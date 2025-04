Luis Gutiérrez, todo un olímpico de las ciencias

Luis Guitérrez Garrido tiene 17 años, acaba de terminar segundo de Bachillerato en el instituto Gabriel y Galán y es olímpico. Juega en la élite ... de las Matemáticas, la Informática y la Física. En los dos últimos años se ha proclamado vencedor de varias competiciones en las que chavales que no pasan de los 18 se enfrentan a ejercicios casi indescifrables. Solo los mejores pueden solucionarlos y en Extremadura este joven de Montehermoso ha dejado claro que no hay problema que se le resista.

Este año se ha presentado a tres olimpiadas en Extremadura. En la de Mamemáticas quedó en el primer puesto y fue a la nacional.

En la de Informática quedó en el tercer puesto y, en ese caso, solo iban dos a la nacional, pero existe la posibilidad de participar en un concurso en el que seleccionan a otros diez y se proclamó campeón de España. Eso le dio el acceso a la olimpiada nacional, donde finalmente se situó el sexto del país.

Por último, en la olimpiada regional de Física, se proclamó subcampeón y en la nacional quedó en la octava posición.

De este modo, después de enfrentarse a los jóvenes más brillantes en ciencias de la región y del país, puede decir que ha quedado entre los mejores de España y eso le da paso a competiciones de carácter internacional.

De hecho, este verano competirá en la Olimpiada Iberoamericana de Informática que se celebrará en septiembre de forma 'online', aunque en un principio estaba previsto que fuera en Costa Rica. En ella se darán cita los seis mejores de España. Lo mismo hará en la de Física, pues también participará en la Olimpiada Iberoamericana.

Tiene un diez de media en segundo de Bachillerato y quiere estudiar un doble grado de Matemáticas y Física

Además, en la especialidad de Informática representará a España en la competición de Europa occidental. A ella acudirán los mejores de países como Italia, España, Francia e Inglaterra.

«Me empecé a interesar por este tipo de competiciones el año pasado. Fui por probar, sin ningún tipo de preparación, a la Olimpiada de Matemáticas de Extremadura y gané. Como vi que se me daba bien he seguido», cuenta Luis, que asegura que tampoco se prepara de manera especial para participar en estas pruebas.

«Lo único que suelo hacer son exámenes de otros años e intento resolver los problemas, pero hay otras regiones en las que reciben una preparación específica. Seleccionan a alumnos que los sábados van a la universidad a dar clases. En Extremadura no recibimos una preparación desde las instituciones», comenta este joven que está a punto de presentarse a la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU).

Apenas le quedan unos días para enfrentarse a otro de los exámenes más importantes de su vida. Tiene de media un 10 en segundo de Bachillerato y en primero obtuvo un 9,91. Quiere estudiar un doble grado de Matemáticas y Física y le piden un 13,8.

Ha aprendido a programar solo y su objetivo es investigar en campos como la inteligencia artificial

Así lo cuenta Gutiérrez desde la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid, pues esta semana ha estado en la capital de España y en Barcelona para conocer universidades y decidir por cuál quiere decantarse.

«Esta semana he hecho un examen en el Centro de Formación Interdisciplinaria Superior, que pertenece a la Universidad Politécnica de Cataluña, en el que ofrecen 40 becas al año para hacer un doble grado. Para ello hay que realizar un examen específico además de la EBAU. Lo he hecho y creo que me ha salido bien», cuenta Luis.

Su objetivo es ser investigador del campo de la Física o la inteligencia artificial. «Creo que tiene mucho potencial y llevo siguiendo esos estudios desde hace un tiempo. Se ve lo rápido que avanza y a mí me gustaría ser una de las personas que ayuda a desarrollar esa inteligencia artificial», comenta Luis, que aprendió a programar él solo simplemente viendo tutoriales en Internet.

Cuando se le pregunta por el secreto para obtener tan buenos resultados académicos y compaginarlo con competiciones olímpicas, dice que no estudia muchas horas. «Hay exámenes que incluso me preparo el día antes. El truco está en entender las cosas», dice Gutiérrez, que considera que el problema del sistema educativo actual es que sigue basándose en memorizar conceptos.

Sobre si su futuro pasa por quedarse en Extremadura, no lo descarta, aunque lo ve complicado. «No hay mucho trabajo de lo que a mí me gusta, así que es muy probable que me tenga que ir», concluye.