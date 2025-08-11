HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
HOY

Lluvia de estrellas Perseidas 2025

Perseidas 2025: cuándo y cómo ver la lluvia de estrellas más esperada del año

Las conocidas 'lágrimas de San Lorenzo' alcanzarán su punto álgido en la noche del 12 al 13 de agosto

Judit Molina

Judit Molina

Lunes, 11 de agosto 2025, 09:40

Cada verano, el cielo, por la noche, se convierte en un espectáculo gracias a la lluvia de estrellas de las Perseidas, también conocidas como lágrimas de San Lorenzo. Este fenómeno, visible desde todo el hemisferio norte, ofrece cada agosto la oportunidad de observar decenas de «estrellas fugaces» cruzando el firmamento, convirtiéndose en la lluvia más popular del año por su alta actividad y la facilidad para disfrutarla en las noches de verano.

Fecha y mejor momento para ver la lluvia de estrellas más esperada

Aunque el punto álgido será el 12 de agosto hacia las 22:00 (hora peninsular), la actividad de las Perseidas se extiende desde mediados de julio hasta aproximadamente el 24 de agosto, por lo que en las noches anteriores y posteriores también se podrán observar. Estos meteoros son en realidad partículas desprendidas del cometa Swift-Tuttle, que al entrar en la atmósfera terrestre a velocidades superiores a 50 kilómetros por segundo se incineran, dejando un destello luminoso en el cielo.

Este año, las Perseidas alcanzarán su máximo de actividad en la noche de este martes 12 al miércoles 13 de agosto, según el Instituto Geográfico Nacional. El momento más favorable para contemplarlas será justo después del atardecer y antes de la salida de la Luna, que en esta ocasión se encontrará en fase menguante, lo que restará visibilidad a los meteoros más débiles. Aun así, en condiciones adecuadas podrían llegar a verse hasta 50 meteoros por hora.

Cómo observar las lágrimas de San Lorenzo

Para disfrutar del fenómeno en todo su esplendor, los expertos recomiendan situarse en un lugar oscuro y alejado de la contaminación lumínica, con un horizonte despejado y sin obstáculos como edificios, árboles o montañas. No es necesario utilizar telescopios o prismáticos, ya que lo mejor es observar a simple vista, tumbado y dejando que los ojos se adapten a la oscuridad durante al menos 30 minutos.

Aunque las Perseidas parecen proceder de la constelación de Perseo, pueden aparecer en cualquier punto del cielo, por lo que conviene mantener la mirada amplia y en dirección opuesta a la Luna para aumentar las posibilidades de verlas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a un hombre por agredir sexualmente a una chica en el parque de las siete sillas de Mérida
  2. 2 Extinguen el incendio de Las Vaguadas que deja tres heridos y dos coches y un camión de bomberos quemado
  3. 3 Arde un coche en la A-66 y origina un incendio forestal a la altura de Cañaveral
  4. 4 Extinguen el incendio de Las Vaguadas que deja tres heridos y dos coches y un camión de bomberos quemado
  5. 5 Ola de calor: estas son las localidades más calurosas de Extremadura, que supera los 43 grados este domingo
  6. 6 Tres personas resultan intoxicadas por inhalación de monóxido de carbono en la provincia de Cáceres
  7. 7

    Absuelto un agricultor de Castuera al que le pedían 12.000 euros por tener una trampa para pájaros
  8. 8

    Confirman el sobreseimiento de una presunta agresión sexual a una niña de 4 años
  9. 9 Descalificado el pacense Jorge Hernández con el 4x100 tras ganar el oro europeo
  10. 10

    El cacereño que ha revolucionado la repostería desde la calle Pintores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Perseidas 2025: cuándo y cómo ver la lluvia de estrellas más esperada del año

Perseidas 2025: cuándo y cómo ver la lluvia de estrellas más esperada del año