamos de inversiones territorializadas, vas a ver dónde está Extremadura y dónde otros territorios. Quiero que haya recursos, pero que se distribuyan con criterios de justicia. Estamos en una situación de desventaja total. Una inversión de un 3,4% en Extremadura frente a un 17% de Cataluña, reiterada; o ver cómo se están negociando muchos miles de millones… O que en el sistema de financiación haya fondos, como el de Competitividad, que son para esas regiones. Te voy a dar estos millones para que estés callado y me apoyes políticamente. No, se acabó. Vamos a demandar una financiación autonómica justa en Madrid, gobierne quien gobierne.

