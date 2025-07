Llegan a Extremadura los primeros niños saharauis del programa 'Vacaciones en paz'

A las tres de la mañana del lunes una representación de la Asociación NUR Saharaui Extremadura esperaban impacientes en el aeropuerto de Madrid-Barajas la ... llegada de los 10 primeros niños saharauis que vienen a pasar el verano en la región. Ellos han sido los primeros en llegar después de que hace unos días anunciaran que se cancelaban los vuelos del programa 'Vacaciones en paz' debido a una incidencia con el trámite de los pasaportes en el país de origen.

Tras retomar los vuelos, los niños saharauis que pasaran el verano en la región llegarán en el plazo estipulado, y este martes está previsto que aterricen en Sevilla un centenar de menores más que completan el programa.

Los diez que han llegado este lunes pasarán los próximos dos meses en Navalmoral de la Mata, Llerena, Hervás, Cabeza del Buey, Saucedilla, Mérida, Montijo, Badajoz o Cáceres. «Nos llevamos un susto el día que cancelaron los vuelos porque detrás de los niños que llegan hay una logística muy grande. Tenemos que movilizar autobuses, voluntarios y tenemos preparada comida para que antes de ir con las familias descansen y cojan fuerzas tras tantas horas viajando», contaba el presidente de la asociación Nur Saharaui Extremadura, Juan E. Solís.

Cuando todos estén instalados con sus familias de acogida se someten a un reconocimiento médico, y la misión de la asociación no es otra que acompañar a la familia en el proceso de adaptación. «Los responsables de los niños somos nosotros, nuestra misión es apoyar y ayudar a las familias de acogida», subraya.

Acoger por primera vez

Pese a que a la región no le ha afectado las cancelaciones de hace unos días los niños saharauis deberían haber empezado a llegar a otras comunidades desde el día 1 de julio, en cambio no lo hicieron hasta cinco días después. «Sabíamos que no se iba a suspender el programa, cancelaron todos los vuelos y eso generó intranquilidad entre las familias que esperaban con ilusión la llegada de los niños y tenían ya todo preparado», recuerda.

A las siete de la mañana del martes llegarán al aeropuerto de Sevilla, de allí partirán hasta Mérida en autobús donde se encontrarán con sus familias de acogida. «Este año vienen 22 niños por primera vez y la tecnología lo pone todo mucho más fácil porque ya han conocido a las familias de acogida a través de videollamada, algo que también tranquiliza a sus padres, que lo pasan mal porque la mayoría de ellos nunca antes se han separado de sus hijos», explica.

La Federación Sahara Extremadura (Fedesaex) celebra que los niños ya estén en la región.

Para Lucía Silva y Álvaro Montero, una familia de Montijo que acoge por primera vez este será su primer verano participando en el programa Vacaciones en paz, aseguran que han meditado mucho la decisión, pero que lo hacen porque sus hijas ya son mayores. «Nos asustamos mucho cuando anunciaron que se cancelaban los vuelos porque sabíamos que estaba todo preparado y no nos gustaba esperar más días porque había gente que ya tenía programadas vacaciones», cuenta Montero que estará mañana a sobre 12,00 horas en Mérida para recoger a su niña de acogida.

«Tenemos muy buenas expectativas porque nos han hablado muy bien de la experiencia de otros niños y otras familias. Todos nos dicen que es algo muy enriquecedor», cuentan ilusionados.

Ellos tienen previsto enseñarle a su hija de acogida, como le llaman, algunas zonas de la región, así como hacer algún viaje a la playa y Portugal. «Ella es la primera vez que viene a España y lo que queremos qes que se sienta muy acogida y sea feliz, queremos disfrutar a tope con ella», subrayan convencidos de que este programa es estupendo porque permite que estos niños salgan de las difíciles condiciones que tienen en su país.

Además, de los planes individuales de cada familia, las asociaciones promueven encuentros durante todo el verano para que los niños de acogida, se puedan seguir viendo aunque hasta el 8 de septiembre estén residiendo en lugares diferentes.

Un programa que funciona desde hace más de 30 años en Extremadura, y que ha aumentado este verano la cifra de familias que desean contribuir a esta labor social.