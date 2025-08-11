Perseidas 2025: cuándo y cómo ver la lluvia de estrellas más esperada del año

Judit Molina Lunes, 11 de agosto 2025, 09:40 Comenta Compartir

Cada verano, el cielo, por la noche, se convierte en un espectáculo gracias a la lluvia de estrellas de las Perseidas, también conocidas como lágrimas de San Lorenzo. Este fenómeno, visible desde todo el hemisferio norte, ofrece cada agosto la oportunidad de observar decenas de «estrellas fugaces» cruzando el firmamento, convirtiéndose en la lluvia más popular del año por su alta actividad y la facilidad para disfrutarla en las noches de verano.

Fecha y mejor momento para ver la lluvia de estrellas más esperada

Aunque el punto álgido será el 12 de agosto hacia las 22:00 (hora peninsular), la actividad de las Perseidas se extiende desde mediados de julio hasta aproximadamente el 24 de agosto, por lo que en las noches anteriores y posteriores también se podrán observar. Estos meteoros son en realidad partículas desprendidas del cometa Swift-Tuttle, que al entrar en la atmósfera terrestre a velocidades superiores a 50 kilómetros por segundo se incineran, dejando un destello luminoso en el cielo.

Este año, las Perseidas alcanzarán su máximo de actividad en la noche de este martes 12 al miércoles 13 de agosto, según el Instituto Geográfico Nacional. El momento más favorable para contemplarlas será justo después del atardecer y antes de la salida de la Luna, que en esta ocasión se encontrará en fase menguante, lo que restará visibilidad a los meteoros más débiles. Aun así, en condiciones adecuadas podrían llegar a verse hasta 50 meteoros por hora.

Cómo observar las lágrimas de San Lorenzo

Para disfrutar del fenómeno en todo su esplendor, los expertos recomiendan situarse en un lugar oscuro y alejado de la contaminación lumínica, con un horizonte despejado y sin obstáculos como edificios, árboles o montañas. No es necesario utilizar telescopios o prismáticos, ya que lo mejor es observar a simple vista, tumbado y dejando que los ojos se adapten a la oscuridad durante al menos 30 minutos.

Aunque las Perseidas parecen proceder de la constelación de Perseo, pueden aparecer en cualquier punto del cielo, por lo que conviene mantener la mirada amplia y en dirección opuesta a la Luna para aumentar las posibilidades de verlas.