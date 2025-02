El fiscal: «Manuela Chavero fue violada y asesinada»

«Si hay semen, es mío». Un guardia civil asegura que Eugenio Delgado lo dijo durante un registro en la caseta de aperos de la ... finca donde apareció el cuerpo de Manuela Chavero, tal y como adelantó HOY la semana pasada. Esta declaración ha protagonizado la bronca entre acusación y defensa el primer día del juicio por la muerte de esta vecina de Monesterio y todo indica que será fundamental en la resolución del mismo.

35 medios de comunicación se han acreditado para seguir el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Badajoz desde este lunes hasta el próximo viernes.

En la primera mañana solo ha habido tiempo para constituir el jurado popular, con seis hombres y tres mujeres, y que las partes hagan sus alegatos iniciales. La Fiscalía y las acusaciones particulares y popular centran su estrategia en demostrar la agresión sexual para optar a que sea condenado a prisión permanente revisable. La defensa recuerda que en instrucción fue calificado como homicidio y afirma que los cargos se han elevado por «el juicio mediático».

Arranca el proceso

El juicio ha comenzado con la lectura del escrito de acusación de la Fiscalía que establece que en la noche del 4 al 5 de julio Eugenio llamó a la casa de Manuela Chavero con la excusa de devolverle una cuna.

En el interior de la segunda vivienda, según Fiscalía, «la abordó sexualmente» sin saber exactamente cómo pero «eyaculando dentro de ella». Luego tuvo lugar la agresión que le provocó tres traumatismos costales y numerosos golpes en la cara. Finalmente le causó la muerte, no se sabe el sistema exacto, aunque se cree que fue por asfixia.

La Fiscalía defiende que Manuel estaba indefensa por estar solos y por la diferencia de tamaño, ya que él era mucho más grande. «Eliminó la posibilidad de defensa de Manuela».

Posteriormente el acusado llevó a Manuela a la finca la dehesa donde fue enterrada desnuda y tapada con una sábana, un albornoz y cuerdas. Fue encontrada allí cuatro años después.

En su alegato inicial, además, el Fiscal ha rechazado la versión de Delgado que habló de una muerte accidental por una caída fortuita. «Es absolutamente imposible esa versión de los hechos», dice el Fiscal.

J. V. Arnela

«Manuela había sufrido una descomunal paliza», revela el Fiscal y destaca que tenía rotas las dos órbitas de los ojos, el tabique nasal, fracturas en los dientes y arrancados dos de raíz y otros rotos además de cinco costillas rotas.

Según el Fiscal se trata de un asesinato con alevosía y contra la libertad sexual. Pide la prisión permanente revisable.

La acusación particular tiene dos representantes, uno que representa al exmarido y los dos hijos de Manuela y otro en nombre de la madre y los hermanos, ya que el padre de la víctima falleció hace unos pocos meses). Ambos representantes también piden la prisión permanente revisable. «Da igual la excusa, sea la cuna u otra. Manuela salió engañada de su casa», defiende Guerrero que argumenta que Delgado tenía planeado el crimen y por eso «dejó su móvil en su casa por eso», ha argumentado Verónica Guerrero, de la acusación particular.

J. V. Arnelas

Patricia Catalina, de la asociación Clara Campoamor (acusación popular), ha destacado que el cuerpo no apareció porque Eugenio Delgado sufriese arrepentimiento, sino porque escuchó en televisión el testimonio de un vidente y comenzó a agobiarse y hablar con su entorno.

«Evidentemente hubo una agresión sexual previa», dice Catalina y justifica la prisión permanente revisable porque «es una asesinato agravado». Cita el caso de Diana Queer y 'El Chicle' en el que el cuerpo también estaba descompuesto, pero se pudo probar la agresión sexual y lograr esta condena.

Fernando Fontán, abogado del exmarido de Manuel y sus hijos, ha detallado que el exconyuge sufrió mucho cuando fue investigado por la desaparición y que el acusado sabía que estaba causando este dolor y no dijo nada.

«Un golpe accidental»

La defensa ha reivindicado que, durante la instrucción, los hechos fueron definidos como homicidio y que posteriormente se ha modificado y añadido el delito contra la libertad sexual, según el defensor, sin pruebas.

El abogado defensor, José Antonio Carrasco, ha pedido al jurado que hagan justicia «no venganza». Carrasco ha citado artículos de prensa y asegura que la causa del aumento de los cargos es «el juicio mediático» que ha sufrido su defendido.

El escrito de defensa insiste en la versión de Eugenio Delgado de que este joven fue a la antigua casa de sus padres para dejar pescado en el congelador y que fue a ver a Manuela Chavero de forma fortuita, sin planificación.

Foto: J. V. Arnelas/Vídeo. E. P.

Una vez en la vivienda del 29 de la calle Cerezo la defensa indica que trataron de mover la cuna y que Manuela se cayó de espaldas y se golpeó, quedando inconsciente. «Entra en estado de bloqueo mental y físico», dice la defensa y que posteriormente le dio sepultura. Alega que, a pesar de haber casas cerca, no se escucharon ruidos de una agresión.

La defensa también alega que solo se encontró el cuerpo gracias a la colaboración del procesado. Pide la libre absolución.

Durante la petición de pruebas extraordinarias se han citado dos reportajes de HOY. El Fiscal ha pedido incluir en el juicio un recorte del diario HOY con la declaración del abogado defensor que asegura que su objetivo es demostrar una muerte documental.

El letrado de la defensa asegura que esa no fue su declaración. Este abogado también se queja de la declaración de Eugenio Delgado publicada por HOY en la que indicó a los investigadores que, si había semen en el cuerpo de Manuela, era suyo.

«Eugenio, muy cambiado»

La jornada ha comenzado a las ocho de la mañana cuando Eugenio Delgado ha llegado a los juzgados de Badajoz. La Policía Nacional ha trasladado al detenido desde la cárcel de Badajoz donde permanece desde 2020 en prisión preventiva.

Delgado ha llegado con grilletes. Se ha rapado el pelo muy corto, lleva pantalón vaquero y camisa blanca. Su imagen ha sorprendido a los que conocen a este vecino de Monesterio que ha perdido mucho peso desde su detención.

Media hora después un microbús procedente de Monesterio ha parado junto a los juzgados. Familiares y amigos de Manuela Chavero se han traslado este lunes a Badajoz para apoyar a sus parientes más cercanos y pedir juzticia. Con una parcarta con la conocida foto de Manoli y carterles en sus manos han gritado a las puertas del juzgado. «Qué se muera en la cárcel», ha gritado uno de ellos.

Tras ellos han comenzado a llegar a los juzgados los distintos abogadoos implicados en la causa. Verónica Guerrero, la representante de la familia de Manuela Chavero, ha dicho en la puerta del juzgado: «Llevamos cuatro años trabajando muy duro y vemos a demostrar la violación y el asesinato».

Esta letrada de la acusación particular ha recalcado que la clave será lograr la prisión permanente revisable y que para ello cuentan con pruebas y «testimonios de muchos profesionales de que la muerte accidental no pudo ser. Él habla de una caída hacia atrás y ella no tiene lesiones en la parte de atrás en la cabeza».

Por su parte, Patricia Catalina, representante de la acusación popular y miembro de la asociación Clara Campoamor ha explicado que ha trabajado «codo con codo con la acusación particular» y que «va a ser muy duro porque la familia está destrozada».

La hermana de Manoli, Emilia Chavero, ha llegado poco después. Ha dicho que se trata de un día muy difícil y que se encontraba algo desorientada porque no ha podido dormir. Ha indicado que confía en la labor de los abogados y que agradece las muestras de cariño, especialmente de los vecinos que han llegado desde su localidad.