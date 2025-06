46 niños de la guardería de Cabeza del Buey, sin comedor por falta de cocinero

Celestino J. Vinagre Miércoles, 18 de junio 2025, 07:24 Comenta Compartir

Sin cocinero y sin ayudante de cocina no hay servicio de comedor. Durante tres días, 46 niños de 0 a 3 ... años de Cabeza del Buey, escolarizados en el centro de educación infantil de la localidad, no van a poder comer en sus instalaciones. No hay nadie para elaborar las comidas. El cocinero no está porque se casó el fin de semana y está de viaje de novios; el pinche de cocina está ausente desde el lunes por motivos laborales.

La noticia de la falta de servicio de comedor en el centro infantil 'La Rosaleda', de la Junta de Extremadura, llenó ayer de sorpresa e indignación a los padres de los pequeños. No entendían cómo no se ha previsto por parte de la Consejería de Educación la falta de los dos profesionales de la cocina. «Si hubiera sido por enfermedad o por otro imprevisto, se entiende. Pero se sabía que iban a faltar por otros motivos seguros. Uno porque se casó y el otro porque está dentro del proceso de estabilización de interinos de la Junta e iba a faltar», reseñaba ayer un padre a este diario. En Cabeza del Buey (4.526 vecinos, comarca de La Serena) no se lo explican. Se enteraron de las ausencias este lunes y que no tendrán servicio de comedor durante 72 horas al menos. Se espera que mañana jueves ya esté un ayudante de cocina y se pueda restablecer el servicio, traslada a HOY la Consejería de Educación. Cerrado el 8 de julio Además de la falta de comedor, el enfado de los padres y madres con niños escolarizados en 'La Rosaleda' se ha incrementado por otro motivo. El 8 de julio no los podrán llevar al centro infantil. Se les ha comunicado de forma verbal que las puertas de la guardería se cerrarán ese día por falta de personal. Según han conocido este diario, cuatro técnicas de educación infantil (TEI) no acudirán el 8 de julio al centro al tomar posesión de su plaza fija como personal laboral de la Junta. Forman parte del listado de interinas que han superado el proceso de estabilización de la Administración regional. Y al irse las cuatro solo se quedaría una técnica infantil al frente de 46 niños en el centro infantil y eso no es posible. La Consejería de Educación indica que el cierre el 8 de julio de sus instalaciones en Cabeza del Buey responde a una situación «muy excepcional derivada del proceso de estabilización». Explica que para «evitar este tipo de casos (cierre de centros públicos por falta de personal por ese proceso)», la normativa recoge la posibilidad de que las personas que tienen que acudir a la elección de plazas no tengan que hacerlo obligatoriamente de forma presencial y «pueden delegar la elección en otra persona». Esa opción no se va a emplear en el municipio de La Serena. Como ha ido informando HOY, el proceso de estabilización de empleo público no se ha cerrado aún en la Junta. Entre las plazas pendientes por adjudicar faltan por cubrir 297 destinadas a ATE (auxiliar técnico educativo) cuidador, TEI e intérpretes, todas de personal laboral. Educación decidió retrasar la adjudicación de las mismas para que quienes las ocupen en la actualidad puedan seguir hasta final de curso. De esta forma no se iba a perjudicar singularmente a los alumnos con necesidades educativas especiales y personas con discapacidad a las que atienden.

