Las listas de espera vuelven a las guarderías extremeñas

En un país en el que cada vez nacen menos niños, muchas guarderías sobreviven y apenas cubren costes. Sin embargo, en Extremadura se ... han alineado los planetas para que algunas de ellas incluso vuelvan a tener listas de espera.

Es un hecho que, aunque no se da en todos los centros de Educación Infantil de la región, evidencia el buen momento por el que pasa un sector que estaba al límite por la caída de la natalidad y la subida de costes.

«Se ha frenado la sangría de cierres de guarderías. Antes bajaban la persiana unas cinco al año y eso ya no pasa», afirma Juan Ruiz Subirán, presidente de la Asociación de Centros de Educación Infantil y Guarderías de Extremadura (Aceigex), que agrupa a 70 centros en esta región.

Y es que en Extremadura se dan varios factores que están generando una mayor demanda de las familias desde que finalizó la pandemia de la covid, una situación que obligó a muchas guarderías a cerrar y las pérdidas no les permitieron volver a abrir.

Sin embargo, la tendencia ha cambiado por el frenazo a las aulas públicas de cero a tres años con el Gobierno de María Guardiola, el cheque guardería de 200 euros al mes a las familias que la Junta ha puesto en marcha y la mejora de la tasa de empleo.

Extremadura es una de las regiones en las que ha subido la natalidad en 2024 y rompe así una década de descensos

A eso se une que Extremadura fue una de las comunidades autónomas que en 2024 registró un incremento de la natalidad, con 6.842 nacimientos, lo que representan una subida del 0,5% respecto a 2023 después de una década continua de bajadas. Y eso, aunque ha sucedido en regiones como Madrid, Cantabria, Castilla y León o Baleares, no ha pasado en otras como Galicia, País Vasco, Canarias o Andalucía.

De todos estos factores son conscientes en el sector, tal y como cuenta Pilar Macarro, que está al frente del centro de Educación Infantil Play Garden Hada Madrina, en Badajoz.

«La demanda iba bastante bien hasta antes de que estallara el covid, que fue cuando la Junta empezó a abrir aulas públicas para niños de uno y dos años. Con la pandemia hubo una gran bajada y desde 2022 tengo lista de espera y ha ido en aumento», apunta Pilar, que acaba de hacer obras en su centro para matricular a más alumnos y desde finales de 2024 ha contratado a otras tres personas. «Teníamos mucha lista de espera y pudimos abrir otras dos aulas», detalla Pilar. «Estamos viviendo un buen momento, el mejor desde que abrimos y ya llevamos casi 13 años», añade.

«El hecho de que hayan dejado de crear aulas públicas creo que ha sido el principal motivo del aumento», apunta Macarro desde el centro que dirige, ubicado en el barrio de La Paz, justo al lado de un colegio público. «Cuando abrieron las plazas noté que contaba con niños que se iban porque eran gratis, algo que ahora ya no pasa», explica Pilar.

Cheque guardería

Actualmente, en Extremadura funcionan 124 aulas públicas con 2.000 vacantes para niños de uno y dos años que puso en marcha el Gobierno de Guillermo Fernández Vara con fondos europeos. En 2024 se agotaron y ahora se mantienen con recursos propios de la Junta, pero Guardiola ha optado por no seguir ampliando esas plazas y ha lanzado una ayuda de 200 euros al mes para niños de dos a tres años que han recibido unas 2.400 familias.

El denominado cheque guardería lo extenderá el próximo curso a los menores de uno a dos años y prevé llegar en 2026-2027 a los pequeños de cero a uno. «La previsión es que si se amplía las matriculaciones aumenten el próximo curso entre un 10% y un 15%», prevé Subirán.

Sin embargo, hay centros con tanta demanda que ya no pueden acoger a más niños. «Para el curso que viene no he abierto plazo de matriculaciones porque acumulaba bastante lista de espera y he tirado de ella. Llevamos dos cursos completos y el que viene también», indica María González-Espada, que está al frente del centro de Educación Infantil Los Árboles, en Badajoz. «La lista de espera ha aumentado bastante en este curso y no me ha quedado más remedio que dejar a 45 familias fuera», añade.

En Cáceres sucede lo mismo e incluso los más grandes como el Centro de Educación Infantil de la UEx, ubicado en el corazón de la ciudad, ya tiene lista de espera para el grupo de cero a un año.

«Normalmente contamos con plazas libres que se completan durante el curso, pero ya tenemos lista de espera en la franja de cero a un año desde antes de Navidad», detalla Ana Márquez, directora de la Escuela Infantil UEx.

En este curso tienen 125 alumnos matriculados. «Es el número más alto de los últimos años», añade antes de detallar que atrás han dejado las etapas en las que tenían que repartir folletos por la ciudad para intentar captar a nuevos alumnos y evitar el despido de empleadas. «La subida de la natalidad y el empleo es lo que ha hecho que haya más demanda. Y también que no han ampliado las aulas públicas», argumenta Márquez.

Son factores que incluso dan paso a nuevos negocios. «Abrimos hace poco, unos ocho meses, y ya hemos llenado. Se nota que hay más empleo y el cheque guardería es un plus», explican Elena Mira y María José González, socias del centro Pasitos, en Badajoz.

Son buenos tiempos para el sector y el futuro se atisba esperanzador. «Hay embarazadas de cuatro meses que ya han matriculado a sus futuros hijos para el próximo curso», concluyen.