La lluvia de Perseidas deja sus primeras imágenes en Extremadura

El espectáculo de la lluvia de estrellas de las Perseidas ya ha comenzado a iluminar el cielo de Extremadura. Y aunque el punto álgido de este fenómeno, también conocido como 'lágrimas de San Lorenzo', se espera para la noche de este martes 12 al miércoles 13 de agosto, las primeras Perseidas han comenzado a ser visibles en la región.

La lluvia de Perseidas es uno de los eventos astronómicos más populares del verano en toda España. Su actividad se extiende desde mediados de julio hasta finales de agosto.

Según el Instituto Geográfico Nacional, este año el máximo de la lluvia de estrellas se producirá alrededor de las 22:00 horas (hora peninsular). Sin embargo, la presencia de la Luna en fase menguante podría restar visibilidad a los meteoros más débiles durante la noche de mayor actividad.

Primeras imágenes desde Hervás de Perseidas en Extremadura

Aunque hasta hoy no está previsto que alcancen el pico máximo, ya se han podido observar las primeras Perseidas en Extremadura. Javier Lumeras, un aficionado a la fotografía meteorológica, captó en la madrugada del 11 de agosto varias imágenes desde Hervás (Cáceres), mostrando las primeras 'lágrimas de San Lorenzo'.

«Aunque la Luna dificultaba su observación, anoche se podían ver Perseidas. Es probable que hoy haya nubes y no se puedan ver. Hervás (Cáceres)», señala Javier. Estas imágenes confirman que el fenómeno ya está presente en nuestra región, a la espera de que el clima permita una mejor visibilidad en las próximas noches.