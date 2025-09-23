Malestar en la Asociación de Turismo de Las Hurdes tras quedar fuera de las ayudas por los incendios

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publica este martes el decreto-ley de medidas urgentes por los incendios forestales que han ocurrido este verano en ... la región. Con ello se abre el plazo de solicitud para varias de las líneas de ayudas.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura se reunió a finales de agosto en la localidad de cacereña de Hervás y anunció la aprobación de ayudas específicas para los sectores agrícola, ganadero y turístico por los efectos de los incendios. Sin embargo, no fue hasta el pasado jueves 18 de septiembre cuando se acordó la norma que recoge estas medidas.

Los titulares de explotaciones agrarias recibirán 3.000 euros por hectárea arrasada de cultivos permanentes, como cerezo, olivo y castaño. En cuanto a las ganaderas, percibirán 500 euros por cada unidad de ganado mayor perdida en los incendios y 100 euros por colmena. Los beneficiarios no tendrán que pedir estas ayudas, sino que se publicará un listado con los profesionales afectados.

Junto a esto, se compensará con 37 euros cada metro lineal de vallado que haya resultado dañado. En este caso, será necesario solicitar la ayuda, lo que se podrá hacer a partir de este miércoles.

La dotación para estas ayudas asciende a 2 millones de euros. Además, el Gobierno regional ha aprobado una línea de financiación dotada con 1,1 millones de euros para conceder préstamos de hasta 60.000 euros a los profesionales afectados por los incendios. La Junta bonificará el 100% el pago de intereses. Se podrá solicitar durante los sesenta días posteriores a la publicación del decreto-ley.

Estas ayudas están disponibles para 45 localidades que han sufrido 17 incendios este verano, en el periodo comprendido entre el 16 de junio y el 15 de agosto.

Las Hurdes queda fuera

El DOE también recoge ayudas al sector turístico con un presupuesto de 300.000 euros para compensar a las empresas de los municipios que sufrieron evacuación o confinamiento por los incendios. Oscilan entre 1.200 y 4.800 euros y se destinan a alojamientos rurales, empresas de actividades turísticas alternativas, hoteles, hostales, pensiones, apartamentos turísticos, albergues, campamentos, restaurantes y balnearios. También se ha creado una línea de microcréditos.

Estas medidas se destinan a los autónomos y empresas de trece municipios afectados por evacuación, confinamiento o aislamiento por incendio, situados en las comarcas del Valle del Ambroz, Valle del Jerte y Trasierra-Tierras de Granadilla. Se trata de las localidades de Casas del Monte, Gargantilla, Hervás, Segura de Toro, Cabezuela del Valle, Jerte, Navaconcejo, Rebollar, Tornavacas, Jarilla, Cabezabellosa, Oliva de Plasencia y Villar de Plasencia.

La Asociación de Turismo de Las Hurdes, Athur, ha criticado «la injustificada exclusión de los municipios de Caminomorisco y Pinofranqueado» de las ayudas al sector turístico. Estas localidades sí están incluidas en la relación de subvenciones a profesionales agrícolas y ganaderos.

La entidad ha presentado una reclamación a la Junta en el que recuerda que vecinos y empresarios de Las Hurdes también sufrieron confinamientos, evacuaciones e incomunicación, «además de pérdidas económicas equiparables a las de otros territorios». Por ese motivo, solicita una revisión de la norma.

El decreto-ley se completa con medidas fiscales, como la exención de pago de impuestos y tasas para cotos de caza; y reformas legislativas para facilitar las medidas de prevención frente a incendios.